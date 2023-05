Stocks in News: फोकस में रहेंगे Titan, HDFC, अडानी ग्रुप स्‍टॉक, MRF समेत ये शेयर, इंट्राडे में दिख सकता है एक्‍शन

Stocks in Focus Today: उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 4 मई 2023 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज बाजार में फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की इस लिस्ट में Titan Company, HDFC, Adani Enterprises, Havells, Tata Chemicals, MRF, Adani Total Gas, Adani Wilmar, SJVN, Reliance Power, Adani Ports, ABB India, Hero Motocorp, NTPC, Godrej Properties, Hero MotoCorp, Dabur India, Tata Power, TVS Motor, Blue Star, Bombay Dyeing, CEAT, Firstsource Solutions, IDFC, J&K Bank, United Breweries जैसे शेयर शामिल हैं. इनमें से किसी ने बिजनेस बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाया है तो किसी को बड़ा ऑर्डर मिला है. किसी में निवेश आया है तो वहीं कुछ में स्‍टेक सेल देखने को मिला है. आज HDFC, Adani Enterprises के आएंगे नतीजे आज 4 मई 2023 को HDFC, Adani Enterprises के तिमाही नतीजे आएंगे. इनके अलावा Hero MotoCorp, Dabur India, Tata Power, TVS Motor, Sundram Fasteners, Blue Star, Bombay Dyeing, CEAT, Firstsource Solutions, IDFC, J&K Bank, Mindspace Business Parks REIT और United Breweries के भी नतीजे जारी किए जाएंगे. Titan Company टाटा ग्रुप की कंपनी टाइटन का मुनाफा वित्त वर्ष 2022-23 की मार्च तिमाही में 40 फीसदी बढ़कर 736 करोड़ रुपये हो गया. एक साल पहले की समान तिमाही में उसका मुनाफा 527 करोड़ रुपये रहा था. कंपनी की कुल आय भी बढ़कर 10,474 करोड़ रुपये हो गई जबकि साल भर पहले की समान अवधि में यह 7,872 करोड़ रुपये थी. इस अवधि में कंपनी का कुल खर्च 9,486 करोड़ रुपये रहा जो मार्च, 2022 की तिमाही में 7,165 करोड़ रुपये था. कंपनी के ज्‍वैलरी सेग्‍मेंट की आमदनी 24 फीसदी बढ़कर 7,576 करोड़ रुपये हो गई. Havells बिजली के उपभोक्ता सामान बनाने वाली हैवेल्स इंडिया लिमिटेड का एकीकृत शुद्ध लाभ 31 मार्च, 2023 को समाप्त चौथी तिमाही 1.57 फीसदी बढ़कर 358.04 करोड़ रुपये रहा. कंपनी ने एक साल पहले जनवरी-मार्च तिमाही में 352.48 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था. कंपनी को परिचालन से होने वाली आय 9.78 फीसदी बढ़कर 4,859.21 करोड़ रुपये हो गयी, जो पिछले वित्तवर्ष की समान अवधि में 4,426.26 करोड़ रुपये थी. Tata Chemicals टाटा केमिकल्स का मुनाफा बीते वित्त वर्ष 2022-23 की जनवरी-मार्च तिमाही में 53.56 फीसदी बढ़कर 711 करोड़ रुपये रहा. एक साल पहले की समान तिमाही में यह 463 करोड़ रुपये रहा था. कंपनी की परिचालन आय 26.60 फीसदी बढ़कर 4,407 करोड़ रुपये हो गई, जो साल भर पहले 3,481 करोड़ रुपये थी. MRF कच्चे माल की कम लागत की वजह से मार्च तिमाही में टायर बनाने वाली कंपनी एमआरएफ का मुनाफा दो गुना होकर 341 करोड़ रुपये हो गया. कंपनी ने वित्त वर्ष 2021-22 की जनवरी-मार्च तिमाही में 165 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था. परिचालन से होने वाली आय चौथी तिमाही में बढ़कर 5,842 करोड़ रुपये हो गयी, जो कि एक साल पहले की इसी अवधि में 5,305 करोड़ रुपये थी. Adani Total Gas अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी टोटल गैस की ऑडिटिंग का जिम्मा संभाल रही अहमदाबाद स्थित चार्टर्ड अकाउंटेंसी कंपनी ने ‘व्यस्तता’ की वजह से खुद को इससे अलग कर लिया है. अडानी टोटल गैस ने कहा कि मैसर्स शाह धंधरिया एंड कंपनी ने कंपनी के वैधानिक ऑडिटर के रूप में काम करने से इस्तीफा दे दिया है. यह इस्तीफा दो मई, 2023 से प्रभावी हो गया है. Adani Wilmar खाद्य तेल क्षेत्र की प्रमुख कंपनी अडानी विल्मर का बीते वित्त वर्ष की मार्च में समाप्त चौथी तिमाही का मुनाफा 60 फीसदी घटकर 93.61 करोड़ रुपये रह गया है. आमदनी घटने से कंपनी का मुनाफा भी नीचे आया है. इससे पिछले वित्त वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही में कंपनी ने 234.29 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया था. कुल आय घटकर 13,945.02 करोड़ रुपये रह गई, जो एक साल पहले समान तिमाही में 14,979.83 करोड़ रुपये थी.