Stocks in Focus Today: उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 7 जून 2023 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज बाजार में फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की इस लिस्ट में Torrent Power, Bank of Baroda, Tata Consumer Products, Wipro, Adani Group Stocks, GMR Infrastructure, Engineers India, JSW Ispat Special Products, G R Infraprojects, Deepak Fertilisers, Gravita India, GIC, Macrotech Developers जैसे शेयर शामिल हैं. इनमें से किसी ने बिजनेस बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाया है तो किसी को बड़ा ऑर्डर मिला है. किसी में मैनेजमेंट लेवल पर बदलाव किया है. Torrent Power Torent Power ने महाराष्ट्र सरकार के साथ 5,700 मेगावॉट क्षमता की तीन ‘पंप स्टोरेज’ हाइड्रो परियोजनाओं के विकास के लिए शुरुआती समझौता किया है. इसमें करीब 27,000 करोड़ रुपये का निवेश होगा. इन परियोजनाओं से 13,500 रोजगार के अवसर सृजित होंगे. कंपनी के बयान में कहा गया है कि टॉरेंट द्वारा पहचाने गए तीन स्थलों – रायगढ़ जिले में कर्जत (3,000 मेगावॉट), पुणे जिले में मावल (1,200 मेगावॉट) और जुन्नार (1,500 मेगावॉट) पर परियोजनाएं क्रियान्वित की जाएंगी. Bank of Baroda दिल्ली उच्च न्यायालय ने नैनीताल बैंक लिमिटेड (एनबीएल) में अपनी हिस्सेदारी के अधिग्रहण के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) की तरफ से मंगाए गए अभिरुचि पत्र (ईओआई) में दखल देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने नैनीताल बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन की एक याचिका खारिज करते हए कहा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा का हिस्सेदारी के विनिवेश का निर्णय मनमाना या अवैध नहीं है और इसमें किसी सांविधिक प्रावधान का स्पष्ट उल्लंघन नहीं हुआ है. Tata Consumer Products टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेज (टीसीपीएल) के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कहा कि वृहद-आर्थिक हालात में उतार-चढ़ाव और भू-राजनीतिक कारणों से वैश्विक परिवेश के चुनौतीपूर्ण बने रहने के बावजूद कंपनी अपनी ग्रोथ की मजबूत बुनियाद तैयार करने में जुटी हुई है. टीसीपीएल इस समय कायाकल्प के दौर से गुजर रही है और पिछले 3 साल में यह लगातार प्रगति करते हुए दैनिक उपभोग के सामान बनाने वाली प्रमुख एफएमसीजी कंपनी बन चुकी है. Wipro प्रौद्योगिकी सेवाओं और परामर्श कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड पर वित्तीय सेवा समाधान के लिए विप्रो इंडस्ट्री इनोवेशन एक्सपीरियंस लॉन्च किया है. Microsoft और Wipro वित्तीय सेवाओं के ग्राहकों को विकास में तेजी लाने और ग्राहक संबंधों को गहरा करने में मदद करने के लिए नए समाधान विकसित करेंगे. Adani Group Stocks अडानी ग्रुप स्टॉक्स: बीएसई ने अडानी ट्रांसमिशन, अडानी ग्रीन एनर्जी और अडानी विल्मर के लिए सर्किट लिमिट 5 फीसदी से बढ़ाकर 10 फीसदी कर दी है, जबकि अडानी पावर की सर्किट लिमिट 5 फीसदी से संशोधित होकर 20 फीसदी हो गई है. यह सर्किट लिमिट 7 जून से प्रभावी होगी. एक्सचेंज ने 477 शेयरों के लिए सर्किट लिमिट में संशोधन की घोषणा की है. GMR Infrastructure GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट (GHIAL), जो GMR Infra की सहायक कंपनी है, ने हैदराबाद एयरपोर्ट पर आईएलपी कोर वेंचर्स आई पीटीई लिमिटेड को लगभग 8.18 लाख वर्ग फुट गोदाम सुविधा को 188.1 करोड़ रुपये में बेच दिया है. आईएलपी कोर , Indospace Core PTE की सहायक कंपनी है, जो भारत में कोर लॉजिस्टिक्स और इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट व्हीकल की सबसे बड़ी ऑपरेटर है. Engineers India नेशनल एल्युमीनियम कंपनी (NALCO) ने कच्चे-अयस्क उत्पादन को बढ़ाने के लिए पोट्टांगी बॉक्साइट खानों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के अपडेशन के लिए कंसल्‍टेंसी सर्विसेज प्रदान करने के लिए कंपनी का चयन किया है. जिंदल स्टील एंड पावर (जेएसपीएल) ने अंगुल में डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन प्लांट के लिए बेसिक इंजीनियरिंग और डिटेल इंजीनियरिंग की आपूर्ति के लिए इंजीनियर्स इंडिया के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं. ये ऑर्डर 20.55 करोड़ रुपये के हैं.