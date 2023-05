Stock Market Closed: Sensex 318 अंक चढ़ा, Nifty 18387 पर बंद, Tata Motors और ITC टॉप गेनर्स, टॉप लूजर्स में रहा Maruti

Stock Market Closed: Sensex 318 अंक चढ़ा, Nifty 18387 पर बंद, Tata Motors और ITC टॉप गेनर्स, टॉप लूजर्स में रहा Maruti

Stock Market Closed: मिले-जुले ग्लोबल संकेतों के बावजूद भारतीय शेयर बाजार में आज तेजी देखने को मिली

Stock Market Closed: आज के कारोबार में सेंसेक्‍स और निफ्टी दोनों इंडेक्‍स मजबूत होकर बंद हुए हैं.

Stock Market Closed: मिले-जुले ग्लोबल संकेतों के बावजूद भारतीय शेयर बाजार में आज तेजी देखने को मिली. आज के कारोबार में सेंसेक्‍स और निफ्टी दोनों इंडेक्‍स मजबूत होकर बंद हुए हैं. सेंसेक्‍स में 318 अंकों से ज्‍यादा तेजी देखने को मिली है. जबकि निफ्टी भी 18388 के करीब बंद हुआ है. ग्‍लोबल संकेतों की बात करें तो आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में मिक्स्ड ट्रेड देखने को मिला. आज हैवीवेट शेयरों में खरीदारी देखने को मिली है. सेंसेक्‍स 30 के 20 शेयर हरे निशान में बंद हुए हैं. आज के टॉप गेनर्स में Tata Motors, ITC, TECHM, HINDUNILVR, LT और Tata Steel शामिल हैं. जबकि टॉप लूजर्स में Maruti, TCS, BAJAJFINSV और SUNPHARMA शामिल हैं. वहीं, इससे पहले के सत्र यानी शुक्रवार को निफ्टी और सेंसेक्स सपाट बंद हुए. निफ्टी 0.09 फीसदी की बढ़त के साथ 18,300 अंक के ठीक ऊपर बंद हुआ, जबकि सेंसेक्स करीब 62,000 अंक पर पहुंच गया था. आज का कारोबार यहीं से शुरू हुआ. Live Updates 15:37 (IST) 15 May 2023 टॉप गेनर्स/टॉप लूजर्स आज के टॉप गेनर्स में Tata Motors, ITC, TECHM, HINDUNILVR, LT और Tata Steel शामिल हैं. जबकि टॉप लूजर्स में Maruti, TCS, BAJAJFINSV और SUNPHARMA शामिल हैं. 15:36 (IST) 15 May 2023 शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद मिले-जुले ग्लोबल संकेतों के बावजूद भारतीय शेयर बाजार में आज तेजी देखने को मिली. आज के कारोबार में सेंसेक्‍स और निफ्टी दोनों इंडेक्‍स मजबूत होकर बंद हुए हैं. सेंसेक्‍स में 318 अंकों से ज्‍यादा तेजी देखने को मिली है. जबकि निफ्टी भी 18388 के करीब बंद हुआ है. 14:40 (IST) 15 May 2023 सोनल श्रीवास्तव वेदांता की CFO नियुक्त कारोबार के बीच ही एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है. सोनम श्रीवास्तव ने होलसिम ग्रुप छोड़कर वेदांता ज्वाइन कर लिया है. सोनल कंपनी के CFO के रूप में कार्यभार संभालेंगी. 13:33 (IST) 15 May 2023 अप्रैल 2023 में WPI इन्फ्लेशन में गिरावट अप्रैल 2023 में WPI इन्फ्लेशन गिरावट आई है. अप्रैल महीने में WPI -0.92 रहा, जबकि मार्च 2023 में यह 1.34 फीसदी के आस-पास था. यह आंकड़ा रॉयटर्स पोल से नीचे है जिसमें 0.20 फीसदी की गिरावट की भविष्यवाणी की गई थी. WPI इन्फ्लेशन लगभग 3 वर्षों में पहली बार अप्रैल में गिर गई जब कीमतों में हर तरफ नरमी आई है. अप्रैल, 2023 में इन्फ्लेशन की रेट में गिरावट मुख्य रूप से मेटल्स, खाद्य उत्पादों, खनिज तेल, कपड़ा, रबर और प्लास्टिक उत्पादों की कीमतों कीमतों में गिरावट के कारण है. 