Sensex, Nifty Opening: मिले जुले ग्लोबल संकेतों के बीच नए फाइनेंशियल के पहले कारोबार दिन घरेलू शेयर बाजार में निवेशक अलर्ट नजर आ रहे हैं. आज के कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इंडेक्स में तकरीबन फ्लैट ट्रेडिंग देखने को मिल रही है. सेंसेक्स में करीब 50 अंकों की बढ़त है. जबकि निफ्टी 17350 के पार बना हुआ है. आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में मिक्‍स्‍ड ट्रेंड देखने को मिल रहा है. वहीं इसके पहले शुक्रवार को अमेरिकी बाजार भी बढ़त पर बंद हुए. फिलहाल सेंसेक्स में 46 अंकों की तेजी है और यह 59038 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है. जबकि निफ्टी 16 अंक बढ़कर 17375 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है. Stocks in News: फोकस में रहेंगे Maruti, Tata Motors, Adani Ports, Zomato समेत ये स्‍टॉक, इंट्राडे में दिखेगा एक्‍शन आज के कारोबार में बाजार में मिक्‍स्‍ड ट्रेंड देखने को मिल रहा है. निफ्टी पर बैंक, फाइनेंशियल, आईटी इंडेक्‍स लाल निशान में हैं. वहीं ऑटो, फार्मा और रियल्‍टी इंडेक्‍स हरे निशान में हैं. जबकि अन्‍य इंडेक्‍स भी हरे निशान में हैं. आज हैवीवेट शेयरों में खरीदारी दिख रही है. सेंसेक्‍स 30 के 20 शेयर हरे निशान में हैं. आज के टॉप गेनर्स में MARUTI, BAJAJFINSV, BAJFINANCE, BHARTIARTL, TITAN, AXISBANK, NTPC शामिल हैं. जबकि टॉप लूजर्स में HINDUNILVR, ASIANPAINT, TECHM, HDFC, INFY, HDFCBANK शामिल हैं. US मार्केट बढ़त पर बंद शुक्रवार को अमेरिकी बाजारों में तेजी देखने को मिली थी. बैंकिंग क्राइसिस के मसले पर केंद्रीय बैंक यूएस फेडरल द्वारा भरोसा दिलाए जाने के चलते सेंटीमेंट कुछ बेहतर दिखा. Dow Jones में 415 अंकों या 1.26 फीसदी की तेजी रही और यह 33,274.15 के लेवल पर बंद हुआ. S&P 500 इंडेक्‍स में 59 अंकों या 1.44 फीसदी की तेजी रही और यह 4109.92 के लेवल पर बंद हुआ. जबकि Nasdaq Composite में 218.21 अंकों की बढ़त रही और यह 13,181 के लेवल पर बंद हुआ. Financial Year 2023: छोटे शेयरों से निकले 30 मल्‍टीबैगर, ये हैं सबसे ज्‍यादा रिटर्न देने वाले लार्ज कैप, मिड‍कैप और स्‍मालकैप एशियाई बाजारों में मिक्‍स्‍ड ट्रेंड आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में मिक्‍स्‍ड ट्रेंड देखने को मिल रहा है. SGX Nifty में 0.17 फीसदी, निक्‍केई 225 में 0.39 फीसदी और स्‍ट्रेट टाइम्‍स में 0.76 फीसदी की बढ़त है. जबकि हैंगसेंग में 0.13 फीसदी कमजोरी है. ताइवान वेटेड 0.12 फीसदी मजबूत हुआ है तो कोस्‍पी में 0.16 फीसदी कमजोरी नजर आ रही है. शंघाई कंपोजिट में 0.48 फीसदी बढ़त है. क्रूड ऑयल में तेजी ब्रेंट क्रूड में तेजी देखने को मिली है. क्रूड करीब 1.2 फीसदी बढ़कर 79.23 डॉलर प्रति बैरल पर है. जबकि अमेरिकी क्रूड WTI में 1.6 फीसदी तेजी देखने को मिली और यह 74.12 डॉलर प्रति बैरल पर है. FII और DII डाटा शुक्रवार यानी 31 मार्च के कारोबार में फॉरेन इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (FII) नेट बायर्स रहे. NSE पर उपलब्‍ध प्रोविजनल डाटा के अनुसार 31 मार्च को FII ने बाजार से 357.86 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे. वहीं इस दौरान डोमेस्टिक इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (DII) भी नेट बायर्स रहे. उन्‍होंने 31 मार्च को 2479.96 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे. रेपो दर में हो सकती है बढ़ोतरी खुदरा मुद्रास्फीति के 6 फीसदी के संतोषजनक स्तर से ऊपर बने रहने और अमेरिकी फेडरल रिजर्व समेत कई केंद्रीय बैंकों के आक्रामक रुख के बीच भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) भी अगले सप्ताह पेश होने वाली मौद्रिक समीक्षा में रेपो दर में 0.25 फीसदी की एक और बढ़ोतरी का फैसला कर सकता है. यह मई, 2022 से शुरू हुए ब्याज दरों में बढ़ोतरी के चक्र में आखिरी बढ़ोतरी हो सकती है. रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की द्विमासिक समीक्षा बैठक 3 अप्रैल से शुरू हो रही है, 6 अप्रैल को कमिटी दरों का एलान करेगी. मार्च में जीएसटी कलेक्‍शन 1.60 लाख करोड़ माल एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह मार्च में सालाना आधार पर 13 फीसदी बढ़कर 1.60 लाख करोड़ रुपये हो गया जो अब तक का दूसरा सर्वाधिक टैक्‍स कलेक्‍शन है. इसके पहले फरवरी में जीएसटी कलेक्‍शन 1.49 लाख करोड़ रुपये रहा था, जबकि जनवरी में 1.57 लाख करोड़ रुपये का टैक्‍स कलेक्‍शन हुआ था. जीएसटी का सर्वाधिक कलेक्‍शन अप्रैल, 2022 में 1.68 लाख करोड़ रुपये का हुआ था.