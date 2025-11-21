गाँव के किसान का अरबपति बेटा जिसने सत्य नडेला को बनाया निवेशक – Groww की कहानी

जब Groww ने नवंबर 2025 में शेयर बाजार में कदम रखा, तो कुछ पल सच में बहुत खास थे, जैसे कि इसके सीईओ ललित केशरे को वहां आते देखना. एक ऐसा शख़्स जिसने कभी सोचा था कि महीने में 100 ग्राहक मिल जाएं तो बहुत बढ़िया होगा, उसके लिए ये लिस्टिंग किसी सपने के सच होने जैसा था. केशरे, जो 44 साल के हैं, Groww के 55.91 करोड़ शेयर रखते हैं, यानी कंपनी का 9.06% हिस्सा उनका है. जब शेयर ₹169 पर ट्रेड कर रहे थे, तो उनकी हिस्सेदारी की कीमत ₹9,448 करोड़ बन गई.

आज हम मध्य प्रदेश के एक छोटे से गाँव के एक किसान के बेटे की जिंदगी में गहराई से झांकेंगे, जो अरबपति बन गया.

लेपा से IIT बॉम्बे तक

केशरे की यात्रा मध्य प्रदेश के लेपा से शुरू होती है, एक दूरदराज़ गाँव जहाँ अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल नहीं था. उनके माता-पिता ने मुश्किल फैसला लिया और उन्हें खरगोन में अपने दादा-दादी के पास भेजा ताकि वह जिले के अकेले अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल में पढ़ सकें. खबरों के अनुसार, उनके पिता अभी भी लेपा में रहते हैं और उसी जमीन पर खेती करते हैं.

जिंदगी का बड़ा मोड़ तब आया जब केशरे ने बाइचांस IIT एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में सुना. उन्होंने मेहनत की, JEE पास किया और IIT बॉम्बे में दाखिला लिया. वहां उन्होंने टेक्नोलॉजी में बैचलर और मास्टर्स की डिग्री हासिल की. ऐसे गाँव के किसी शख्स के लिए, जहाँ बहुत कम लोग जानते थे IIT क्या होता है, यह कदम उनके पूरे जीवन की दिशा बदल गया.

इंजीनियरिंग, एक फेल्ड स्टार्टअप और फ्लिपकार्ट

IIT के बाद, केशरे का करियर 2004 में बेंगलुरु के Ittiam Systems में शुरू हुआ, जहाँ उन्होंने करीब सात साल अपने प्रोडक्ट और इंजीनियरिंग के हुनर को निखारा. लेकिन 2011 में उन्होंने इंटरप्रेन्योरशिप की राह अपनाई और Eduflix नाम से एक एजुकेशन फोकस्ड स्टार्टअप शुरू किया. यह दो साल चला; बिजनेस वैसा बड़ा नहीं हुआ जैसा उन्होंने सोचा था.

केशरे उन शुरुआती असफलताओं के बारे में ज्यादा नहीं बताते, लेकिन खबरों में अक्सर कहा जाता है कि Eduflix ने उनके रिस्क लेने की क्षमता को आकार दिया.

2013 में, उन्होंने फ्लिपकार्ट जॉइन किया, जब कंपनी तेजी से बढ़ रही थी. शुरुआती प्रोडक्ट मैनेजर्स में से एक होने के नाते, उन्होंने फ्लिपकार्ट मार्केटप्लेस और स्पीड फोकस्ड डिलीवरी वाली सर्विस जैसे कोर सिस्टम बनाने में मदद की, जो बाद में फ्लिपकार्ट क्विक बन गई. फ्लिपकार्ट में काम करने से उन्हें भारत की टेक इंडस्ट्री की संभावनाओं का पता चला और वहीं उन्होंने अपने तीन भविष्य के को-फाउंडर्स हर्ष जैन, ईशान बंसल और नीरज सिंह से भी मुलाकात की.

