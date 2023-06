Stocks in News: फोकस में रहेंगे Tata Motors, Wipro, M&M, UCO Bank समेत ये स्‍टॉक, इंट्राडे में दिखेगा एक्‍शन

Stocks in Focus Today: उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 5 जून 2023 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज बाजार में फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की इस लिस्ट में Tata Motors, Tech Mahindra, Wipro, Mahindra & Mahindra, Hero MotoCorp, UCO Bank, Godrej Properties, SBI LIfe, Minda Corporation, Lupin, Greenply Industries, Ramco Cement, NTPC, PI Industries जैसे शेयर शामिल हैं. इनमें से किसी ने बिजनेस बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाया है तो किसी को बड़ा ऑर्डर मिला है. किसी में मैनेजमेंट लेवल पर बदलाव किया है. Tata Motors टाटा मोटर्स का अनुमान है कि मौजूदा वित्त वर्ष में यात्री वाहन उद्योग की ग्रोथ दर सालाना आधार पर 27 फीसदी से घटकर 5-7 फीसदी तक रह जाएगी. कंपनी के एक टॉप अधिकारी ने कहा कि पिछले वित्त वर्ष में दबी मांग की वजह से यात्री वाहनों की बिक्री में अच्छी ग्रोथ रही थी. ग्रोथ बनाए रखने के लिए कंपनी ने अपनी मौजूदा श्रृंखला को मजबूत करते हुए सीएनजी और इलेक्ट्रिक सहित नए उत्पाद पेश करने की रणनीति बनाई है. विप्रो शेयर बायबैक रिकॉर्ड डेट Wipro आईटी सेवा कंपनी Wipro ने शेयर बायबैक के लिए 16 जून, 2023 को रिकॉर्ड डेट फिक्स किया गया है. यह बायबैक 12000 करोड़ रुपए का है, जिसमें 4.91 फीसदी पेड-अप इक्विटी कैपिटल का बायबैक किया जाएगा. बायबैक में हर शेयर के लिए 445 रुपए का भाव तय किया गया है. 27 अप्रैल को, कंपनी को 445 रुपये प्रति शेयर की कीमत पर 12,000 करोड़ रुपये तक के शेयर बायबैक के लिए बोर्ड से मंजूरी मिली थी. कंपनी के प्रोमोटर और प्रोमोटर ग्रुप ने भी बायबैक ऑफर में भाग लेने की मंशा जताई है. 31 मार्च 2023 तक प्रोमोटर और प्रोमोटर ग्रुप के पास 400.19 करोड़ शेयर यानी 72.92% हिस्सा है. इस कंपनी के प्रोमोटर्स की लिस्ट में अजीम प्रेमजी, उनकी पत्नी यसमीन और दो बेटे ऋषद प्रेमजी और तारीक प्रेमजी हैं. Mahindra & Mahindra महिंद्रा एंड महिंद्रा ने तेजी से बढ़ रहे स्पोर्ट्स यूटिलिटी वेहिकल (एसयूवी) सेगमेंट में अपनी लीडिंग पोजिशन को मौजूदा वित्त वर्ष में भी बनाए रखने का लक्ष्‍य तय किया है. ग्रुप के मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) मनोज भट ने कहा है कि इस खंड में मांग लगातार मजबूत बनी हुई है. महिंद्रा के एसयूवी खंड में लंबित ऑर्डर 2.92 लाख इकाई के हैं. कंपनी इस वर्ष के अंत तक अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने की भी योजना बना रही है, क्योंकि यह विभिन्न मॉडलों पर वेटिंग पीरियड को कम करना चाहती है. Hero MotoCorp देश की सबसे बड़ी दोपहिया कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर सब्सिडी घटने के बाद अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर विडा वी1 प्रो की कीमत में करीब 6,000 रुपये की बढ़ोतरी की है. यह बढ़ोतरी 1 जून 2023 से लागू हो गई है. कंपनी का प्रमुख इलेक्ट्रिक स्कूटर विडा वी1 प्रो अब फेम-दो सब्सिडी और पोर्टेबल चार्जर सहित 1,45,900 रुपये में उपलब्ध होगा, यह पहले के दाम से करीब 6,000 रुपये ज्‍यादा है. UCO Bank अश्विनी कुमार सार्वजनिक क्षेत्र के यूको बैंक के नए प्रबंध निदेशक (एमडी) और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) बन गए हैं. उनका कार्यकाल 1 जून 2023 से प्रभावी हो गया है. बैंक ने कहा कि इससे पहले वह इंडियन बैंक के कार्यकारी निदेशक थे. अनुभवी बैंकर अश्विनी कुमार ने यूको बैंक के एमडी और सीईओ पद पर एस एस प्रसाद का स्थान लिया है. वह पहले बैंक ऑफ बड़ौदा, कॉर्पोरेशन बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब नेशनल बैंक और इंडियन बैंक में काम कर चुके हैं.