Stocks in News: फोकस में रहेंगे TCS, Adani Ports, Coal India, Tata Motors समेत ये स्‍टॉक, इंट्राडे में रखें नजर

Stocks in Focus Today: बेहतर सेंटीमेंट के चलते कुछ शेयर आज फोकस में रहेंगे. इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं.

Trending Stocks Today: वोलेटाइल मार्केट में आज कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. (Pixabay)

Stocks in Focus Today: उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 9 अगस्‍त को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज बाजार में फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की इस लिस्ट में TCS, Adani Ports, Coal India, Tata Motors, Maruti Suzuki, Tata Power, Star Health, Hero Motocorp, Hindalco, AU Small Finance Bank, Dish TV, Oil India, Chambal Fertilisers, Jain Irrigation, NTPC, NFL, Tata Power, Abbott India, Bajaj Consumer Care, Bata India, Berger Paints, Bharat Forge, CARE Ratings, Granules India, IRCTC, Kalyan Jewellers, Natco Pharma, PI Industries, Shankara Building Products, Trent जैसे शेयर शामिल हैं. इनमें से किसी ने बेहतर तिमाही नतीजे दिए हैं तो किसी के नतीजे आने वाले हैं. किसी ने बिजनेस बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाया है तो किसी को बड़ा ऑर्डर मिला है. किसी ने मैनेजमेंट लेवल पर बदलाव किया है. आज आएंगे इन कंपनियों के नतीजे Tata Power Company, Zee Entertainment, Abbott India, Bajaj Consumer Care, Bata India, Berger Paints, Bharat Forge, CARE Ratings, Granules India, IRCTC, Kalyan Jewellers, Natco Pharma, PI Industries, Shankara Building Products, Trent TCS सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) को सरकार के सार्वजनिक खरीद मंच ‘गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस’ (जीईएम) का नया संस्करण तैयार करने ठेका मिला है. जीईएम मंच सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, केंद्र और राज्य सरकार के निकायों के लिए एक ऑनलाइन बाजार है, जहां पारदर्शी और कुशल तरीके से आम उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं को खरीदा जा सकता है. Adani Ports अडानी ग्रुप की प्रमुख कंपनी अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकनॉमिक जोन का मुनाफा मौजूदा वित्त वर्ष की जून तिमाही में 80 फीसदी से अधिक बढ़कर 2,119.38 करोड़ रुपये रहा है. मुख्य रूप से आमदनी बढ़ने से कंपनी का लाभ बढ़ा है. बीते वित्त वर्ष 2022-23 की इसी तिमाही में कंपनी को 1,177.46 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था. अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकनॉमिक जोन (एपीएसईजेड) की कुल आय जून, 2023 को समाप्त तिमाही में बढ़कर 6,631.23 करोड़ रुपये रही जो एक साल पहले इसी तिमाही में 5,526.19 करोड़ रुपये थी. Coal India कोल इंडिया (सीआईएल) का मुनाफा जून तिमाही में 10 फीसदी घटकर 7,941.40 करोड़ रुपये रहा. मुख्य रूप से खर्च बढ़ने से कंपनी का मुनाफा कम रहा है. इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ने 8,834.22 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था. शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कंपनी ने कहा कि तिमाही के दौरान उसकी कुल आय 4 फीसदी बढ़कर 37,521.03 करोड़ रुपये पर पहुंच गई, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 36,086.65 करोड़ रुपये थी. Tata Motors टाटा मोटर्स इंडिया और उसकी लग्‍जरी वाहन इकाई जगुआर लैंड रोवर (जेएलआर) की इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक बड़ी योजना है. हालांकि, कंपनी का इरादा फिलहाल हाइब्रिड वाहनों पर दांव लगाने का नहीं है. टाटा मोटर्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कहा कि कंपनी अपने कम-से-कम 50 फीसदी वाहनों को इलेक्ट्रिक या हरित परिवहन वाहनों में बदलने की उम्मीद कर रही है. इसी तरह अनुषंगी कंपनी जेएलआर का लक्ष्य 2030 तक अपने 65 फीसदी वाहनों को हरित प्रौद्योगिकी पर लाने का है. Maruti Suzuki मारुति सुजुकी इंडिया (एमआईएस), सुजुकी मोटर गुजरात में 100 फीसदी हिस्सेदारी हासिल करने के लिए सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन (एसएमसी) को तरजीही आधार पर शेयर जारी करेगी. एमआईएस ने कहा कि उसके बोर्ड ने इसकी मंजूरी दे दी है. इस लेनदेन से एमआईएस में उसकी मूल कंपनी एसएमसी की हिस्सेदारी मौजूदा के 56.4 फीसदी से बढ़कर 58.28 फीसदी होने की उम्मीद है. Tata Power टाटा पावर महाराष्ट्र में ‘पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज’ से जुड़ी दो परियोजनाओं में 13,000 करोड़ रुपये निवेश करेगी. कंपनी ने कहा कि दोनों परियोजनाओं की कुल क्षमता 2,800 मेगावाट होगी. जलविद्युत से जुड़ी पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजनाएं (पीएसपी) अतिरिक्त बिजली की उपलब्धता के समय पानी को निचले जलाशय से उच्च जलाशय में ‘पंप’ करती हैं. उसी पानी का उपयोग अधिक मांग के दौरान बिजली पैदा करने के लिये निचले स्तर पर स्थित टर्बाइन चलाने के लिये जाता है.