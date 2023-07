Stocks in News: फोकस में रहेंगे TCS, Marico, SBI Cards, Maruti समेत ये स्‍टॉक, इंट्राडे में रखें नजर

Stocks in Focus Today: बेहतर सेंटीमेंट के चलते कुछ शेयर आज फोकस में रहेंगे. इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं.

Trending Stocks Today: वोलेटाइल मार्केट में आज कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. (Pixabay)

Stocks in Focus Today: उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 31 जुलाई 2023 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज बाजार में फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की इस लिस्ट में TCS, Marico, RVNL, SBI Cards, Maruti Suzuki, Power Grid, Nestle India, BoI, India Oil, ACC, Exide, UCO Bank, LT Foods, IDFC First Bank, NTPC, HPCL, Ceat, GAIL (India), UPL, Adani Green Energy, Adani Transmission, Castrol India, Dhanlaxmi Bank, IRB Infrastructure, JBM Auto, Navin Fluorine, Oberoi Realty, Welspun India जैसे शेयर शामिल हैं. इनमें से किसी ने बेहतर तिमाही नतीजे दिए हैं तो किसी के नतीजे आने वाले हैं. किसी ने बिजनेस बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाया है तो किसी को बड़ा ऑर्डर मिला है. किसी ने मैनेजमेंट लेवल पर बदलाव किया है. आज Maruti Suzuki, Power Grid के नतीजे आज यानी 31 जुलाई को Maruti Suzuki India, GAIL (India) और Power Grid Corporation of India के तिमाही नतीजे जारी होने वाले हैं. इनके अलावा UPL, Bosch, Petronet LNG, Adani Green Energy, Adani Transmission, Castrol India, Dhanlaxmi Bank, IRB Infra, JBM Auto, Lakshmi Machine Works, Navin Fluorine International, Oberoi Realty और Welspun India के भी नतीजे आएंगे. TCS आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) ने अपने नए मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) और प्रबंध निदेशक के कृतिवासन की अगुआई में सांगठनिक बदलाव की घोषणा की है. टीसीएस ने कहा कि कंपनी में अब उद्योग क्षेत्रों और भौगोलिक स्थितियों के आधार पर व्यापारिक समूह बनाए जाएंगे. कंपनी ने हैरिक विन को नए मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी (सीटीओ) और अभिनव कुमार को मार्केटिंग के अंतरिम प्रमुख के रूप में प्रमोट किया. Marico एफएमसीजी कंपनी ने जून तिमाही में 436 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया है, जो सालाना आधार पर 15.6 फीसदी ज्‍यादा है. हेल्‍दी ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस के चलते कंपनी का मुनाफा बढ़ा है. ऑपरेशन से आने वाला रेवेन्‍यू 3.2 फीसदी घटकर 2477 करोड़ रुपये हो गया, जबकि डोमेस्टिक वॉल्‍यूम में 3 फीसदी की बढ़ोतरी हुई. EBITDA सालाना आधार पर 8.7 फीसदी बढ़कर 574 करोड़ रुपये हो गया. SBI Cards एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज का मुनाफा जून तिमाही में 5 फीसदी घटकर 593 करोड़ रुपये रहा. एसबीआई प्रवर्तित एसबीआई कार्ड ने पिछले वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में 627 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया था. एसबीआई कार्ड्स की कुल आय बढ़कर 4,046 करोड़ रुपये हो गई, जो एक साल पहले इसी तिमाही में 3,263 करोड़ रुपये थी. ग्रॉस एनपीए बढ़कर कुल कर्ज का 2.41 फीसदी हो गई, जो एक साल पहले 2.24 फीसदी थी. Nestle India दैनिक उपयोग का सामान बनाने वाली प्रमुख कंपनी नेस्ले इंडिया ने वर्ष 2025 तक 4,200 करोड़ रुपये निवेश करने की योजना बनाई है. इस निवेश के तहत कंपनी देश में 10वां कारखाना ओडीशा में खोलेगी. मैगी नूडल्स, किटकैट चॉकलेट और नेस्कैफे जैसे उत्पाद बनाने वाली कंपनी नेस्ले इंडिया क्षमता निर्माण के लिए निवेश कर रही है. इसका कारण उसे भारतीय बाजार में आने वाले सालों में ‘काफी मजबूत’ मांग दिख रही है. Bank of India सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ इंडिया (बीओआई) का मुनाफा जून तिमाही में लगभग तीन गुना होकर 1,551 करोड़ रुपये पर पहुंच गया. बैंक ने एक साल पहले इसी अवधि में 561 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था. बैंक ऑफ इंडिया की पहली तिमाही में कुल आय बढ़कर 15,821 करोड़ रुपये हो गई, जो एक साल पहले इसी अवधि में 11,124 करोड़ रुपये थी. ब्याज आय बढ़कर 14,359 करोड़ रुपये हो गई, जो एक साल पहले इसी अवधि में 9,973 करोड़ रुपये थी. NTPC सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कंपनी एनटीपीसी का जून तिमाही में मुनाफा 23 फीसदी से अधिक बढ़कर 4,907.13 करोड़ रुपये हो गया. एक साल पहले इसी अवधि में कंपनी का मुनाफा 3977.77 करोड़ रुपये था. परिचालन आय सालाना आधार पर 43,560.72 करोड़ रुपये से घटकर 43,390.02 करोड़ रुपये हो गई. एनटीपीसी की कुल आय जून 2023 तिमाही में 39,681 करोड़ रुपये रही, जो एक साल पहले इसी अवधि में 40,726 करोड़ रुपये थी.