Stocks in News: फोकस में रहेंगे Tata Motors, L&T, Axis Bank, SBI Life समेत ये स्‍टॉक, इंट्राडे में रखें नजर

Stocks in Focus Today: बेहतर सेंटीमेंट के चलते कुछ शेयर आज फोकस में रहेंगे. इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं.

Trending Stocks Today: वोलेटाइल मार्केट में आज कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. (Pixabay)

Stocks in Focus Today: उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 26 जुलाई 2023 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज बाजार में फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की इस लिस्ट में Tata Motors, L&T, Axis Bank, SBI Life, Suzlon Energy, Asian Paints, UTI AMC, Dixon Technology, Jubilant Foodworks, REC, Spicejet, Bharat Petroleum, Cipla, Deepak Fertilisers, Dr Reddy’s, PNB, Shree Cement, Tech Mahindra, Bajaj Finance, REC जैसे शेयर शामिल हैं. इनमें से किसी ने बेहतर तिमाही नतीजे दिए हैं तो किसी के नतीजे आने वाले हैं. किसी ने बिजनेस बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाया है तो किसी को बड़ा ऑर्डर मिला है. किसी ने मैनेजमेंट लेवल पर बदलाव किया है. Axis Bank के नतीजे आज आज 26 जुलाई 2023 को Axis Bank के नतीजे आएंगे. इसके अलावा आज Bharat Petroleum, Cipla, Deepak Fertilisers, Dr Reddy’s, PNB, Shree Cement, Tech Mahindra, Bajaj Finance और REC के भी नतीजे आने हैं. Tata Motors टाटा मोटर्स का मुनाफा जून तिमाही में 3,300.65 करोड़ रुपये रहा है, जबकि पिछले साल की समान तिमाही में कंपनी को 4,950.97 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था. टाटा मोटर्स की ब्रिटेन स्थित इकाई जगुआर लैंड रोवर और वाणिज्यिक वाहन कारोबार के बेहतर प्रदर्शन के चलते तिमाही नतीजे बेहतर रहे. कंपनी ने बताया कि समीक्षाधीन तिमाही में उसकी परिचालन आय 1,01,528.49 करोड़ रुपये रही, जो एक साल पहले इसी अवधि में 71,227.76 करोड़ रुपये थी. L&T लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी) को देश और विदेश में बिजली पारेषण और वितरण खंड में 1,000 करोड़ रुपये से 2,500 करोड़ रुपये तक के ठेके मिले हैं. कंपनी का मुनाफा जून तिमाही में 36 फीसदी बढ़कर 3,116 करोड़ रुपये रहा है. कंपनी के निदेशक मंडल ने 10,000 करोड़ रुपये मूल्य के शेयरों की पुनर्खरीद योजना को भी मंजूरी दे दी. कंपनी की कुल आय बढ़कर 49,027.93 करोड़ रुपये हो गई, जबकि एक साल पहले की समान अवधि में यह 36,547.92 करोड़ रुपये थी. SBI Life एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का मुनाफा जून तिमाही में 45 फीसदी बढ़कर 381 करोड़ रुपये रहा. एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी का मुनाफा 263 करोड़ रुपये रहा था. कंपनी का कुल प्रीमियम (बीमाकर्ता का कुल प्रत्यक्ष और अनुमानित प्रीमियम) जून तिमाही में 19 फीसदी बढ़कर 13,560 करोड़ रुपये रहा जो एक साल पहले इसी अवधि में 11,350 करोड़ रुपये था. Suzlon Energy सुजलॉन एनर्जी का मुनाफा चालू वित्त वर्ष की जून तिमाही में 96 फीसदी घटकर 101 करोड़ रुपये रह गया. कंपनी ने एक साल पहले की समान तिमाही में 2,433 करोड़ रुपये का मुनाफा हासिल किया था. चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कंपनी का रेवेन्‍यू भी एक साल पहले के 1,378 करोड़ रुपये से घटकर 1,348 करोड़ रुपये रह गया.