दशकभर में 800% रिटर्न: कौन है यह छुपा हुआ वैल्यू इन्वेस्टर और क्या है 2026 में उसके स्टॉक्स का भविष्य?

जब मीडिया का ध्यान झुनझुनवाला या दामानी पर केंद्रित था, तब फर्स्ट वाटर कैपिटल के संस्थापक जैसे निवेशक चुपचाप काम करते रहे. उनके पास सिर्फ तीन शेयरों (shares) का छोटा, लेकिन मजबूत पोर्टफोलियो था, जिसे उन्होंने करीब 10 साल तक रखा. और आज यह पोर्टफोलियो 630 करोड़ रुपये से ज्यादा का हो गया है.

रिक्की कृपलानी को भारत का वॉरेन बफेट कहा जाता है. कृपलानी एक मूल्य निवेशक हैं और उनके पास 3 दशकों से अधिक का अनुभव है. वह फर्स्ट वाटर कैपिटल के संस्थापक और मुख्य निवेश अधिकारी (CIO) हैं. फर्स्ट वाटर कैपिटल मुख्य रूप से भारतीय शेयरों में निवेश करता है, क्योंकि उनका मानना है कि भारत बड़ी विकास की दिशा में है.

भारत के इस ‘मौन’ वॉरेन बफेट, जिनके पोर्टफोलियो में वर्तमान में सिर्फ 3 शेयर हैं और जिनकी कुल कीमत 630 करोड़ रुपये से अधिक है, ने इन्हें लगभग एक दशक से रखा हुआ है. इन 3 शेयरों में से 2 शेयरों ने उन्हें 800% से अधिक का लाभ दिया है, और वे अभी भी इन्हें अपने पास रखे हुए हैं. क्या इनमें अभी भी और संभावनाएँ हैं?

आइए देखें कि यहां कौन सी रणनीति काम कर रही है.

#1 कामा होल्डिंग्स: होल्डिंग कंपनी में छिपा “कंपाउंडर”

मार्च 2000 में SRF Polymers Limited के रूप में स्थापित कंपनी ने अप्रैल 2010 में अपना नाम बदलकर कामा होल्डिंग्स लिमिटेड कर लिया.

8,719 करोड़ रुपये के मार्केट कैप के साथ, यह कंपनी एक मुख्य निवेश कंपनी है, जबकि इसकी सहायक कंपनियों की मुख्य गतिविधियाँ तकनीकी वस्त्र, केमिकल्स, पैकेजिंग फिल्म और अन्य पॉलिमर का निर्माण, खरीद और बिक्री हैं.

ट्रेंडलाइन के अनुसार, रिक्की कृपलानी ने दिसंबर 2015 तक कंपनी में 4.9% हिस्सेदारी रखी थी. यह हिस्सेदारी उन्होंने इससे पहले भी खरीदी हो सकती है, लेकिन ट्रेंडलाइन पर यही सबसे पुराना डेटा उपलब्ध है. वर्तमान में उनके पास कंपनी में 4.7% हिस्सेदारी है, जिसकी कीमत 410 करोड़ रुपये है.

आइए कंपनी के वित्तीय आंकड़ों पर नजर डालते हैं ताकि यह समझा जा सके कि कृपलानी की दिलचस्पी एक दशक तक क्यों बनी रही.

कंपनी की बिक्री FY20 में 7,270 करोड़ रुपये से बढ़कर FY25 में 14,828 करोड़ रुपये हो गई, यानी इसका कम्पाउंडेड ग्रोथ रेट (CAGR) 15% रहा. और H1FY26 में ही बिक्री पहले से ही 7,529 करोड़ रुपये तक पहुँच चुकी है.

EBITDA (ब्याज, कर, मूल्यह्रास और अमोर्टाइजेशन से पहले की आय) FY20 में 1,477 करोड़ रुपये से बढ़कर FY25 में 2,792 करोड़ रुपये हो गई, यानी इसका कम्पाउंडेड ग्रोथ रेट 14% रहा. H1FY26 में ही EBITDA पहले से 1,647 करोड़ रुपये दर्ज किया जा चुका है.

नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी ने FY20 में 1,196 करोड़ रुपये से FY25 में 1,254 करोड़ रुपये तक केवल 4% का कम्पाउंड ग्रोथ रेट दर्ज किया है. H1FY26 में पहले ही 826 करोड़ रुपये का लाभ रिकॉर्ड किया गया है.

जहां कंपनी की बिक्री और EBITDA ठीकठाक हैं, वहीं लाभ में कम वृद्धि कई निवेशकों के लिए चिंता का कारण हो सकती है. लेकिन अगर हम शेयर के लाभ पर नजर डालें, तो यह समझ आता है कि कृपलानी कंपनी के साथ एक दशक तक क्यों जुड़े रहे.

कामा होल्डिंग्स लिमिटेड का शेयर दिसंबर 2015 में लगभग 260 रुपये पर था और 5 दिसंबर 2025 को बंद होते समय यह 2,717 रुपये पर था, यानी पिछले दशक में लगभग 950% की वृद्धि. अगर किसी ने दस साल पहले कंपनी में 1 लाख रुपये निवेश किए होते, तो आज वह निवेश 10.5 लाख रुपये का हो गया होता.

