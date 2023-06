Live

Stocks Market Live: IT शेयरों ने बिगाड़ा मूड, सेंसेक्‍स और निफ्टी लाल निशान में, INFY-TECHM टॉप लूजर्स

Stock Market News: आज के कारोबार में एशियाई बाजारों में खरीदारी है, हालांकि SGX Nifty कमजोर दिख रहा है. वहीं सोमवार को अमेरिकी बाजार भी गिरावट पर बंद हुए.

Stock Market: घरेलू शेयर बाजार के लिए आज ग्‍लोबल संकेत मिले जुले नजर आ रहे हैं.

Go to Live Updates Stock Market Update Today: मिले जुले ग्‍लोबल संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार पर दबाव दिख रहा है. आज के कारोबार में सेंसेक्‍स और निफ्टी दोनों में फ्लैट कारोबार दिख रहा है. निफ्टी 18600 के नीचे बना हुआ है. जबकि सेंसेक्‍स में मामूली गिरावट है. कारोबार में आईटी शेयरों ने बाजार का मूड खराब किया है. निफ्टी पर आईटी इंडेक्‍स 1.5 फीसदी टूट गया है. फार्मा इंडेक्‍स भी लाल निशान में है. हालांकि बैंक, फाइनेंशियल, ऑटो, मेटल सहित ज्‍यादातर इंडेक्‍स हरे निशान में हैं. फिलहाल सेंसेक्‍स में 10 अंकों की गिरावट है और यह 62,777.84 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है. जबकि निफ्टी 6 अंक टूटकर 18,588.10 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है. हैवीवेट शेयरों में खरीदारी है. सेंसेक्‍स 30 के 20 शेयर हरे निशान में दिख रहे हैं. आज के टॉप गेनर्स में BAJAJFINSV, MARUTI, TATAMOTORS, KOTAKBANK, ASIANPAINT, TITAN शामिल हैं. जबकि टॉप लूजर्स में INFY, TECHM, HCLTECH, WIPRO, TCS, ICICIBANK शामिल हैं. Live Updates Stock Market Live: शेयर बाजार की हर खबर का अपडेट 09:12 (IST) 6 Jun 2023 IOC News इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) और दो घरेलू इंजन विनिर्माता कंपनियां डीजल में पांच प्रतिशत एथनॉल के मिश्रण की संभावना पर काम कर रही हैं. देश की सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी आईओसी के निदेशक (शोध एवं विकास) एस एस वी रामकुमार ने कहा कि डीजल में एथनॉल मिश्रण का परीक्षण प्रयोगशाला में और दो इंजन विनिर्माताओं के शोध एवं विकास केंद्रों में चल रहा है. 09:12 (IST) 6 Jun 2023 Bank of Baroda News सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) ने आईसीसीडब्ल्यू सुविधा शुरू कर दी है, जिसमें कोई ग्राहक बैंक के एटीएम से यूपीआई का इस्तेमाल कर नकद निकासी कर सकता है. बीओबी ने बयान में कहा कि वह यूपीआई के जरिये एटीएम से नकद निकासी की सुविधा देने वाला सार्वजनिक क्षेत्र का पहला बैंक है. 09:11 (IST) 6 Jun 2023 Coal India News सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कोल इंडिया लि. (सीआईएल) में 3 फीसदी हिस्सेदारी बेचकर 4,185 करोड़ रुपये जुटाए हैं. बिक्री पेशकश (ओएफएस) के बाद इस कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी घटकर 63.13 फीसदी रह गई है. निवेश एवं लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार, सरकार को कोल इंडिया की 3न प्रतिशत हिस्सेदारी बेचकर 4,185 करोड़ रुपये मिले हैं. 