13:22 (IST) 15 May 2023 अडानी एंटरप्राइजेज के शेयरों में गिरावट भारतीय अरबपति गौतम अडानी के समूह के शेयरों में सोमवार को गिरावट आई, जब दो फर्मों के बोर्ड ने $ 2.6 बिलियन तक के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी. 12:15 (IST) 15 May 2023 बैंक निफ्टी 44,000 के पार “बैंक निफ्टी इंडेक्स मजबूत प्रदर्शन कर रहा है और इसके अब तक के हाई पर पहुंचने की उम्मीद है.अगर सूचकांक 44,151 के पिछले उच्च स्तर से ऊपर रहने में सफल रहता है, तो इसके 44,444 और 45,000 के स्तर तक बढ़ने की संभावना है.” -संतोष मीणा, हेड ऑफ रिसर्च, स्वास्तिका इन्वेस्टमार्ट 11:44 (IST) 15 May 2023 निफ्टी 50 18400 के पार बेंचमार्क इंडेक्स एनएसई निफ्टी 50 आज के कारोबार में 18,400 के स्तर को पार कर गया है. शेयर बाजार खुलने के साथ ही निफ्टी 50 में बढ़त देखने को मिल रहा है. 11:23 (IST) 15 May 2023 जेपी मॉर्गन ने टाटा मोटर्स को दी न्यूट्रल रेटिंग्स रिसर्च हाउस जेपी मॉर्गन ने टाटा मोटर्स पर न्यूट्रल रेटिंग दी है और उसके टारगेट प्राइज को बढ़ाकर 445 रुपये प्रति शेयर कर दिया है 10:23 (IST) 15 May 2023 इस हफ्ते आएंगे इन कंपनियों के नतीजे इस हफ्ते कई बड़ी कंपनियों के तिमाही नतीजे घोषित किए जाएंगे. भारती एयरटेल और बैंक ऑफ बड़ौदा के नतीजे 16 मई को आएंगे. इसके अलावा 17 मई आईटीसी और बाटा इंडिया के भी नतीजे आएंगे. 19 मई को Zomato अपना रिजल्ट जारी करेगा. 10:05 (IST) 15 May 2023 CIPLA का शेयर 3% से ज्यादा गिरा वित्त वर्ष 2023 की चौथी तिमाही में शानदार मुनाफा के बावजूद आज CIPLA का शेयर 3% से ज्यादा गिरा. 09:50 (IST) 15 May 2023 कर्नाटक चुनाव का बाजार पर कोई खास असर नहीं “भले ही कर्नाटक चुनावों में कांग्रेस की जीत उम्मीद से काफी बेहतर थी, लेकिन इसका बाजारों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है. इसके अलावा एफपीआई के भी चुनाव नतीजों से प्रभावित होने की संभावना नहीं है.” – वी के विजयकुमार, चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटजिस्ट, जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज 09:44 (IST) 15 May 2023 सेक्टोरल आउटलुक निफ्टी ऑटो 1 फीसदी, जबकि निफ्टी रियल्टी, निफ्टी आईटी और निफ्टी एफएमसीजी (FMCG) 0.9 फीसदी तक चढ़े. दूसरी तरफ, निफ्टी मेटल, निफ्टी मीडिया और निफ्टी फार्मा में क्रमशः 0.7 फीसदी, 0.4 फीसदी और 0.6 फीसदी की गिरावट आई. 09:36 (IST) 15 May 2023 टाटा मोटर्स 3% चढ़ा Q4FY23 के दौरान शानदार प्रदर्शन के कारण टाटा मोटर्स के शेयर की कीमत सुबह के सत्र में 3.7 फीसदी बढ़कर 272.40 रुपये प्रति शेयर पर पहुंच गई. 09:34 (IST) 15 May 2023 मामूली बढ़त के साथ खुला भारतीय शेयर बाजार मिले-जुले ग्लोबल संकेतों के बीच भारतीय इक्विटी