Trent : 1 साल के हाई से 38% डिस्काउंट पर आया स्टॉक, क्या निवेश का है अच्छा मौका?

Motilal Oswal on Trent : पिछली कुछ तिमाहियों में Trent की ग्रोथ रेट धीमी हुई है, क्योंकि मांग कमजोर रही और वही स्टोर से बिक्री (LFL) भी स्लो थी. फिर भी कंपनी खर्चों पर अच्छा नियंत्रण रख रही है और मजबूत EBITDA ग्रोथ दिखा रही है.

Sushil Tripathi
Multibagger Stock Trent : ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने Trent पर BUY (खरीदने) रेटिंग बनाए रखी है, और नया टारगेट प्राइस 6,000 रुपये तय किया है (Pixabay)

Trent Stock Price : निवेशकों के लिए मल्टीबैगर साबित हए सटॉक ट्रेंट में बीते कुछ महीनों से दबाव है. यह स्टॉक अपने एक साल के हाई 7,493 रुपये से 38 फीसदी डिस्काउंट पर आकर 4,338 रुपये पर ट्रेड कर रहा है. फिलहाल शेयर में इस गिरावट से वैल्युएशन थोड़ा बेहतर हुआ है. ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने Trent पर BUY (खरीदने) रेटिंग बनाए रखी है, और नया टारगेट प्राइस 6,000 रुपये तय किया है, जो करंट प्राइस 4,627 रुपये से 30 फीसदी अधिक है. 

क्यों दी खरीदारी की सलाह?

ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि पिछली कुछ तिमाहियों में Trent की ग्रोथ रेट धीमी हुई है, क्योंकि मांग कमजोर रही और वही स्टोर से बिक्री (LFL) भी स्लो थी. फिर भी कंपनी खर्चों पर अच्छा नियंत्रण रख रही है और मजबूत EBITDA ग्रोथ दिखा रही है.

ब्रोकरेज ने Trent को अपनी पसंदीदा पिक बताने के पीछे कुछ कारण बताए:

इसका स्टोर नेटवर्क तेजी से बढ़ रहा है.

कंपनी लगातार डबल डिजिट ग्रोथ कर रही है.

Star फॉर्मेट में अभी सिर्फ 10 शहरों में उपस्थिति है, यानी आगे बहुत बड़ा विस्तार संभव है.

ब्यूटी, इनरवियर, फुटवियर और LGDs जैसी नई कैटेगरी में तेज ग्रोथ की संभावना है, लेकिन रेवेन्यू की ग्रोथ फिर से तेज होना जरूरी है.

ब्रोकरेज ने FY26-28 के लिए कंपनी के EBITDA का अनुमान 4-5% बढ़ाया है, क्योंकि कंपनी खर्च बचाने पर ध्यान दे रही है. लेकिन FY27-28 के लिए प्रॉफिट अनुमान 4-5% घटाया है, क्योंकि डिप्रिसिएशन (घटती कीमत) बढ़ेगा.

FY25-28 के दौरान ब्रोकरेज का मानना है कि रेवेन्यू 17% CAGR से बढ़ेगा, EBITDA 20% CAGR से बढ़ेगा और PAT 14% CAGR से बढ़ेगा. यह ग्रोथ नए स्टोर्स के विस्तार और प्रभावी लागत नियंत्रण से होगी.

स्टोर्स के विस्तार की गति बढ़ी

ब्रोकरेज के अनुसार 1QFY26 में स्टोर्स के विस्तार की गति धीमी थी, लेकिन दूसरी तिमाही में यह तेजी से बढ़ी. फैशन फॉर्मेट्स में कुल स्टोर्स की संख्या बढ़कर 1,101 हो गई, जो पिछले साल से 33% ज्यादा है.

Westside ने 2Q में कई तिमाहियों में सबसे ज्यादा नए स्टोर जोड़े. इस तिमाही में 19 नए स्टोर खुले और 6 बंद हुए, यानी कुल 13 नए स्टोर जुड़े. अब Westside के कुल 261 स्टोर हैं (15% YoY ग्रोथ) और स्टोर एरिया में 28% बढ़ोतरी हुई. कंपनी ने 2 नए शहरों में एंट्री की, जिससे अब Westside 88 शहरों में मौजूद है.

Zudio ने 2QFY26 में शानदार विस्तार किया. 44 नए स्टोर खुले और 4 बंद हुए, यानी कुल 40 नए स्टोर जुड़े (पहली छमाही में 41 बनाम पिछले साल 32). अब Zudio के कुल 806 स्टोर हो गए, जो 40% YoY ग्रोथ है, और रिटेल एरिया 56% बढ़ा. Zudio ने 9 नए शहरों में एंट्री की और अब यह 244 शहरों में मौजूद है.

Burnt Toast नाम का नया फॉर्मेट 

Trent ने इस तिमाही में Burnt Toast नाम का नया फॉर्मेट लॉन्च किया, जिससे फैशन कैटेगरी में स्टोर्स की संख्या 5 बढ़कर 34 हो गई (21% YoY बढ़त). आमतौर पर दूसरी छमाही में स्टोर विस्तार गति पकड़ता है. कमजोर SSSG (Same Store Sales Growth) के बीच, कंपनी की ग्रोथ का मुख्य सहारा फैशन स्टोर्स का विस्तार ही रहेगा. इसलिए आगे और विस्तार पर सबकी नजरें रहेंगी.

(Disclaimer: स्‍टॉक को लेकर सलाह एक्सपर्ट या ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दिए गए हैं. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं है. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

