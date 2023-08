Stocks in News: फोकस में रहेंगे Titan, PVR Inox, Maruti, Tata Motors समेत ये स्‍टॉक, इंट्राडे में रखें नजर

Stocks in Focus Today: बेहतर सेंटीमेंट के चलते कुछ शेयर आज फोकस में रहेंगे. इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं.

Trending Stocks Today: वोलेटाइल मार्केट में आज कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. (Pixabay)

Stocks in Focus Today: उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 2 अगस्‍त को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज बाजार में फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की इस लिस्ट में Titan Company, PVR Inox, Maruti Suzuki, Tata Motors, Coal India, Power Grid Corporation, Adani Total, Welspun Enterprises, TVS Motor Company, DLF, Godrej Agrovet, Zee Entertainment, Oberoi Realty, Ashok Leyland, Hero Motocorp, RITES, Ambuja Cements, Hindustan Petroleum, InterGlobe Aviation, Mankind Pharma, Adani Wilmar, Engineers India, Gujarat Gas जैसे शेयर शामिल हैं. इनमें से किसी ने बेहतर तिमाही नतीजे दिए हैं तो किसी के नतीजे आने वाले हैं. किसी ने बिजनेस बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाया है तो किसी को बड़ा ऑर्डर मिला है. किसी ने मैनेजमेंट लेवल पर बदलाव किया है. Titan Company के नतीजे आज आज 2 अगस्‍त को Titan Company के तिमाही नतीजे आएंगे. इसके अलावा आज Ambuja Cements, Hindustan Petroleum, InterGlobe Aviation, Mankind Pharma, Adani Wilmar, Engineers India, Gujarat Gas, Indian Overseas Bank, Quess Corp, Sapphire Foods India, Vaibhav Global और VIP Industries के भी नतीजे जारी किए जाएंगे. Axis Bank का शेयर दे सकता है 33% रिटर्न, नतीजों के बाद दिग्‍गज ब्रोकरेज ने लगाया दांव, क्‍या करेंगे आप PVR Inox पीवीआर आईनॉक्स को जून तिमाही में 81.6 करोड़ रुपये का घाटा हुआ. कंपनी ने जून, 2022 तिमाही में 53.4 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था. कंपनी की परिचालन आय 1304.9 करोड़ रुपये रही, जो बीते वित्त वर्ष की समान तिमाही में 981.4 करोड़ रुपये थी. कंपनी ने कहा कि पीवीआर आईनॉक्स के विलय की तिथि एक जनवरी, 2023 मानी गई है. Maruti Suzuki वाहन बनाने वाली देश की प्रमुख कंपनी मारुति सुजुकी की कुल बिक्री जुलाई में 3 फीसदी बढ़कर 1,81,630 यूनिट हो गई. कंपनी ने जुलाई, 2022 में कुल 1,75,916 यूनिट की बिक्री की थी. कुल घरेलू यात्री वाहन बिक्री 6 फीसदी बढ़ोतरी के साथ 1,52,126 यूनिट रही, जो जुलाई, 2022 में 1,42,850 यूनिट थी. अल्टो, एस-प्रेसो जैसी छोटी कारों की बिक्री घटकर 9,590 यूनिट रही, जो जुलाई, 2022 में 20,333 यूनिट थी. शेयर मार्केट या म्युचुअल फंड? अभी कहां लगाने चाहिए पैसे, रिस्क प्रोफाइल, लक्ष्य और रिटर्न देखकर लें फैसला Tata Motors देश की प्रमुख वाहन कंपनी टाटा मोटर्स की कुल बिक्री जुलाई में सालाना आधार पर एक फीसदी घटकर 80,633 यूनिट रही. कंपनी ने जुलाई, 2022 में 81,790 वाहन बेचे थे. कंपनी की घरेलू बिक्री जुलाई में सालाना आधार पर मामूली गिरावट के साथ 78,844 यूनिट रही. जुलाई, 2022 में यह 78,978 यूनिट थी. कंपनी के कुल वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री 4 फीसदी घटकर 32,944 यूनिट रह गई. Coal India कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने बताया कि जुलाई 2023 में उसका कोयला उत्पादन सालाना आधार पर 13.4 फीसदी बढ़कर 5.36 करोड़ टन हो गया. पिछले साल जुलाई में उसका कोयला उत्पादन 4.73 करोड़ टन था. कंपनी ने बताया कि अप्रैल-जुलाई 2023 के दौरान उसका उत्पादन बढ़कर 22.91 करोड़ टन हो गया, जो 2022 की इसी अवधि के 20.7 करोड़ टन की तुलना में 10.7 फीसदी अधिक है. सीआईएल ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 78 करोड़ टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य रखा है. Adani Total अडानी टोटल गैस का मुनाफा 7 फीसदी बढ़कर 148 करोड़ रुपये रहा. एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी का मुनाफा 138 करोड़ रुपये रहा था. चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कंपनी का रेवेन्‍यू 2 फीसदी बढ़कर 1,135 करोड़ रुपये हो गया. सीएनजी बिक्री बढ़ने से कंपनी की आय सुधरी है. इस तिमाही में अडानी टोटल ने कुल 19.8 करोड़ घन मीटर गैस की बिक्री की. इसमें से सीएनजी की बिक्री 18 फीसदी बढ़कर 12.8 करोड़ घन मीटर हो गई.