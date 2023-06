Stocks in News: फोकस में रहेंगे Tata Motors, Patanjali Foods, M&M, Go Fashion समेत ये स्‍टॉक‍, इंट्राडे में रखें नजर

Stocks in Focus Today: उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 13 जून 2023 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज बाजार में फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की इस लिस्ट में Go Fashion, Tata Motors, Patanjali Foods, M&M, Hero MotoCorp, HFCL, Greaves Cotton, Inox Wind, Ramkrishna Forgings, JSW Steel, Engineers India, Punjab & Sind Bank, Tejas Networks, UCO Bank, ZEEL जैसे शेयर शामिल हैं. इनमें से किसी ने बिजनेस बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाया है तो किसी को बड़ा ऑर्डर मिला है. किसी में मैनेजमेंट लेवल पर बदलाव किया है. Go Fashion सिकोया कैपिटल ने सोमवार को फैशन ब्रांड गो फैशन में अपनी पूरी 10.18 फीसदी हिस्सेदारी खुले बाजार में 625 करोड़ रुपये में बेच दी. अमेरिकी कंपनी सिकोया ने सिकोया कैपिटल इंडिया इन्वेस्टमेंट्स-4 के जरिये गो फैशन इंडिया में अपनी हिस्सेदारी बेची. इस सौदे का मूल्य 624.72 करोड़ रुपये रहा. कंपनी ने 54,98,875 शेयरों को 1,136.10 के भाव पर खुले बाजार में बेचा. Tata Motors टाटा मोटर्स के स्वामित्व वाली जगुआर लैंड रोवर (जेएलआर) की योजना वित्त वर्ष 2025-26 तक सालाना 300 करोड़ पौंड का निवेश करने की है. इसके साथ कंपनी का सालाना 3000 करोड़ पौंड के कारोबार का लक्ष्य है. जेएलआर लैंड रोवर ब्रांड के तहत रेंज रोवर, डिफेंडर और डिस्कवरी जैसी एसयूवी तथा जगुआर लग्जरी कारें बनाती है. कंपनी का राजस्व 2023-24 में 2800 करोड़ पौंड रहने का अनुमान है. Patanjali Foods खाद्य उत्पाद कंपनी पतंजलि फूड्स ने अगले पांच साल में 50,000 करोड़ रुपये का कारोबार और 5,000 करोड़ रुपये का परिचालन लाभ हासिल करने के लिए एक ग्रोथ योजना तैयार की है, जिसमें एफएमसीजी कारोबार की अहम भूमिका होगी. पतंजलि फूड्स लिमिटेड का नाम पहले रुचि सोया इंडस्ट्रीज था लेकिन सितंबर, 2019 में कर्ज समाधान प्रक्रिया के तहत पतंजलि समूह ने इसका अधिग्रहण कर लिया था. M&M महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप की कंपनी महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी ने सोमवार को कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 में उसके इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों की बिक्री सालाना आधार पर दोगुने से अधिक होकर 36,816 इकाई रही. कंपनी की बिक्री वित्त वर्ष 2021-22 में 17,522 इकाई थी. कंपनी ने बीते वित्त वर्ष में अपना नया तिपहिया इलेक्ट्रिक वाहन जोर ग्रैंड पेश किया था. इस वाहन के लिए एक साल के भीतर 23,000 से अधिक की बुकिंग मिलीं. Hero MotoCorp हीरो मोटोकॉर्प ने नया मॉडल Passion+ लॉन्च किया है. नया Passion+ दिल्ली में 76,301 रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर देश भर के डीलरशिप पर उपलब्ध है. ZEEL मार्केट रेगुलेटर सेबी ने एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्रा और समूह की कंपनी जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (जेडईईएल) के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी पुनीत गोयनका पर किसी भी लिस्‍टेड कंपनी में निदेशक या किसी प्रमुख प्रबंधकीय पद लेने की रोक लगा दी है. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सोमवार को चंद्रा और गोयनका पर यह कार्रवाई जेडईईएल के पैसे दूसरी जगह भेजने के मामले में दोषी पाए जाने के बाद की है.