Share Market Live Updates: शेयर बाजार में पॉजिटिव ट्रिगर, निफ्टी 18250 के ऊपर, सेंसेक्स में 190 अंकों की बढ़त

Stock Market Live Updates: सिंगापुर एक्सचेंज (SGX) पर निफ्टी वायदा आज सुबह के कारोबार में 40 अंक या 0.22 फीसदी की गिरावट के साथ 18,289.5 पर कारोबार कर रहा था.

मिले-जुले वैश्विक संकेतों के बाबजूद आज यानी सोमवार को शेयर बाजार पॉजिटीव नोट पर खुले.

Go to Live Updates Share Market Live today: मिले-जुले वैश्विक संकेतों के बाबजूद आज यानी सोमवार को शेयर बाजार पॉजिटीव नोट पर खुले. फिलहाल NSE निफ्टी 80 अंक बढ़कर 18,281 पर और BSE सेंसेक्स 190 अंक बढ़कर 61,919 पर कारोबार कर रहा है. सेक्टोरल इंडेक्स में, बैंक निफ्टी 33.55 अंक या 0.08 फीसदी गिरकर 43,935.85 पर आ गया, जबकि निफ्टी आईटी 140.40 अंक या 0.50 फीसदी उछलकर 28,444.05 पर आ गया.वहीं, सिंगापुर एक्सचेंज (SGX) पर निफ्टी वायदा आज सुबह के कारोबार में 26 अंक या 0.14 फीसदी की गिरावट के साथ 18,212 पर कारोबार कर रहा था. एशियाई बाजार हरे रंग में कारोबार कर रहे थे. हांगकांग का हैंग सेंग 0.4 फीसदी बढ़ा, चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 0.41 फीसदी ऊपर था, दक्षिण कोरिया का KOSPI 0.72 फीसदी चढ़ गया और जापान का निक्केई 225 सपाट कारोबार कर रहा था. अमेरिकी बाजार में शुक्रवार के सत्र को लाल रंग में समाप्त हुआ.डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज (डीजेआईए) 0.33 फीसदी गिर गया, एसएंडपी 500 0.14 फीसदी गिर गया और टेक-हैवी नैस्डैक 0.24 फीसदी गिर गया. शुक्रवार को, एनएसई निफ्टी 50 73.45 अंक या 0.41 फीसदी बढ़कर 18,203.40 पर और बीएसई सेंसेक्स 297.94 अंक या 0.48 फीसदी बढ़कर 61,729.68 पर पहुंच गया. सेक्टोरल इंडेक्स में, बैंक निफ्टी 217.1 अंक या 0.50 फीसदी बढ़कर 43,969.40 पर, निफ्टी आईटी 1.47 फीसदी जबकि निफ्टी फार्मा 0.96 फीसदी गिर गया. Live Updates 10:42 (IST) 22 May 2023 पावर ग्रिड शेयर की कीमत 2% का उछाल मार्च को समाप्त तिमाही में गिरावट के बावजूद पावर ग्रिड शेयर की कीमत आज 2% उछलकर 238.5 रुपये हो गई. पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने मार्च में समाप्त तिमाही में अपने स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट में 2.5 फीसदी की गिरावट देखी गई. इस दौरान इसकी नेट प्रॉफिट 4,214.40 रही. वहीं, वित्त वर्ष 2023 की चौथी तिमाही में ऑपेरशन रेवेन्यू 12.5 फीसदी ​​की वृद्धि के साथ 11,494.90 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई. 10:02 (IST) 22 May 2023 Top Gainers/Top Losers निफ्टी 50 पर Top Gainers में अडानी एटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट्स, एनटीपीसी, बजाज ऑटो और पावर ग्रिड थे, जबकि Top Losers में एशियन पेंट्स, हिंडाल्को, भारती एयरटेल, एक्सिस बैंक और महिंद्रा एंड महिंद्रा थे. 09:59 (IST) 22 May 2023 निफ्टी आईटी में उछाल सेक्टोरल इंडेक्स में, बैंक निफ्टी 33.55 अंक या 0.08 फीसदी गिरकर 43,935.85 पर आ गया, जबकि निफ्टी आईटी 140.40 अंक या 0.50 फीसदी उछलकर 28,444.05 पर आ गया. 09:35 (IST) 22 May 2023 बढ़त के साथ खुला शेयर बाजार मिले-जुले वैश्विक संकेतों के बाबजूद आज यानी सोमवार को शेयर बाजार पॉजिटीव नोट पर खुले. फिलहाल NSE निफ्टी 40 अंक बढ़कर 18251 पर और BSE सेंसेक्स 135 अंक बढ़कर 61864 पर कारोबार कर रहा है. 09:03 (IST) 22 May 2023 अमेरिकी बाजार में गिरावट अमेरिकी बाजार में शुक्रवार के सत्र को लाल रंग में समाप्त हुआ.डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज (डीजेआईए) 0.33 फीसदी गिर गया, एसएंडपी 500 0.14 फीसदी गिर गया और टेक-हैवी नैस्डैक 0.24 फीसदी गिर गया 09:03 (IST) 22 May 2023 एशियाई बाजार में रहा पॉजिटिव ट्रेंड एशियाई बाजार हरे रंग में कारोबार कर रहे थे. हांगकांग का हैंग सेंग 0.4 फीसदी बढ़ा, चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 0.41 फीसदी ऊपर था, दक्षिण कोरिया का KOSPI 0.72 फीसदी चढ़ गया और जापान का निक्केई 225 सपाट कारोबार कर रहा था. 09:02 (IST) 22 May 2023 पिछला कारोबार बढ़त के साथ हुआ था बंद शुक्रवार को, एनएसई निफ्टी 50 73.45 अंक या 0.41 फीसदी बढ़कर 18,203.40 पर और बीएसई सेंसेक्स 297.94 अंक या 0.48 फीसदी बढ़कर 61,729.68 पर पहुंच गया. सेक्टोरल इंडेक्स में, बैंक निफ्टी 217.1 अंक या 0.50 फीसदी बढ़कर 43,969.40 पर, निफ्टी आईटी 1.47 फीसदी जबकि निफ्टी फार्मा 0.96 फीसदी गिर गया 09:02 (IST) 22 May 2023 सपाट खुल सकता है शेयर बाजार मिले-जुले वैश्विक संकेतों के बीच घरेलू सूचकांक सपाट शुरुआत कर सकते हैं. सिंगापुर एक्सचेंज (SGX) पर निफ्टी वायदा आज सुबह के कारोबार में 26 अंक या 0.14 फीसदी की गिरावट के साथ 18,212 पर कारोबार कर रहा था.