कंपनी का शेयर वर्तमान में 11x PE पर ट्रेड कर रहा है, जबकि इंडस्ट्री मीडियन 19x है. कंपनी का 10-वर्षीय मीडियन PE 8x है, जबकि इसी अवधि के लिए इंडस्ट्री मीडियन PE 14x है.

कंपनी का डिविडेंड यील्ड 1.24% है, जो समान उद्योग के अन्य प्रतिस्पर्धियों की तुलना में सबसे उच्च में से एक है. पिछले 12 महीनों में कामा होल्डिंग्स ने प्रति शेयर 36 रुपये का इक्विटी डिविडेंड घोषित किया है.

#2 Nalwa Sons: गहरी वैल्यू या सिर्फ़ “होल्डिंग डिस्काउंट” जाल?

1970 में Jindal Strips Limited के रूप में स्थापित, कंपनी ने फरवरी 2005 में अपना नाम बदलकर Nalwa Sons Investments Limited रख लिया. यह एक गैर-NBFC कंपनी है, जो शेयरों में निवेश करने और समूह कंपनियों को ऋण देने के व्यवसाय में लगी हुई है.

O.P. जिंदल समूह का हिस्सा होने के नाते, कंपनी का वर्तमान मार्केट कैप 3,362 करोड़ रुपये है और इसके पास O.P. जिंदल समूह की कंपनियों के इक्विटी शेयरों में महत्वपूर्ण निवेश है. इसलिए, कंपनी के व्यवसाय की संभावनाएँ मुख्य रूप से O.P. जिंदल समूह की कंपनियों और इस्पात उद्योग की व्यावसायिक संभावनाओं पर निर्भर करती हैं.

मार्च 2016 को समाप्त तिमाही के फाइलिंग के अनुसार कृपलानी ने कंपनी में 7.9% हिस्सेदारी खरीदी थी. वर्तमान में उनके पास कंपनी में 3% हिस्सेदारी है, जिसकी कीमत 100 करोड़ रुपये है.

आइए अब Nalwa Sons के वित्तीय आंकड़ों पर नजर डालते हैं.

कंपनी की बिक्री FY20 में 59 करोड़ रुपये से बढ़कर FY25 में 125 करोड़ रुपये हो गई, यानी इसका कम्पाउंडेड ग्रोथ रेट 16% रहा. H1FY26 में ही बिक्री पहले से 62 करोड़ रुपये दर्ज की जा चुकी है.

EBITDA FY20 में 9 करोड़ रुपये से बढ़कर FY25 में 64 करोड़ रुपये हो गया, यानी इसका कम्पाउंड ग्रोथ रेट 48% रहा. H1FY26 में ही EBITDA पहले से 54 करोड़ रुपये रिकॉर्ड किया जा चुका है.

कंपनी के शुद्ध लाभ (Net Profit) ने FY20 में 19 करोड़ रुपये से बढ़कर FY25 में 46 करोड़ रुपये तक 16% का कम्पाउंड ग्रोथ रेट दर्ज किया है. H1FY26 में पहले ही 44 करोड़ रुपये का लाभ रिकॉर्ड किया जा चुका है.

Nalwa Sons Investments Ltd का शेयर दिसंबर 2015 में लगभग 700 रुपये पर था और 5 दिसंबर 2025 को बंद होने पर यह 6,540 रुपये पर था, यानी पिछले दशक में 835% की वृद्धि हुई. अगर किसी ने दस साल पहले इस स्टॉक में 1 लाख रुपये निवेश किए होते तो आज वह निवेश 9.4 लाख रुपये का हो गया होता.

कंपनी का शेयर वर्तमान में 140x ट्रेलिंग P/E पर ट्रेड कर रहा है, जो पिछले तिमाही में हुई एक बार की हानि के कारण दिखावटी रूप से उच्च है. हालांकि, वर्तमान आय की गति (earnings run-rate) आने वाले समय में काफी कम वैल्यूएशन का संकेत देती है. कंपनी का 10-वर्षीय मीडियन P/E 24x है, जबकि इसी अवधि के लिए इंडस्ट्री मीडियन P/E 19x है.

FY25 की वार्षिक रिपोर्ट में निदेशकों ने कहा है कि कंपनी आने वाले वर्षों में अपनी निवेशित कंपनियों में सतत विकास की उम्मीद कर रही है, जिससे शेयरधारकों का मूल्य बढ़ेगा. पूरे अर्थव्यवस्था और विशेष रूप से इस्पात उद्योग में अनुमानित विकास को ध्यान में रखते हुए, कंपनी अपने स्थापित मूल्य को बढ़ाने की उम्मीद करती है, जिससे व्यापक रूप से शेयरधारकों को लाभ होगा.

#3 Uflex Ltd: GST से प्रेरित खपत में सुधार पर दांव

कृपलानी की तीसरी होल्डिंग, Uflex Ltd, एक प्रमुख भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है, जो फ्लेक्सिबल पैकेजिंग उत्पादों के निर्माण और बिक्री में लगी हुई है और अपने ग्राहकों को दुनिया भर में पूरी फ्लेक्सिबल पैकेजिंग सॉल्यूशन प्रदान करती है.

