VA Tech Wabag : रेखा झुनझुनवाला का ये स्टॉक दे सकता है 49% रिटर्न, भारी डिस्काउंट पर निवेश का मौका

Buy Va Tech Wabag : ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने वाटर ट्रीटमेंट सेग्मेंट में काम करने वाली कंपनी वा टेक वाबैग (VA Tech Wabag) के स्टॉक पर खरीदारी की सलाह दी है और 1,900 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है. यह करंट प्राइस 1,271 रुपये की तुलना में 49 फीसदी अधिक है. मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट के अनुसार VA Tech Wabag का भविष्य बेहतर दिख रहा है. कंपनी को लगातार नए ऑर्डर मिल रहे हैं और इसका ऑर्डर बुक-टू-बिल रेश्यो करीब 4.6 गुना है, जो काफी मजबूत है.

मशहूर निवेशक रेखा झुनझुनवाला (Rekha Jhunjhunwala) के पोर्टफोलियो में Va Tech Wabag के 5,000,000 शेयर शामिल हैं. उनके पास कंपनी में 8 फीसदी हिस्सेदारी है. ये स्टॉक इस साल 22 फीसदी से ज्यादा कमजोर हो चुका है. ऐसे में भारी डिस्काउंट पर निवेशक इसे लेकर विचार कर सकते हैं.

सऊदी वाटर अथॉरिटी से बड़ा ऑर्डर

दिसंबर 2025 में, कंपनी को सऊदी अरब के सऊदी वाटर अथॉरिटी से करीब 7 अरब रुपये तक का एक बड़ा ऑर्डर मिला है. यह ऑर्डर सऊदी अरब के अलजौफ में एक आधुनिक तकनीक वाले 50 MLD BWRO वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए है. इसी महीने, कंपनी को सऊदी वाटर पार्टनरशिप कंपनी (SWPC) द्वारा हड्डा इंडीपेंडेंट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (ISTP) परियोजना के लिए पसंदीदा बोलीदाता भी घोषित किया गया.

इससे पहले नवंबर 2025 में, VA Tech Wabag को नेपाल की मेलाच्छी वाटर सप्लाई डेवलपमेंट बोर्ड से भी एक बड़ा ऑर्डर मिला. यह ऑर्डर काठमांडू घाटी में 255 MLD क्षमता वाले सुंदरिजल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के डिजाइन, निर्माण और संचालन (DBO) के लिए है, जिसे एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) से फंडिंग मिली है.

अल्ट्रा-प्योर वाटर सेगमेंट एक नया उभरता हुआ क्षेत्र है और आने वाले समय में यह कंपनी के लिए लगभग 35 अरब रुपये का अवसर बन सकता है.

मजबूत ऑर्डर बुक, मुनाफे वाली ग्रोथ पर फोकस

ब्रोकरेज का कहना है कि VATW के पास अभी 160 अरब रुपये से ज्यादा का ऑर्डर बुक है, जो इसके पिछले 12 महीनों की कमाई का लगभग 4.6 गुना है. इसके अलावा, 30 अरब रुपये के ऑर्डर में कंपनी को प्रीफर्ड बिडर का दर्जा मिला है और 150–200 अरब रुपये की मजबूत बिड पाइपलाइन है, जिसमें करीब 30% जीतने की संभावना है. इससे अगले 3–4 सालों तक 15–20% रेवेन्यू ग्रोथ की अच्छी उम्मीद बनती है.

हालांकि मौजूदा ऑर्डर बुक में ज्यादा हिस्सा EPC प्रोजेक्ट्स का है, जिनमें काम की मात्रा ज्यादा लेकिन मुनाफा थोड़ा कम होता है, फिर भी कंपनी मुनाफे वाली ग्रोथ पर ध्यान दे रही है. इसके लिए कंपनी भारत, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और CIS देशों में सिर्फ हाई-मार्जिन EPC और O&M प्रोजेक्ट्स के लिए चुनिंदा तरीके से बोली लगा रही है.

VATW की सबसे बड़ी ताकत इसकी टेक्नोलॉजी और स्थानीय कंपनियों के साथ साझेदारी है, और आगे भी यही इसकी मजबूती बनी रहेगी.

कंपनी अपने बताए गए एडजस्टेड EBITDA मार्जिन 13–15% के दायरे में अच्छा प्रदर्शन कर रही है. साथ ही कंपनी नेट-कैश पोजीशन में है, जो पहली छमाही के अंत में 5.6 अरब रुपये थी.

वैल्यूएशन और व्यू : BUY रेटिंग बरकरार

FY21 से FY25 के दौरान VATW ने रेवेन्यू में 4%, EBITDA में 18% और PAT में 28% की सालाना औसत ग्रोथ (CAGR) दी है. आगे FY25 से FY28 के लिए ब्रोकरेज का अनुमान है कि कंपनी रेवेन्यू में 17%, EBITDA में 22% और PAT में 23% की CAGR हासिल करेगी.

कंपनी का ध्यान अब ज्यादा हाई-मार्जिन सेगमेंट्स जैसे EP, इंडस्ट्रियल और O&M में बड़े प्रोजेक्ट्स को अच्छे तरीके से पूरा करने पर है, जो इसके मुनाफे (मार्जिन) के लिए सकारात्मक संकेत है.

मजबूत फ्री कैश फ्लो (FCF) बनने की उम्मीद, नेट कैश पोजीशन, और रिटर्न रेश्यो में सुधार के कारण VATW का शेयर मौजूदा वैल्यूएशन पर आकर्षक लगता है. यह शेयर FY27E और FY28E के हिसाब से लगभग 17x / 14x P/E पर ट्रेड कर रहा है.

इसी वजह से हम कंपनी पर अपनी BUY रेटिंग दोहराते हैं और ₹1,900 का टारगेट प्राइस रखते हैं, जो FY27E के 26x P/E पर आधारित है.