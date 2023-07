Stocks in News: फोकस में रहेंगे TCS, Bajaj Auto, Suzlon, Minda Corp समेत ये स्‍टॉक, इंट्राडे में दिखेगा एक्‍शन

Stocks in Focus Today: उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 12 जुलाई 2023 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज बाजार में फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की इस लिस्ट में TCS, Bajaj Auto, Suzlon Energy, PCBL, Lupin, Minda Corp, ITC, J&K Bank, HCL Tech, 5paisa Capital, Anand Rathi Wealth, Steel Strips Wheels, Artson Engineering, Hathway Bhawani Cabletel & Datacom, Sanathnagar Enterprises जैसे शेयर शामिल हैं. इनमें से किसी ने बिजनेस बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाया है तो किसी को बड़ा ऑर्डर मिला है. किसी में मैनेजमेंट लेवल पर बदलाव किया है. TCS आज 12 जुलाई को कुछ कंपनियां अपने तिमाही नतीजे जारी करने जा रही हैं. इनमें दिग्‍गज आईटी कंपनी Tata Consultancy Services भी शामिल है. वहीं 5paisa Capital, Anand Rathi Wealth, Steel Strips Wheels, Artson Engineering, Hathway Bhawani Cabletel & Datacom और Sanathnagar Enterprises के भी तिमाही नतीजे आज आएंगे. Stock Tips: 30 दिन में 1 लाख लगाकर पा सकते हैं 33 हजार रुपये तक का फायदा, चुनें ये 4 स्टॉक Bajaj Auto दोपहिया वाहन विनिर्माता बजाज ऑटो प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए अलग अलग विश्वविद्यालयों और इंजीनियरिंग कॉलेज से करार करेगी. कंपनी ने कहा कि इन केंद्रों पर विद्यार्थी अपनी स्किल बढ़ाने के लिए व्यावहारिक अनुभव ले सकेंगे. प्रशिक्षण केंद्रों पर इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन कर चुके विद्यार्थियों को डिग्री और डिप्लोमा कार्यक्रम के तहत एडवांस स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी. Suzlon Energy अक्षय ऊर्जा समाधान प्रदाता सुजलॉन ग्रुप को गुजरात में केपी ग्रुप से 47.6 मेगावॉट की पवन ऊर्जा परियोजना का ऑर्डर मिला है. हालांकि, कंपनी ने सौदे के मूल्य का खुलासा नहीं किया है. यह परियोजना भड़ूच जिले के वागरा में स्थित है. कंपनी ने बयान में कहा कि इस परियोजना के 2024 में चालू होने की उम्मीद है. इस आकार की परियोजना 36,000 घरों को रोशन कर सकती है और सालाना कॉर्बन उत्सर्जन में 1.42 लाख टन की कमी ला सकती है. टाटा ग्रुप का मल्‍टीबैगर Titan जल्‍द बनाएगा नया रिकॉर्ड, 3325 रुपये तक जा सकता है शेयर का भाव PCBL कार्बन बनाने वाली पीसीबीएल लिमिटेड का मुनाफा मौजूदा वित्त वर्ष पहली तिमाही में 15 फीसदी घटकर 109 करोड़ रुपये रहा. कंपनी को एक साल पहले की समान तिमाही में 126 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था. जून तिमाही के दौरान कंपनी को परिचालन से होने वाली आय घटकर 1,347 करोड़ रुपये रह गई, जो एक साल पहले की समान तिमाही में 1409 करोड़ रुपये थी. Lupin फार्मा प्रमुख को अपनी पीथमपुर यूनिट-2 विनिर्माण सुविधा के लिए संयुक्त राज्य खाद्य एवं औषधि प्रशासन (यूएसएफडीए) से स्थापना निरीक्षण रिपोर्ट (ईआईआर) प्राप्त हुई है, जो ओरल सॉलिड्स और ऑप्‍थालमिक डोज बनाती है. ईआईआर 21 मार्च से 29 मार्च, 2023 तक आयोजित सुविधा के अंतिम निरीक्षण के बाद जारी किया गया था. यूएसएफडीए ने निर्धारित किया है कि सुविधा का निरीक्षण क्‍लासिफिकेशन वॉलंटियरी एक्‍शन इंडीकेटेड (VAI)है. Minda Corp वाहन कलपुर्जा कंपनी मिंडा कॉरपोरेशन को एक प्रमुख वाहन विनिर्माता से इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी चार्जर बनाने का 750 करोड़ रुपये का ठेका मिला है. मिंडा कॉरपोरेशन ने कहा कि इस उत्पाद का विनिर्माण पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी स्पार्क मिंडा ग्रीन मोबिलिटी सिस्टम्स के पुणे संयंत्र में किया जाएगा. मिंडा ने यह नहीं बताया है कि उसे यह ऑर्डर किस वाहन कंपनी से मिला है. कंपनी ने बताया कि पिछले वित्त वर्ष में उसे मिले कुल ऑर्डर में इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र की हिस्सेदारी 20 फीसदी थी.