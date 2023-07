Stocks in Focus Today: उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 13 जुलाई 2023 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज बाजार में फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की इस लिस्ट में TCS, Patanjali Foods, HCL Tech, Vedanta, Maruti Suzuki, Wipro, Federal Bank, R-Cap, Spice Jet, Delta Corp, Star Health and Allied Insurance Company, Hindalco, Aditya Birla Money, Unitech, Tata Metaliks, Angel One, sterling & Wilson, Avantel, Polymers, Bhansali Engineering जैसे शेयर शामिल हैं. इनमें से किसी ने बिजनेस बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाया है तो किसी को बड़ा ऑर्डर मिला है. किसी में मैनेजमेंट लेवल पर बदलाव किया है.

Wipro, Federal Bank

आज 13 जुलाई को कुछ कंपनियां अपने जून तिमाही के नतीजे जारी करने जा रही हैं. इनमें Wipro और Federal Bank भी शामिल हैं. वहीं इनके अलावा Aditya Birla Money, Unitech, Tata Metaliks, Angel One, sterling & Wilson, Avantel, Polymers, Bhansali Engineering के भी नतीजे आज आएंगे.

TCS

देश की सबसे बड़ी आईटी सर्विसेज कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) का मुनाफा जून तिमाही में सालाना आधार पर 16.83 फीसदी बढ़कर 11,074 करोड़ रुपये रहा है. हालांकि, कंपनी बाजार अनिश्चितताओं के कारण वित्त वर्ष के लिए ग्रोथ की संभावनाओं को लेकर सतर्क है. टाटा समूह की प्रमुख कंपनी टीसीएस की आय सालाना आधार पर चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में 12.55 फीसदी बढ़कर 59,381 करोड़ रुपये रही.

Patanjali Foods

बाबा रामदेव की अगुवाई वाली पतंजलि आयुर्वेद शेयर बाजारों में अपनी समूह की कंपनी पतंजलि फूड्स के 2.53 करोड़ शेयर या 7 फीसदी हिस्सेदारी बेचेगी. कंपनी यह कदम लिस्टिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए उठाने जा रही है. खाद्य तेल और अन्य खाद्य उत्पाद कंपनी पतंजलि फूड्स के शेयर बिक्री पेशकश (ओएफएस) मार्ग से बेचे जाएंगे. इस पेशकश के लिए न्यूनतम कीमत 1,000 रुपये प्रति शेयर तय की गई है. यह पेशकश 13 जुलाई को खुलकर 14 जुलाई को बंद होगी.

HCL Tech

सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी HCL Tech का मौजूदा वित्त वर्ष की जून तिमाही में मुनाफा 7 फीसदी बढ़कर 3,534 करोड़ रुपये पर पहुंच गया. नए ऑर्डर बढ़ने से कंपनी का मुनाफा बढ़ा है. इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में यह 3,324 करोड़ रुपये रहा था. हालांकि, तिमाही-दर-तिमाही आधार पर कंपनी का मुनाफा 11 फीसदी घटा है. जनवरी-मार्च तिमाही में कंपनी ने 3,983 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था. रेवेन्‍यू 26,296 करोड़ रुपये रहा जो तिमाही आधार पर 1.2 फीसदी कम है.

Vedanta

वेदांता समूह की सेमीकंडक्टर परियोजना से ताइवानी साझेदार फॉक्सकॉन के अलग होने के बाद कंपनी के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने कहा कि इस उपक्रम के लिए कई भागीदार तैयार हैं. पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार, सेमीकंडक्टर संयंत्र के लिए 19.5 अरब डॉलर का निवेश किया जाना था. उन्होंने कहा कि वेदांता इस साल चिप विनिर्माण के क्षेत्र में प्रवेश करेगी.

Maruti Suzuki

देश की सबसे बड़ी वाहन विनिर्माता मारुति सुजुकी इंडिया (एमएसआई) ने अपने कॉम्पैक्ट एसयूवी मॉडल फ्रॉन्क्स का सीएनजी संस्करण पेश किया है. इसकी शुरुआती कीमत 8.41 लाख रुपये है. एमएसआई ने फ्रॉन्क्स का सीएनजी संस्करण दो ट्रिम में उतारा है. सिग्मा ट्रिम में इसकी कीमत 8.41 लाख रुपये और डेल्टा ट्रिम में इसकी कीमत 9.27 लाख रुपये रखी गई है.