सूचकांक बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी 50 सोमवार को मामूली बढ़त के साथ खुले. निफ्टी 50 43 अंक बढ़कर 18,358 पर जबकि सेंसेक्स 0.17 फीसदी की बढ़त के साथ 62,135.8 पर कारोबार कर रहा था. निफ्टी 100 और निफ्टी 500 में 0.17 फीसदी तक की बढ़ोतरी हुई, जबकि निफ्टी मिडकैप 100 में फ्लैट, 0.02 फीसदी की गिरावट और निफ्टी स्मॉल कैप 100 में 0.11 फीसदी की गिरावट आई. 08:49 (IST) 15 May 2023 अडानी ग्रुप पर फोकस अडानी ग्रुप की प्रमुख होल्डिंग फर्म, अडानी एंटरप्राइजेज के साथ-साथ अडानी ट्रांसमिशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने शनिवार को स्टेक सेल के जरिये फंड जुटाने की योजना को मंजूरी दी. अडानी एंटरप्राइजेज ने 12,500 करोड़ रुपये तक जुटाने की योजना बनाई है, जबकि अडानी ट्रांसमिशन 8,500 करोड़ रुपये तक जुटाने के लिए तैयार है. 08:49 (IST) 15 May 2023 एशियाई बाजारों में मिक्स्ड कारोबार एशियाई बाजारों में मिक्स्ड कारोबार हुआ क्योंकि हांगकांग का हैंग सेंग 0.34 फीसदी बढ़ा, जबकि चीन का शंघाई कंपोजि 0.35 फीसदी और ताइवान का बेंचमार्क इंडेक्स 0.15 फीसदी कम था. दूसरी तरफ, जापान का निक्केई 225 0.41 फीसदी मजबूत हुआ. 08:49 (IST) 15 May 2023 फ्लैट खुल सकता है भारतीय शेयर बाजार मिले-जुले ग्लोबल संकेतों के बीच आज भारतीय शेयर बाजार फ्लैट खुल सकते हैं. SGX Nifty ने संकेत दिया कि घरेलू बेंचमार्क इंडेक्स NSE Nifty और BSE Sensex नकारात्मक नोट पर खुल सकते हैं, क्योंकि सिंगापुर के एक्सचेंज में निफ्टी वायदा 67.5 अंक गिरकर 18,256.5 पर कारोबार कर रहा था. शुक्रवार के सत्र में निफ्टी और सेंसेक्स सपाट बंद हुए. निफ्टी 0.09 फीसदी की बढ़त के साथ 18,300 अंक के ठीक ऊपर बंद हुआ, जबकि सेंसेक्स करीब 62,000 अंक पर पहुंच गया. 08:48 (IST) 15 May 2023 F&O बैन में आज करें शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के पास 15 मई के लिए F&O पबैन लिस्ट में केनरा बैंक, डेल्टा कॉर्प, GNFC, मणप्पुरम फाइनेंस, BHEL और पंजाब नेशनल बैंक सिक्योरिटीज हैं. एनएसई के अनुसार, F&O सेक्टर में शेयरों को प्रतिबंधित कर दिया जाता है, जब वे MWPL के 95 फीसदी से अधिक हो जाते हैं. 08:48 (IST) 15 May 2023 FII/DII Data NSE पर उपलब्ध प्रोविजनल आंकड़ों के अनुसार, फॉरेन इंस्टिट्यूशनल इन्वेस्टर्स (FII) ने शुद्ध रूप से 1,014.06 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे, जबकि डोमेस्टिक इंस्टिट्यूशनल इन्वेस्टर्स (DII) ने 12 मई को शुद्ध रूप से 922.19 करोड़ रुपये के शेयर बेचे. 08:47 (IST) 15 May 2023 क्रूड ऑयल अमेरिका और चीन में टॉप ग्लोबल ऑयल कंज्यूमर्स में फ्यूल की मांग के बारे में चिंता के कारण सोमवार को तेल की कीमतों में गिरावट आई. ब्रेंट क्रूड वायदा 43 सेंट या 0.6 फीसदी गिरकर 0130 GMT तक 73.74 डॉलर प्रति बैरल हो गया, जबकि यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड 37 सेंट या 0.5 फीसदी नीचे 69.67 डॉलर प्रति बैरल था.