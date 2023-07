Q1 FY24 Earnings:



Q1 FY24 Revenue at Rs.59,381 crore; up 12.6% Y-o-Y

Q1 FY24 Revenue; In Constant Currency terms 7.0% Y-o-Y

Q1 FY24 Revenue at $ 7,226 million; up 6.6 % Y-o-Y

Q1 FY24 Net Profit at Rs.11,074 crore; up 16.8% Y-o-Y#TCSQ1