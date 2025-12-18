TCS : आईटी सेक्टर के दिग्गज स्टॉक में कमाई का मौका, अभी खरीदें तो मिल सकता है 37% रिटर्न

TCS buy recommendation and Target Price : ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने टीसीएस में निवेश की सलाह देते हुए 4,400 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है, जो करंट प्राइस 3,218 रुपये के मुकाबले 37 फीसदी अधिक है. ब्रोकरेज ने FY26, 27 और 28 के लिए अपने अनुमान पहले जैसे ही बनाए रखे हैं. ब्रोकरेज को उम्मीद है कि TCS को FY27 में 4.5% और FY28 में 7.2% सालाना (स्थिर मुद्रा में) ग्रोथ मिलेगी. यह बढ़ोतरी FY27 की दूसरी छमाही से डिमांड में सुधार और FY28 में और तेज होने से संभव होगी. FY27 और FY28 में EBIT मार्जिन 24.8% और 25.0% रहने की उम्मीद है.

ICICI Pru AMC : ये म्यूचुअल फंड स्टॉक 3,000 रुपये तक होगा मजबूत, आईपीओ प्राइस से 40% ग्रोथ की उम्मीद

Advertisment

इंडस्ट्री-लीडिंग मार्जिन को बनाए रखने में सफल

ब्रोकरेज का कहना है कि बाजार में मजबूत लीडरशिप और बेहतरीन काम करने की क्षमता के कारण, कंपनी अपने इंडस्ट्री-लीडिंग मार्जिन को बनाए रखने में सफल रही है और अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में बेहतर रिटर्न दिखा रही है. फिलहाल आने वाले समय में जोखिम के मुकाबले फायदा ज़्यादा दिख रहा है, इसलिए खरीदारी (Buy TCS) की सलाह है.

वैल्यूएशन अभी भी सस्ता

वैल्यूएशन अभी भी महंगे नहीं हैं. मौजूदा स्तर पर TCS का स्टॉक अपने 10 साल के औसत P/E से लगभग 9% डिस्काउंट पर और 5 साल के औसत से लगभग 19% डिस्काउंट पर ट्रेड (TCS Stock Price) कर रहा है.

जैसे-जैसे AI का इस्तेमाल पायलट प्रोजेक्ट्स से आगे बढ़कर बड़े स्तर पर और कमाई करने वाले प्रोजेक्ट्स में बदल रहा है, ब्रोकरेज को कंपनी की ग्रोथ को लेकर बेहतर साफ तस्वीर दिख रही है.

Tata Power, AFL, Amber : ये 3 स्टॉक दे सकते हैं 21 से 46% रिटर्न, मोतीलाल ओसवाल ने दी Buy रेटिंग

TCS : AI स्ट्रैटेजी के 5 प्रमुख पिलर्स

1. इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन : TCS ने AI के जरिए कंपनी के अंदर बदलाव को सबसे अधिक प्राथमिकता दी है. इसके लिए बड़े स्तर पर हैकाथॉन आयोजित किए गए, जिनमें लगभग 2.81 लाख कर्मचारी शामिल हुए. इनमें CXO, लीडर्स और 100 से अधिक बिजनेस यूनिट्स के लोग थे.

2. ‘Human + AI’ मॉडल : TCS अपने बिजनेस प्रोसेस (BPO, इंडस्ट्री वैल्यू चेन) और एप्लिकेशन सर्विसेज (ऑपरेशंस, मॉडर्नाइजेशन) को Human + AI मॉडल से बदल रही है. लेवल 3 को बहुत अहम माना गया है.

3. भविष्य के लिए तैयार टैलेंट मॉडल : TCS ने बड़े स्तर पर कर्मचारियों को AI में ट्रेन किया है. 5.8 लाख कर्मचारी AI की बेसिक समझ रखते हैं. लगभग 1.8 लाख कर्मचारियों के पास एडवांस AI स्किल्स हैं (जो कुल वर्कफोर्स का 30% है).

Investment strategy 2026 : नए साल के लिए टॉप 5 स्टॉक, 1 साल में 30% तक दे सकते हैं रिटर्न

4. AI को हकीकत बनाना : AI अब प्रयोग से निकलकर ग्राहकों के लिए असली बिजनेस वैल्यू बना रहा है. GenAI को टेक्नोलॉजी मॉडर्नाइजेशन के लिए बहुत मददगार माना जा रहा है, खासकर, जहां पहले बहुत ज्यादा खर्च लगता था, जैसे बड़े कोड बेस को अपडेट करना.

5. AI इकोसिस्टम रणनीति : TCS AI के लिए पार्टनरशिप पर जोर दे रही है. इसके अलावा, TCS Google Gemini Enterprise के साथ भी काम कर रही है, खासकर नए तरह के AI एजेंट्स के बीच बातचीत पर.