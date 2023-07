Stocks in News: फोकस में रहेंगे Tech Mahindra, Bajaj Finance, PNB, Axis Bank समेत ये स्‍टॉक, इंट्राडे में रखें नजर

Stocks in Focus Today: बेहतर सेंटीमेंट के चलते कुछ शेयर आज फोकस में रहेंगे. इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं.

Trending Stocks Today: वोलेटाइल मार्केट में आज कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. (Pixabay)

Stocks in Focus Today: उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 27 जुलाई 2023 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज बाजार में फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की इस लिस्ट में Tech Mahindra, Tata Consumer, Bajaj Finance, PNB, Axis Bank, Cipla, Deepak Fertilisers, BPCL, Dr Reddy’s, RVNL, MRPL, Nestle, ACC, Bajaj Finserv, Indian Hotels, Indian Bank, Ajanta Pharma, Birlasoft, Coromandel, IEX, RailTel, Sona BLW, Symphony, Tata Teleservices, Ujjivan SFB जैसे शेयर शामिल हैं. इनमें से किसी ने बेहतर तिमाही नतीजे दिए हैं तो किसी के नतीजे आने वाले हैं. किसी ने बिजनेस बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाया है तो किसी को बड़ा ऑर्डर मिला है. किसी ने मैनेजमेंट लेवल पर बदलाव किया है. Bajaj Finserv, Nestle के नतीजे आज आज यानी 27 जुलाई 2023 को Nestle India, ACC और Bajaj Finserv के तिमाही नतीजे जारी होने वाले हैं. इनके अलावा आज Indian Hotels, Indian Bank, Indus Towers, Ajanta Pharma, Arvind, Birlasoft, Coromandel International, JK Lakshmi Cement, Macrotech Developers, Nippon Life India, RailTel, Sona BLW Precision, Symphony, Trident, Tata Teleservices के भी नतीजे आएंगे. Tech Mahindra टेक महिंद्रा का मुनाफा जून तिमाही में सालाना आधार पर 38 फीसदी घटकर 692.5 करोड़ रुपये रहा है.। मुख्य रूप से मार्जिन में कमी के कारण कंपनी का लाभ घटा है. एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी को 1131.6 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था. पिछली तिमाही में मुनाफा 1117.6 करोड़ रुपये रहा था.कंपनरी का रेवेन्‍यू तिमाही आधार पर 13,718 करोड़ रुपये से घटकर 13,159 करोड़ रुपये रहा. Tata Consumer Products टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का मुनाफा जून तिमाही में 29.67 फीसदी बढ़कर 358.57 करोड़ रुपये रहा. घरेलू कारोबार में ग्रोथ से कंपनी को फायदा हुआ. बीते वित्त वर्ष की समान तिमाही में कंपनी को 276.51 करोड़ का मुनाफा हुआ था. जून तिमाही में परिचालन आय 12.45 फीसदी बढ़कर 3,741.21 करोड़ रुपये हो गई, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 3,326.83 करोड़ रुपये थी. Bajaj Finance नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी बजाज फाइनेंस का मुनाफा जून तिमाही में 32 फीसदी बढ़कर 3,437 करोड़ रुपये हो गया. बाजार पूंजीकरण के लिहाज से देश की सबसे बड़ी एनबीएफसी बजाज फाइनेंस ने पहली तिमाही के नतीजों की सूचना देते हुए कहा कि इस तिमाही में उसने 38.4 लाख नए ग्राहक जोड़कर अपने ग्राहकों की कुल संख्या 7.29 करोड़ पर पहुंचा दी. यह एक साल पहले के 6.03 करोड़ ग्राहकों की तुलना में 21 फीसदी अधिक है. PNB सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) का मुनाफा जून तिमाही में 4 गुना बढ़कर 1255 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है. डूबे कर्ज में कमी तथा ब्याज आय बढ़ने से बैंक का मुनाफा बढ़ा है. इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में बैंक ने 308 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था. कुल आय बढ़कर 28,579 करोड़ रुपये पर पहुंच गई. इससे पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह 21,294 करोड़ रुपये थी. बैंक की ब्याज आय भी बढ़कर 25,145 करोड़ रुपये रही, जो एक साल पहले की समान अवधि में 18,757 करोड़ रुपये थी. Axis Bank एक्सिस बैंक का मुनाफा जून तिमाही में 40.5 फीसदी उछलकर 5,797 करोड़ रुपये रहा. मुख्य रूप से फंसे कर्ज में कमी और ब्याज आय में सुधार से बैंक का मुनाफा बढ़ा है. इससे पूर्व वित्त वर्ष 2022-23 की इसी तिमाही में बैंक का मुनाफा 4,125 करोड़ रुपये था. कुल आय बढ़कर 30,644 करोड़ रुपये रही जो एक साल पहले इसी तिमाही में 21,657 करोड़ रुपये थी.