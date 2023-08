Stocks in News: फोकस में रहेंगे Titan, Tata Power, Indigo, Adani Wilmar समेत ये स्‍टॉक, इंट्राडे में रखें नजर

Stocks in Focus Today: बेहतर सेंटीमेंट के चलते कुछ शेयर आज फोकस में रहेंगे. इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं.

Trending Stocks Today: वोलेटाइल मार्केट में आज कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. (Pixabay)

Stocks in Focus Today: उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 3 अगस्‍त को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज बाजार में फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की इस लिस्ट में Titan, HPCL, Tata Power, Aditya Birla Capital, Indigo, Adani Wilmar, IOB, Hero Motocorp, Godrej Properties, Ambuja Cement, KER International, Karnataka Bank, MRF, Mahanagar Gas, Minda Corporation, Radico Khaitan, Varun Beverages, Tube Investment of India जैसे शेयर शामिल हैं. इनमें से किसी ने बेहतर तिमाही नतीजे दिए हैं तो किसी के नतीजे आने वाले हैं. किसी ने बिजनेस बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाया है तो किसी को बड़ा ऑर्डर मिला है. किसी ने मैनेजमेंट लेवल पर बदलाव किया है. आज आएंगे MRF सहित इन कंपनियों के नतीजे KER International, Karnataka Bank, MRF, Mahanagar Gas, Minda Corporation, Radico Khaitan, Varun Beverages, Tube Investment of India Titan ज्‍वैलरी और घड़ी बनाने वाली कंपनी टाइटन का मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में मुनाफा 4 फीसदी घटकर 756 करोड़ रुपये रहा. कंपनी ने बीते वित्त वर्ष की समान तिमाही में 790 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था. टाइटन कंपनी की कुल आय जून तिमाही में बढ़कर 11,070 करोड़ रुपये हो गई, जो पिछले साल की इसी तिमाही में 9,131 करोड़ रुपये थी. सालाना आधार पर 19 फीसदी की ग्रोथ के साथ ज्‍वैलरी बिजनेस सबसे आगे बना रहा. HPCL सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) को चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 6,203.90 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ. बीते वित्त वर्ष की समान तिमाही में उसे 10,196.94 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था. एचपीसीएल ने बताया कि जनवरी-मार्च, 2023 तिमाही के 3,222.62 करोड़ रुपये की तुलना में यह मुनाफा 92 फीसदी ज्यादा है. हालांकि परिचालन आय 2 फीसदी घटकर 1.18 लाख करोड़ रुपये रही. Tata Power टाटा पावर की अनुषंगी टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी ने अपनी सौर परियोजनाओं से 350 मेगावाट बिजली महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी (एमएसईडीसीएल) को आपूर्ति करने के लिये 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं. कंपनी ने एक बयान में कहा कि महाराष्ट्र में स्थिति 200 मेगावाट और 150 मेगावाट की परियोजनाएं राज्य के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी. Aditya Birla Capital वित्तीय सेवा कंपनी आदित्य बिरला कैपिटल का मुनाफा मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 51 फीसदी बढ़कर 649 करोड़ रुपये हो गया है. कंपनी ने जून, 2022 तिमाही में 429 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था. आदित्य बिरला कैपिटल की कुल आय बढ़कर 7,052 करोड़ रुपये हो गई, जो बीते वित्त वर्ष की समान तिमाही में 5,599 करोड़ रुपये रही थी. ब्‍याज आय भी जून तिमाही में बढ़कर 3,236 करोड़ रुपये हो गई, जो बीते वित्त वर्ष की समान तिमाही में 1,935 करोड़ रुपये रही थी. Indigo देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो का संचालन करने वाली कंपनी इंटरग्लोब एविएशन का चालू वित्त वर्ष 2023-24 की पहली (अप्रैल-जून) तिमाही में मुनाफा 3090.6 करोड़ रुपये रहा है. एयरलाइन की ओर से जारी बयान के अनुसार, कंपनी का यह किसी भी तिमाही का सबसे ऊंचा मुनाफा है. कंपनी को पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 1,064.3 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था. कंपनी का रेवेन्‍यू जून तिमाही में 17,160.9 करोड़ रुपये रहा. Adani Wilmar प्रमुख खाद्य तेल विनिर्माता कंपनी अडानी विल्मर को चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 79 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है. कंपनी ने कहा कि यह घाटा खाद्य तेल कीमतों में गिरावट के कारण हुआ है. कंपनी ने बीते वित्त वर्ष की समान तिमाही में 194 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था. अडानी विल्मर की आय जून तिमाही में 12 फीसदी गिरकर 12,928 करोड़ रुपये रही. अडानी विल्मर खाद्य तेल और अन्य खाद्य वस्तुओं को फॉर्च्यून ब्रांड के अंतर्गत बेचती है.