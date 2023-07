Stock Market Live: निफ्टी 19,700 के पार, सेंसेक्स 150 अंक ऊपर, NTPC, Power Grid, Tata Steel और TCS टॉप गेनर, कोटक बैंक, बजाज फाइनेंस, भारती एयरटेल, HUL टॉप लूजर में शामिल

Stock Market Update: आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में मिक्स्ड ट्रेंड देखने को मिल रहा है. वहीं इसके पहले शुक्रवार को अमेरिकी बाजार बढ़त पर बंद हुए.

Stock Market: घरेलू शेयर बाजार के लिए ग्लोबल संकेत मिले जुले नजर आ रहे हैं. (pixabay)

Stock Market Update Today: भारतीय शेयर बाजार ने सोमवार को शुरुआती कारोबार के दौरान नजर आई बिकवाली के बाद रिकवरी कर ली है. दोपहर में बाजार में तेजी नजर आई और निफ्टी 19,700 के पार चला गया. सेंसक्‍स भी में भी करीब 150 अंकों की तेजी नजर आई. NTPC, पावर ग्रिड, टाटा स्टील और TCS के शेयर टॉप गेनर रहे, जबकि कोटक बैंक, बजाज फाइनेंस, भारतीय एयरेटल और हिंदुस्तान यूनिलिवर टॉप लूजर में शामिल रहे.



इससे पहले सुबह के कारोबार के दौरान निफ्टी पर मेटल, पीएसयू बैंक, रियल्टी इंडेक्‍स हरे निशान में दिखे, जबकि बैंक, ऑटो, फाइनेंशियल, फार्मा इंडेक्‍स लाल निशान में. आईटी इंडेक्‍स फ्लैट है. फिलहाल सेंसेक्‍स में 82 अंकों की कमजोरी है और यह 66,077.97 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है. जबकि निफ्टी 26 अंक टूटकर 19,619.75 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है. हैवीवेट शेयरों में बिकवाली है. सेंसेक्‍स 30 के 12 शेयर हरे और 18 लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं. आज के टॉप गेनर्स में POWERGRID, TATAMOTORS, NTPC, JSWSTEEL, TATASTEEL, WIPRO शामिल हैं. जबकि टॉप लूजर्स में ASIANPAINT, HINDUNILVR, ITC, BAJFINANCE, TITAN, SUNPHARMA शामिल हैं. अमेरिकी बाजारों में रही बढ़त शुक्रवार को अमेरिकी बाजारों में बढ़त देखने को मिली. Dow Jones में 177 अंकों की तेजी रही और यह 35,459.29 के लेवल पर बंद हुआ. S&P 500 इंडेक्‍स में 45 अंकों की तेजी रही और य‍ह 4,582.23 के लेवल पर बंद हुआ. जबकि Nasdaq में 267 अंकों की बढ़त रही और यह 14,316.66 के लेवल पर बंद हुआ. एशियाई बाजारों में मिक्‍स्‍ड ट्रेंड आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में मिक्‍स्‍ड ट्रेंड देखने को मिल रहा है. GIFT NIFTY में 0.20 फीसदी कमजोरी है तो निक्‍केई 225 में 0.99 फीसदी बढ़त है. स्‍ट्रेट टाइम्‍स में 0.16 फीसदी गिरावट है तो हैंगसेंग में 1.47 फीसदी की तेजी है. ताइवान वेटेड में 0.84 फीसदी गिरावट है तो कोस्‍पी में 0.72 फीसदी और शंघाई कंपोजिट में 0.63 फीसदी बढ़त है. क्रूड 85 डॉलर के करीब क्रूड की कीमतों में हल्की गिरावट देखने को मिल रही है. हालांकि आज के कारोबार में क्रूड 85 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया. क्रूड में फिलहाल 0.5 फीसदी के आस पास गिरावट है और यह 84.50 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है. वहीं अमेरिकी क्रूड डबल्यूटीआई क्रू (WTI) 0.3 फीसदी की गिरावट के साथ 80 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है. आज Maruti Suzuki, Power Grid के नतीजे आज यानी 31 जुलाई को Maruti Suzuki India, GAIL (India) और Power Grid Corporation of India के तिमाही नतीजे जारी होने वाले हैं. इनके अलावा UPL, Bosch, Petronet LNG, Adani Green Energy, Adani Transmission, Castrol India, Dhanlaxmi Bank, IRB Infra, JBM Auto, Lakshmi Machine Works, Navin Fluorine International, Oberoi Realty और Welspun India के भी नतीजे आएंगे. TCS आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) ने अपने नए मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) और प्रबंध निदेशक के कृतिवासन की अगुआई में सांगठनिक बदलाव की घोषणा की है. टीसीएस ने कहा कि कंपनी में अब उद्योग क्षेत्रों और भौगोलिक स्थितियों के आधार पर व्यापारिक समूह बनाए जाएंगे. कंपनी ने हैरिक विन को नए मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी (सीटीओ) और अभिनव कुमार को मार्केटिंग के अंतरिम प्रमुख के रूप में प्रमोट किया. Marico एफएमसीजी कंपनी ने जून तिमाही में 436 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया है, जो सालाना आधार पर 15.6 फीसदी ज्‍यादा है. हेल्‍दी ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस के चलते कंपनी का मुनाफा बढ़ा है. ऑपरेशन से आने वाला रेवेन्‍यू 3.2 फीसदी घटकर 2477 करोड़ रुपये हो गया, जबकि डोमेस्टिक वॉल्‍यूम में 3 फीसदी की बढ़ोतरी हुई. EBITDA सालाना आधार पर 8.7 फीसदी बढ़कर 574 करोड़ रुपये हो गया.