Tata Motors Q1 Results: टाटा मोटर्स का मुनाफा बढ़कर 3,300.65 करोड़ हुआ, ऑपरेशन से आने वाला रेवेन्यू 42% बढ़ा

Tata Motors Q1 Results: जून तिमाही में टाटा मोटर्स की कंसोलिडेटेड ऑपरेशन रेवेन्यू 1,01,528.49 करोड़ रुपये रही, जो एक साल पहले इसी अवधि में 71,227.76 करोड़ रुपये थी. कंपनी ने बताया कि इस दौरान उसका कुल खर्च (expenses) 98,266.93 करोड़ रुपये रहा, जो एक साल पहले समान तिमाही में 77,783.69 करोड़ रुपये था.

Tata Motors Q1 Results: चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में टाटा मोटर्स का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट बढ़कर 3,300.65 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है. (IE File image)

Tata Motors Q1 Results net profit at 3300.65 Crore Revenue Jumps 42 Per cent: टाटा मोटर्स ने 30 जून, 2023 को समाप्त चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के नतीजों का एलान कर दिया है. जून तिमाही में टाटा मोटर्स का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट (consolidated net profit) बढ़कर 3,300.65 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है. कंपनी ने मंगलवार को शेयर बाजारों को यह जानकारी दी. पिछले साल की इसी तिमाही में 4,950.97 करोड़ रुपये टाटा मोटर्स का कंसोलिडेटेड नेट लॉस (consolidated net loss) हुआ था. कंपनी ने बताया कि समीक्षाधीन तिमाही में टाटा मोटर्स का ऑपरेशन से आने वाला कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 1,01,528.49 करोड़ रुपये रहा, जो एक साल पहले इसी अवधि में 71,227.76 करोड़ रुपये था. टाटा मोटर्स ने बताया कि इस दौरान उसका कुल खर्च (expenses) 98,266.93 करोड़ रुपये रहा, जो एक साल पहले समान तिमाही में 77,783.69 करोड़ रुपये था.