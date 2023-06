Stocks in News: फोकस में रहेंगे Tata Steel, RIL, SBI, Adani Green समेत ये स्‍टॉक, इंट्राडे में दिखेगा एक्‍शन

Stocks in Focus Today: बेहतर सेंटीमेंट के चलते कुछ शेयर आज फोकस में रहेंगे. इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं.

Stocks in News: वोलेटाइल मार्केट में आज कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं.

Stocks in Focus Today: उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 19 जून 2023 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज बाजार में फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की इस लिस्ट में Tata Steel, Shriram Properties, RIL, SBI, Adani Green, Patanjali Foods, Ramkrishna Forgings, Dr Reddy’s, Kalyan Jewellers, PNB Housing, Axiscades Tech, HDFC Bank, Adani Enterprises, ABB India, Kalpataru Projects International, IKIO Lighting जैसे शेयर शामिल हैं. इनमें से किसी ने बिजनेस बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाया है तो किसी को बड़ा ऑर्डर मिला है. किसी में मैनेजमेंट लेवल पर बदलाव किया है. Tata Steel टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा स्टील चालू वित्त वर्ष (2023-24) में अपने घरेलू और वैश्विक परिचालन पर 16,000 करोड़ रुपये का एकीकृत पूंजी निवेश करने की योजना बना रही है. कंपनी के टॉप मैनेजमेंट ने यह जानकारी दी. कंपनी का कहना है कि इस राशि में से 10,000 करोड़ रुपये एकल परिचालन पर और 2,000 करोड़ रुपये में भारत में टाटा स्टील की सब्सिडियरीज पर खर्च किए जाएंगे. Shriram Properties श्रीराम प्रॉपर्टीज चालू वित्त वर्ष में अपनी मौजूदा और नई आवासीय परियोजनाओं के निर्माण पर लगभग 750 करोड़ रुपये का निवेश करेगी. कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) एम मुरली ने यह जानकारी देते हुए कहा कि आवास की मजबूत मांग के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए यह निवेश किया जाएगा. बेंगलुरु स्थित श्रीराम प्रॉपर्टीज ने पिछले वित्त वर्ष में निर्माण कार्यों पर 500 करोड़ रुपये खर्च किए थे. RIL उद्योगपति मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज सौर से हाइड्रोजन तक फैले नए ऊर्जा कारोबार से 2030 तक 10-15 अरब डॉलर की कमाई कर सकती है. हालांकि, उसे प्रौद्योगिकी में अपनी सीमित विशेषज्ञता की भरपाई नए अधिग्रहणों या भागीदारी के जरिये करनी होगी. सैनफोर्ड सी बर्नस्टीन की एक रिपोर्ट में यह कहा गया है. स्वच्छ ऊर्जा (सौर, बैटरी, इलेक्ट्रोलाइजर और फ्यूल सेल) 2050 तक भारत में 2,000 अरब डॉलर के निवेश के साथ भारत में रिलाायंस के लिए विकास का नया स्तंभ है. SBI सार्वजनिक क्षेत्र के भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सरकार को 5,740 करोड़ रुपये का डिविडेंड दिया है जो अब तक का सर्वाधिक डिविडेंड है. वित्त मंत्री के कार्यालय ने एक ट्वीट में कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए वित्त मंत्री को एसबीआई से 5,740 करोड़ रुपये का लाभांश चेक मिला जो किसी भी वित्त वर्ष में दिया गया सबसे अधिक डिविडेंड है. Adani Green फिच रेटिंग्स ने अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड रेस्ट्रिक्टेड ग्रुप-2 (आरजी2) के 36.25 करोड़ अमेरिकी डॉलर के बॉन्ड के लिए स्‍टेबल आउटलुक की पुष्टि की है. इस डेट को ‘बीबीबी-‘ रेटिंग मिली है. इसका अर्थ है कि इस कर्ज की अदायगी में चूक होने का जोखिम कम है. रेटिंग एजेंसी ने कहा कि भारत के 2 राज्यों में कंपनी की 570 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजनाओं और दीर्घकालिक निश्चित मूल्य पर बिजली खरीद समझौते से कंपनी के साख मूल्यांकन को समर्थन मिलता है. Patanjali Foods पतंजलि फूड्स लिमिटेड की अगले 5 साल में 1,500 करोड़ रुपये के निवेश की योजना है. कंपनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) संजीव अस्थाना ने यह जानकारी देते हुए कहा कि इसमें से ज्यादातर निवेश पाम तेल कारोबार पर किया जाएगा. कंपनी अपनी उत्पाद पेशकश और वितरण पहुंच का विस्तार कर रही है. कंपनी (पूर्व में रुचि सोया) का अगले 5 साल में 45,000-50,000 करोड़ रुपये के कारोबार का लक्ष्य है. Ramkrishna Forgings रामकृष्ण फोर्जिंग्स लिमिटेड और टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड के गठजोड़ को रेल मंत्रालय से 12,227 करोड़ रुपये का ठेका मिला है. यह ठेका सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत 15.40 लाख फॉर्ज्ड व्हील (ठोस धातु को काटकर बनाया गया पहिया) की आपूर्ति के लिए दिया गया है. यह ठेका 20 साल से अधिक समय तक चलेगा और इसके तहत पहले साल 40,000 पहियों, दूसरे साल में 60,000 पहियों और उसके बाद हर साल 80,000 पहियों की आपूर्ति की जाएगी.