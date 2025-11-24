Stocks to Watch : आज TCS, HUL, Marico, RVNL, Tata Power, Lupin समेत फोकस में रहेंगे ये स्टॉक

Stocks in Focus Today : आज 24 नवंबर 2025 को कुछ शेयर (Stocks in News) एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव या निगेटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज फोकस (Stocks to Watch) में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो पॉजिटिव ट्रिगर वाले इन शेयरों पर नजर (Stock in Focus) रख सकते हैं. आज की लिस्ट में TCS, HUL, Marico, Natco Pharma, Rail Vikas Nigam, Tata Power Company, Lupin, HG Infra, SpiceJet, Shilpa Medicare, HUDCO, IDBI Bank, Tata Chemicals, Samavardhana Motherson International, Lemon Tree Hotels शामिल हैं.

TCS

अमेरिका की फिफ्थ सर्किट अपील अदालत ने कंपनी के खिलाफ फैसला दिया है और जिला अदालत द्वारा तय किए गए 194 मिलियन डॉलर के जुर्माने को बरकरार रखा है, जो CSC/DXC टेक्नोलॉजी द्वारा दायर केस से जुड़ा है. लेकिन अदालत ने पहले दिए गए प्रतिबंध को रद्द कर दिया है और निचली अदालत को इसे दोबारा देखने के लिए कहा है. कंपनी इस फैसले के खिलाफ आगे क्या विकल्प हो सकते हैं, जैसे पुनर्विचार या अपील—इन पर विचार कर रही है और अपना पक्ष मजबूत तरीके से रखेगी.

HUL

क्वालिटी वॉल्स (इंडिया) लिमिटेड (KWIL), जो भारत की आइसक्रीम और फ्रोजन डेजर्ट बनाने वाली कंपनी है, ने अपना नया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाया है. यह कदम HUL से इसके अलग होने से पहले उठाया गया है.

Marico

कंपनी के डिजिटल ब्रांड्स की सालाना आय 1,000 करोड़ रुपये से ज्यादा हो गई है. कंपनी का मानना है कि फूड और प्रीमियम पर्सनल केयर कैटेगरी से भारत में उसकी कुल आय का लगभग 25% आएगा.

Natco Pharma

कंपनी के चेन्नई (मनाली) में स्थित API मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की USFDA ने 17 से 21 नवंबर 2025 के बीच जांच की. जांच के बाद USFDA ने फॉर्म-483 में 7 आब्जर्वेशन जारी की हैं.

Rail Vikas Nigam

रेल विकास निगम को नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे से 180.8 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट मिला है, जिसमें यह सबसे कम बोली लगाने वाला (L-1) रहा. प्रोजेक्ट में 2x25 kV ट्रैक्शन सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए डिजाइन, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग का काम शामिल है.

Tata Power Company

कंपनी ने भूटान में 1,125 MW डोरजिलुंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए ड्रुक ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन के साथ कमर्शियल एग्रीमेंट साइन किए हैं. टाटा पावर इस प्रोजेक्ट में 1,572 करोड़ रुपये की इक्विटी निवेश करेगी.

Lupin

US FDA ने लूपिन के गोवा प्लांट का 10–21 नवंबर के बीच निरीक्षण किया. जांच के बाद सात आब्जर्वेशन के साथ फॉर्म 483 जारी किया गया है.

HG Infra Engineering

HG इंफ्रा और कलपतरु प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल की ज्वॉइंट वेंचर टीम को महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन द्वारा 1,415 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट के लिए L-1 बोलीदाता चुना गया है. HG इंफ्रा की इसमें 40% और कलपतरु की 60% हिस्सेदारी है.

यह प्रोजेक्ट थाणे इंटीग्रल रिंग मेट्रो के लिए UG रैंप से बालकुम नाका तक ऊंचे मेट्रो वायाडक्ट (पुल) का डिजाइन और निर्माण शामिल करता है, जिसमें डिपो तक जाने वाला वायाडक्ट और तीन विशेष स्पैन भी शामिल हैं.