Groww का जन्म

2016 में इन चारों साथियों ने फ्लिपकार्ट छोड़कर कुछ नया करने का फैसला किया. इन्होने एक ऐसा निवेश प्लेटफ़ॉर्म बनाने के बारे में सोचा जो आम लोगों के लिए आसान और मॉडर्न हो. Groww के शुरुआती दिन बहुत साधारण थे. इस साल IPO के मौके पर केशरे ने कहा, “हम सोचते थे कि अगर एक महीने में 100 ग्राहक मिल जाएं तो बहुत बढ़िया होगा. लेकिन हमें 600 मिल गए.”

शुरुआती सफलता मार्केटिंग की वजह से नहीं, बल्कि प्रोडक्ट के अच्छे होने की वजह से मिली. इंटरफ़ेस साफ-सुथरा था, कोई मुश्किल भाषा नहीं थी और डराने-धमकाने वाली बात नहीं थी. शुरुआत में कंपनी सिर्फ म्यूचुअल फंड्स से काम करती थी, लेकिन जल्दी ही इसमें स्टॉक्स, ETFs, US equities और डेरिवेटिव्स भी शामिल हो गए.

मिड-2025 तक, Groww के पास 1.26 करोड़ सक्रिय NSE ग्राहक थे, जो भारत में किसी भी प्लेटफ़ॉर्म के लिए सबसे बड़ी रिटेल इन्वेस्टर बेस थी.

फिर मिली बड़ी सफलता

सालों में, Groww ने Peak XV Partners और Ribbit Capital से लेकर Y Combinator, Sequoia, ICONIQ और Tiger Global जैसे ग्लोबल निवेशकों को आकर्षित किया. 2021 में यह यूनिकॉर्न बन गया. उसी साल Satya Nadella ने इस स्टार्टअप में व्यक्तिगत रूप से निवेश किया और सलाहकार भी बने. भारत की किसी कंपनी में उनका यह पहला सार्वजनिक व्यक्तिगत निवेश था. TechCrunch के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025 में कंपनी की आमदनी ₹39 अरब और शुद्ध लाभ ₹18 अरब दर्ज किया गया.

चारों फाउंडर्स ने अपने शेयर नहीं बेचे. सभी ने अपनी हिस्सेदारी बनाए रखी, और केवल केशरे का 9.06% हिस्सा ही उन्हें भारत के अरबपतियों की लिस्ट में शामिल कर गया.

सफलता का मतलब

केशरे की कहानी उस स्टार्टअप दुनिया में थोड़ी अलग है, जहाँ ज्यादातर बड़े शहरों के अमीर परिवारों के लोग ही आते हैं. वो ऐसे माहौल में बड़े हुए जहाँ अंग्रेज़ी, कोचिंग या वेंचर कैपिटल जैसी चीज़ें आम नहीं थीं. उन्होंने Groww इसलिए बनाया कि नए लोगों को फाइनेंशियल मार्केट्स समझने में आसानी हो और वो डरें नहीं.

उनकी सफलता ये भी दिखाती है कि भारत में अब निवेश आम लोगों तक पहुँच रहा है. लाखों युवा, कई छोटे शहरों से, Groww की ऐप के जरिए पहली बार शेयर बाजार में आए. बड़े शहरों के बाहर से आए फाउंडर्स की तरह, केशरे स्पॉट लाइट पाने की कोशिश नहीं करते. उनके बयान हमेशा सधे हुए और सीधे होते हैं. वो अपनी टीम को श्रेय देते हैं, प्रोडक्ट पर ध्यान रखते हैं और ज्यादा बोलते नहीं. लेकिन उनका असर साफ-साफ दिखता है.

Groww का IPO उन्हें अरबपति बना गया, लेकिन उन्हें वहां तक पहुंचाने वाली उनकी यात्रा भारत के नए स्टार्टअप्स और उद्यमियों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है.

