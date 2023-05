Stocks in News: हफ्ते के पहले दिन Adani Power, Tata Motors, M&M, Titan पर रहेगी नजर, Oil India, IGL, ONGC जैसे ऑयल एंड गैस शेयर भी फोकस में

SGX Nifty सोमवार को भारतीय इंडेक्स में सपाट शुरुआत का संकेत दे रहा है. आज जिन शेयरों पर फोकस रहेगा उनमें टाइटन, ऑयल इंडिया, ओएनजीसी, इंद्रप्रस्थ गैस, एम एंड एम खास हैं.

टाइटन, ऑयल इंडिया, ओएनजीसी, इंद्रप्रस्थ गैस, महानगर गैस, गेल, अदानी पावर, टाटा मोटर्स, एमएंडएम के शेयर सोमवार को फोकस में रहेंगे.

SGX Nifty सपाट कारोबार कर रहा है, यह 8.5 अंक ऊपर है. सिंगापुर एक्सचेंज पर निफ्टी फ्यूचर्स 17,725 के स्तर पर है, जो घरेलू इक्विटी सूचकांकों, बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी के लिए सकारात्मक शुरुआत का संकेत देता है. गुड फ्राइडे की छुट्टी के कारण शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार बंद था. गुरुवार को सेंसेक्स 143 अंकों की बढ़त के साथ 59,800 के ऊपर बंद हुआ था, जबकि निफ्टी 17,600 के मामूली स्तर पर बंद हुआ था. पिछला हफ्ता भारतीय शेयर बाजार के लिए उत्साहजनक रहा. जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के रिसर्च हेड विनोद नायर के मुताबिक ऑटो सेक्टर की बिक्री के मंथली डेटा बेहतर रहे. पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग डेटा भी उम्मीद से बेहतर रहा. बैंक और एनबीएफसी के तिमाही आंकड़े भी मजबूत रहे. विंडफाल टैक्स में कटौती भी बाजार को आगे बढ़ाने वाला फैक्टर रहा. घरेलू विकास दर और वित्तीय बाजार में स्थिरता की वजह से भारत के इक्विटी मार्केट में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है. टाटा मोटर्स आज बाजार में टाटा मोटर्स पर नजर बनी रहेगी, जिसका Q4FY23 का होलसेल वॉल्यूम 94,649 यूनिट का रहा, जो 24% की इयर-ऑन-इयर और 19% की तिमाही-दर-तिमाही वृद्धि दिखाता है और 84,500 यूनिट्स की बाजार की उम्मीद से काफी बेहतर है. FY23 में होलसेल बिक्री भी 9% की दर से बढ़कर 321.3 हजार यूनिट हो गई. टाइटन टाटा ग्रुप की एक और कंपनी टाइटन भी फोकस में रहेगी. कंपनी के ज्वैलरी सेगमेंट में 23% की सालाना ग्रोथ देखने को मिली है, जो कंपनी के रेवेन्यू में सबसे बड़ा योगदान देता है. मार्च तिमाही में कंपनी के रेवेन्यू में 25% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. घड़ियों की बिक्री में भी 41% की बढ़त देखी गई, जबकि इमर्जिंग बिजनेस सेगमेंट में 84% की ग्रोथ दर्ज की गई है. अडानी विल्मर अडानी समूह की एफएमसीजी इकाई, अडानी विल्मर ने पिछले वित्त वर्ष के दौरान 14% की वॉल्यूम ग्रोथ हासिल की, जिससे कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर 55,000 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया. पिछले साल कंपनी की कुल आय 54,327.16 करोड़ रुपये थी. फूड और एफएमसीजी सेगमेंट में कंपनी ने FY23 में 3,800 करोड़ रुपये का रेवेन्यू हासिल किया. इस दौरान वॉल्यूम में लगभग 40% और राजस्व में लगभग 55% की सालाना ग्रोथ दर्ज की गई. Oil India, ONGC, IGL, GAIL जैसे तेल और गैस शेयरों पर भी नजर सोमवार को बाजार में Oil India, ONGC, Indraprastha Gas, Mahanagar Gas, GAIL, Gujarat Gas जैसे तेल और गैस कंपनियों के शेयरों पर सबकी नजर रहेगी. सरकार ने किरीट पारिख पैनल की रिपोर्ट के प्रस्तावों को स्वीकार करते हुए गैस मूल्य निर्धारण का नया फॉर्मूला जारी किया है, जिससे सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में नरमी आएगी. एपीएम गैस की कीमतें घरेलू क्रूड बास्केट के अंतरराष्ट्रीय मूल्य के 10% पर आंकी जाएंगी. इसके अलावा कीमतों में हर महीने संशोधन होगा. फ्लोर प्राइस $4/mmBtu रहेगा, जबकि सीलिंग $6.5/mmBtu की कीमत पर होगी. इस कदम के बाद महानगर गैस और इंद्रप्रस्थ गैस ने सीएनजी की कीमतों में क्रमश: 8 रुपये और 6 रुपये प्रति किलोग्राम की कटौती की है.