ट्रंप ने अमेरिका-भारत व्यापार वार्ता पर अपडेट दिया, अगले साल भारत यात्रा का संकेत दिया

हाल ही में व्यापारिक तनावों में नरमी के संकेत देते हुए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने गुरुवार को कहा कि नई दिल्ली के साथ वार्ताएं सुचारू रूप से चल रही हैं और संकेत दिया कि वह अगले साल भारत की यात्रा कर सकते हैं. पत्रकारों से बातचीत करते हुए, ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) को “एक महान व्यक्ति” और “मित्र” के रूप में सराहा, साथ ही यह संकेत दिया कि वह दोनों देशों के बीच आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को मजबूत करने के लिए अगले साल भारत की यात्रा कर सकते हैं.
पत्रकारों से संबोधित करते हुए, ट्रंप ने कहा कि उनके हालिया संवाद प्रधानमंत्री मोदी के साथ “बहुत अच्छे” रहे हैं. उन्होंने यह भी जोड़ा कि मोदी ने उन्हें भारत आने का निमंत्रण दिया है और वह इस यात्रा के लिए तैयार हैं.
ट्रंप ने कहा, “उन्होंने (प्रधानमंत्री मोदी) रूस से खरीदारी लगभग बंद कर दी है. और वह मेरे मित्र हैं, हम बात करते रहते हैं." उन्होंने पत्रकारों से कहा, “प्रधानमंत्री मोदी एक महान व्यक्ति हैं. वह चाहते हैं कि मैं भारत आऊँ. हम इसे तय कर लेंगे, मैं जाऊँगा…प्रधानमंत्री मोदी वास्तव में महान हैं और मैं वहां जाने वाला हूँ.”
ट्रंप की टिप्पणियां ऐसे समय में आई हैं जब कई विवादित मुद्दों ने नई दिल्ली और वॉशिंगटन के बीच तनाव पैदा कर दिया है. वर्तमान में भारत अपने निर्यात पर अमेरिका से 50% तक के उच्च टैरिफ का सामना कर रहा है और अमेरिकी प्रशासन द्वारा H1B वीज़ा के लिए प्रस्तावित $100,000 शुल्क ने भारत के प्रौद्योगिकी क्षेत्र में चिंता पैदा कर दी है. ट्रंप ने बार-बार भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्षविराम कराने का श्रेय लेने का दावा किया है और भारत की रूस से कच्चे तेल की निरंतर खरीद पर आलोचना भी की है.
व्यापार व रक्षा सहयोग पर कूटनीतिक संपर्क जारी
इन तनावों के बावजूद, दोनों सरकारों के बीच कूटनीतिक संपर्क जारी है. वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से जब व्यापार वार्ताओं की स्थिति के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बुधवार को ANI से कहा, “वार्ताएं बहुत अच्छी तरह चल रही हैं. कई संवेदनशील और गंभीर मुद्दे हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से इसमें कुछ समय लगता है.”
भारत के अमेरिकी राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने गुरुवार को अमेरिकी सीनेटर स्टीव डेन्स से मुलाकात की ताकि व्यापार संबंधों, हाल ही में हस्ताक्षरित 10-वर्षीय रक्षा ढाँचा समझौते, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में सहयोग के अवसरों पर चर्चा की जा सके.
X पर जारी एक बयान में क्वात्रा ने सीनेटर डेन्स, जो कि सीनेट विदेशी मामलों की समिति के सदस्य हैं, का द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करने में उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया. उन्होंने इस बैठक को “समृद्धिपूर्ण बातचीत” बताया.