09:11 (IST) 6 Jun 2023 State Bank of India News देश के सबसे बड़े लेंडर State Bank of India ने कहा कि निदेशक मंडल 9 जून को बैठक करेगा, ताकि वित्त वर्ष 2024 के दौरान डेट इंस्‍ट्रूमेंट्स (कैपिटल इंस्‍ट्रूमेंट्स सहित) जारी कर प्राइवट प्‍लेसमेंट बेसिस पर फंड जुटाने के लिए अनुमोदन प्राप्त करने पर विचार किया जा सके. 09:10 (IST) 6 Jun 2023 SBI Cards and Payment Services News राज्य द्वारा संचालित लेंडर्स के बोर्ड ने नॉन-कन्‍वर्टिबल डिबेंचर (NCDs) जारी करके 3,000 करोड़ रुपये तक की धनराशि जुटाने को मंजूरी दे दी है. निजी प्लेसमेंट के आधार पर एक या एक से अधिक किश्तों में फंड जुटाना होगा. 09:10 (IST) 6 Jun 2023 Maruti Suzuki News मारुति सुजुकी इंडिया ने कॉर्बन निरपेक्षता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करने के लिए कंपनी के केंद्रों में 2 नए सोलर एनर्जी संयंत्रों पर काम शुरू कर दिया है. देश की प्रमुख वाहन कंपनी ने बयान में कहा कि ये 2 सोलर एनर्जी संयंत्र आर एंडडीकेंद्र, रोहतक में (1.85 मेगावॉट क्षमता) और मानेसर में (20 मेगावॉट क्षमता) वित्त वर्ष 2023-24 और 2024-25 में चालू हो जाएंगे. इसके साथ कंपनी की सभी सुविधाओं में कुल सौर ऊर्जा क्षमता 48.15 मेगावॉट तक पहुंच जाएगी. 09:10 (IST) 6 Jun 2023 FII और DII डाटा सोमवार यानी 5 जून 2023 के कारोबार में फॉरेन इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (FIIs) नेट सेलर्स रहे. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्रोविजनल डाटा के अनुसार FIIs ने सोमवार को 700.98 करोड़ रुपये के शेयर बेचे. जबकि इस दौरान डोमेस्टिक इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (DIIs) नेट बायर्स रहे. उन्‍होंने 5 जून 2023 को 1195.98 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे. 09:09 (IST) 6 Jun 2023 क्रूड की कीमतों में तेजी ओपेक द्वारा प्रोडक्‍शन कट किए जाने के फैसले से कच्‍चे तेल की कीमतों में तेजी है. वहीं अमेरिकी कांग्रेस द्वारा डेट सीलिंग डील पारित करने के बाद क्रूड की कीमतों में तेजी देखने को मिली है. ब्रेंट क्रूड इंटरनेशनल मार्केट में 1.7 फीसदी बढ़कर 77.42 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंचव गया. जबकि अमेरिकी क्रूड यानी यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) 1.5 फीसदी बढ़कर 72.87 डॉलर प्रति बैरल हो गया. 09:09 (IST) 6 Jun 2023 एशियाई बाजारों में खरीदारी आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में खरीदारी नजर आ रही है. हालांकि SGX Nifty में 0.18 फीसदी की गिरावट है. जबकि निक्‍केई 225 में 0.41 फीसदी बढ़त है तो स्‍ट्रेट टाइम्‍स फ्लैट दिख रहा है. हैंगसेंग में 1.06 फीसदी, ताइवान वेटेड में 0.30 फीसदी तो कोस्‍पी में 0.54 फीसदी बढ़त नज आ रही है. शंघाई कंपोजिट भी 0.18 फीसदी मजबूत हुआ है. 09:08 (IST) 6 Jun 2023 Dow Jones 200 अंक टूटकर बंद सोमवार को अमेरिकी बाजार कमजोर होकर बंद हुए. Dow Jones में 200 अंकों की कमजोरी और यह 33563 के लेवल पर बंद हुआ. S&P 500 इंडेक्‍स में 9 अंकों की कमजोरी रही और यह 4274 के लेवल पर बंद हुआ. वहीं Nasdaq करीब 11 अंक टूटकर 13229 के लेवल पर बंद हुआ है. हालांकि इसके पहले शुक्रवार को मई महीने के लिए जॉब डाटा उम्‍मीद से बेहतर रहने के चलते बाजारों में अच्‍छी रैली दिखी थी. Stock Market Live: शेयर बाजार की हर खबर का अपडेट