3,464 करोड़ रुपये के मार्केट कैप के साथ, यह कंपनी पैकेजिंग फिल्म की एक प्रमुख वैश्विक निर्माता और भारत की सबसे बड़ी फ्लेक्सिबल पैकेजिंग कंपनियों में से एक है.

दिसंबर 2015 को समाप्त तिमाही की फाइलिंग के अनुसार कृपलानी ने कंपनी में 2.4% हिस्सेदारी खरीदी थी (ट्रेंडलाइन पर उपलब्ध सबसे पुराना डेटा; हो सकता है कि उन्होंने शेयर इससे पहले खरीदे हों). वर्तमान में उनके पास कंपनी में 3.5% हिस्सेदारी है, जिसकी कीमत 121 करोड़ रुपये है. फर्स्ट वाटर फंड्स के पास भी कंपनी में अतिरिक्त 2.5% हिस्सेदारी है.

कंपनी की बिक्री FY20 से FY25 के बीच 15% के कम्पाउंडेड ग्रोथ रेट से बढ़ी है. EBITDA ने 9% की कम्पाउंड ग्रोथ दर्ज की.

कंपनी के शुद्ध लाभ (Net Profit) में उतार-चढ़ाव देखा गया है, लेकिन FY25 में सुधार के संकेत दिखाई दे रहे हैं.

वित्तीय वर्ष FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 लाभ (₹ करोड़) 371 844 1,099 481 -691 142

Uflex Ltd का शेयर दिसंबर 2015 में लगभग 175 रुपये पर था और 5 दिसंबर 2025 को बंद होने पर यह 480 रुपये पर था, यानी पिछले दशक में 174% की वृद्धि हुई.

कंपनी का शेयर वर्तमान में 11x PE पर ट्रेड कर रहा है, जबकि इंडस्ट्री मीडियन PE 21x है. कंपनी का 10-वर्षीय मीडियन PE 5x है, जबकि इसी अवधि के लिए इंडस्ट्री मीडियन PE 21x है.

कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर, अशोक चतुर्वेदी ने नवंबर 2025 के निवेशक प्रेजेंटेशन में कहा कि, “Q2 FY26 टैरिफ में व्यवधान, GST संक्रमण और लंबे मानसून के कारण प्रभावित रहा, जिसका असर संचालन पर पड़ा. हालांकि, सकारात्मक बात यह है कि टैरिफ से जुड़े मुद्दे जल्द ही सुलझने की संभावना है और GST सुधार खपत को काफी बढ़ावा देगा, जो इंडस्ट्री के लिए सकारात्मक है और भविष्य में मजबूत विकास उत्प्रेरक बनेगा. अब जब ये चुनौतियाँ पीछे हैं, हमें पूरा भरोसा है कि व्यवसाय मजबूत विकास की राह पर है और हमारी चल रही क्षमता विस्तार योजनाएँ सकारात्मक गति बनाएँगी.”

एक दशक का भरोसा, और भी आगे?

जहां कृपलानी अपने अन्य बड़े निवेशकों की तरह खबरों में नहीं रहते, वहीं वह निश्चित रूप से अपने खेल को जानते हैं और पिछले 30 वर्षों से अपनी क्षमता साबित कर रहे हैं. औसत निवेशक और First Water के उनके ग्राहक उन पर और उनकी स्टॉक चुनने की क्षमताओं पर भरोसा करते हैं, क्योंकि वे वॉरेन बफेट की शैली की नकल करते हैं, जिससे उन्हें एक सच्चे मूल्य निवेशक (Value Investor) के रूप में पहचाना जाता है.

उनके पोर्टफोलियो में केवल 3 ही स्टॉक्स हैं, जिनकी कुल कीमत 630 करोड़ रुपये है और पिछले दशक में इनसे उन्हें लगभग 950% का रिटर्न मिला है.

नोट: हो सकता है कि उनके पोर्टफोलियो में अन्य स्टॉक्स भी हों, लेकिन उन्हें अलग से रिपोर्ट नहीं किया गया है, क्योंकि व्यक्तिगत होल्डिंग कंपनी में 1% से कम हो सकती है.

कंपनियों के वित्तीय आंकड़े अलग-अलग बातें दिखाते हैं. कुछ आंकड़े चिंता जगाने वाले हैं तो कुछ भरोसा देने वाले. फिर भी कृपलानी इन्हें एक दशक बाद भी अपने पास रखते हैं. इसका मतलब है कि भारत के इस वॉरेन बफेट को इन स्टॉक्स में अभी भी मौका दिखाई देता है.

इन स्टॉक्स का 2026 और उसके बाद प्रदर्शन कैसा होगा, यह देखना रोचक होगा. लेकिन कोई भी अच्छे अवसर खोना नहीं चाहेगा. इसलिए समझदारी भरा कदम यही होगा कि इन स्टॉक्स को वॉचलिस्ट में जोड़ें और करीब से फॉलो करें.

