Stocks in News: फोकस में रहेंगे Titan, ITC, Adani Gas, Tata Steel समेत ये स्‍टॉक, इंट्राडे में कर सकते हैं कमाल

Stocks in Focus Today: उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 3 मई 2023 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज बाजार में फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की इस लिस्ट में Titan Company, ITC, Ambuja Cement, Adani Total Gas, Tata Steel, NMDC, UCO Bank, M&M, Bharti Airtel, Bajaj Auto, Ashok Leyland, Suzlon, Punjab & Sindh Bank, ABB India, Tata Chemicals, Petronet LNG, Anupam Rasayan, Adani Wilmar, Cholamandalam Investment, Godrej Properties, Havells India, KEC International, MRF, SIS, Sona BLW Precision, Sula Vineyards जैसे शेयर शामिल हैं. इनमें से किसी ने बिजनेस बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाया है तो किसी को बड़ा ऑर्डर मिला है. किसी में निवेश आया है तो वहीं कुछ में स्‍टेक सेल देखने को मिला है. आज आएंगे Titan Company के नतीजे आज यानी 3 मई 2023 को Titan Company के तिमाही नतीजे आएंगे. इसके अलावा आज ABB India, Tata Chemicals, Petronet LNG, AAVAS Financiers, Anupam Rasayan, Adani Wilmar, Cholamandalam Investment, Godrej Properties, Havells India, KEC International, MRF, SIS, Sona BLW Precision और Sula Vineyards के भी नतीजे आएंगे. ITC एनसीएलएटी ने डाइवर्सिफाइड बिजनेस वाली कंपनी आईटीसी पर जुर्माना लगाने के भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (सीसीआई) के आदेश को निरस्त कर दिया है. आयोग पर आईटीसी पर जुर्माना लगाने का आदेश ‘सेवलॉन’ और ‘शॉवर टु शॉवर’ ब्रांड के अधिग्रहण की जानकारी नहीं देने पर लगाया था. कंपनी ने साल 2017 में इन दोनों ब्रांड का जॉनसन एंड जॉनसन से खरीदा था. Ambuja Cement अंबुजा सीमेंट्स का मुनाफा 31 मार्च, 2023 को समाप्त तिमाही में 10.87 फीसदी घटकर 763.30 करोड़ रुपये रहा है. अंबुजा सीमेंट्स अब अडानी ग्रुप का हिस्सा है. कंपनी ने एक साल पहले जनवरी-मार्च तिमाही में 856.46 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था. कंपनी की परिचालन आय 7,965.98 करोड़ रुपये पर लगभग स्थिर रही, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 7,900.04 करोड़ रुपये थी. Adani Total Gas अडानी टोटल गैस का मुनाफा 31 मार्च, 2023 में समाप्त तिमाही में 21 फीसदी बढ़कर 97.91 करोड़ रुपये पर पहुंच गया. अडानी टोटल गैस ने एक साल पहले की समान तिमाही में 81.09 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था. कंपनी की सेल्‍स 2 फीसदी बढ़कर 19.3 करोड़ घनमीटर पर पहुंच गई. कंपनी परिवारों और उद्योगों को सीएनजी के अलावा पाइप वाली रसोई गैस (पीएनजी) की आपूर्ति करती है. Tata Steel टाटा स्टील का मुनाफा मार्च तिमाही में 84 फीसदी से अधिक घटकर 1,566.24 करोड़ रुपये रहा है. मुख्य रूप से आय कम होने से कंपनी का मुनाफा कम हुआ है. कंपनी ने एक साल पहले की समान तिमाही में 9,835.12 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था. टाटा स्टील की कुल आय चौथी तिमाही में घटकर 63,131.08 करोड़ रुपये रही जो एक साल पहले 2021-22 की इसी तिमाही में 69,615.70 करोड़ रुपये थी. NMDC सार्वजनिक क्षेत्र की एनएमडीसी लिमिटेड का लौह अयस्क उत्पादन अप्रैल, 2023 में 11.42 फीसदी बढ़कर 35.1 लाख टन हो गया. पिछले साल इसी महीने में उसने 31.5 लाख टन लौह अयस्क का उत्पादन किया था. पिछले महीने, कंपनी की बिक्री अप्रैल 2022 के 31.2 लाख टन से लगभग 10 फीसदी बढ़कर 34.3 लाख टन हो गई. UCO Bank सार्वजनिक क्षेत्र के यूको बैंक का मुनाफा चौथी तिमाही में 86.2 फीसदी बढ़कर 581.24 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है.डूबा कर्ज घटने से बैंक का मुनाफा बढ़ा है.इससे पिछले वित्त वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही में बैंक ने 312.18 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था. बैंक ने वित्‍त वर्ष 2023 में 1,862.34 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया है, जो वित्‍त वर्ष 2022 के 929.76 करोड़ रुपये से लगभग दोगुना है. यह बैंक का किसी एक वित्त वर्ष में सबसे ज्यादा लाभ है. M&M महिंद्रा एंड महिंद्रा की कुल बिक्री अप्रैल में 36 फीसदी बढ़कर 62,294 इकाई रही है. अप्रैल, 2022 में कंपनी ने 45,640 वाहन बेचे थे. घरेलू बाजार में कंपनी की यात्री वाहन बिक्री 54 फीसदी बढ़कर 34,698 इकाई रही. अप्रैल, 2022 में कंपनी ने घरेलू बाजार में 22,526 यात्री वाहन बेचे थे.