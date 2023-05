Stocks in News: फोकस में रहेंगे VIP Industries, UPL, Canara Bank, Mankind Pharma समेत ये स्‍टॉक, इंट्राडे में रखें नजर

Stocks in Focus Today: बेहतर सेंटीमेंट के चलते कुछ शेयरों में आज हलचल रहेगी. इंट्राडे में मुनाफा चाहते हैं तो इन पर नजर रख सकते हैं.

Stocks in News: उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज इंट्राडे में कुछ शेयर एक्शन दिखा सकते हैं.

Stocks in Focus Today: उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 9 मई 2023 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज बाजार में फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की इस लिस्ट में VIP Industries, UPL, Indian Bank, Canara Bank, Mankind Pharma, Lupin, Birla Corp, Exide, Kalpataru Power, Makemytrip, CG Power, Mahanagar Gas, Raymond, Reliance Infrastructure, Apollo Tyres, Castrol India, Indraprastha Gas, KSB, Matrimony.com, Nazara Technologies, Rain Industries, Shipping Corporation, SRF जैसे शेयर शामिल हैं. इनमें से किसी ने बेहतर तिमाही नतीजे जारी किए हैं तो किसी ने बिजनेस बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाया है तो किसी को बड़ा ऑर्डर मिला है. Lupin, Birla Corp के नतीजे आज आज Lupin और Birla Corp के तिमाही नतीजे आएंगे. इनके अलावा आज Raymond, Reliance Infrastructure, Apollo Tyres, Castrol India, Chalet Hotels, Godrej Agrovet, Hatsun Agro Product, Indraprastha Gas, KSB, Matrimony.com, Nazara Technologies, Nuvoco Vistas, Rain Industries, Shipping Corporation, SRF के भी नतीजे जारी होने वाले हैं. VIP Industries सूटकेस बनाने वाली कंपनी VIP Industries को मार्च, 2023 तिमाही में 4.26 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है. तिमाही के दौरान कुछ अपवादस्वरूप नुकसान की वजह से कंपनी को घाटा हुआ है. कंपनी ने एक साल पहले जनवरी-मार्च तिमाही में 12.39 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा कमाया था. मार्च तिमाही के दौरान कंपनी की परिचालन आय 26.6 फीसदी बढ़कर 450.57 करोड़ रुपये हो गई, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 355.90 करोड़ रुपये थी. UPL कृषि समाधान देने वाली कंपनी यूपीएल का मुनाफा मार्च तिमाही में 42.56 फीसदी घटकर 792 करोड़ रुपये रह गया है. पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में कंपनी ने 1,379 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था. एक साल पहले की समान अवधि के 15,861 करोड़ रुपये के रेवेन्‍यू की तुलना में मार्च तिमाही में रेवेन्‍यू 4.46 फीसदी बढ़कर 16,569 करोड़ रुपये हो गया. Indian Bank सार्वजनिक क्षेत्र के इंडियन बैंक का मुनाफा मार्च तिमाही में 47 फीसदी बढ़कर 1,447 करोड़ रुपये हो गया. बैंक ने बताया कि फंसे हुए कर्ज में कमी और ब्याज आय बढ़ने से उसका परिणाम बेहतर रहा. एक साल पहले इसी अवधि में बैंक ने 984 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था. बैंक की कुल आय सालाना आधार पर 11,405 करोड़ रुपये से बढ़कर 14,238 करोड़ रुपये हो गई. ब्याज आय बढ़कर 12,244 करोड़ रुपये हो गई, जो एक साल पहले इसी अवधि में 9,832 करोड़ रुपये थी. Canara Bank सार्वजनिक क्षेत्र के केनरा बैंक का मुनाफा मार्च तिमाही में लगभग दोगुना होकर 3174.74 करोड़ रुपये रहा. मुख्य रूप से उच्च ब्याज आय के कारण उसका मुनाफा बढ़ा. बैंक ने 2021-22 की जनवरी-मार्च तिमाही में 1,666.22 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया था. शुद्ध ब्याज आय 23.01 फीसदी बढ़कर 3232.84 करोड रुपये हो गई. Exide Industries बैटरी बनाने वाली एक्साइड इंडस्ट्रीज कामुनाफा मार्च तिमाही में 181 करोड़ रुपये रहा. इससे पूर्व वित्त वर्ष 2021-22 की इसी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 3953 करोड़ रुपये था. एक्साइड इंडस्ट्रीज की परिचालन आय 31 मार्च 2023 को समाप्त तिमाही में बढ़कर 3,677 करोड़ रुपये रही जो एक साल पहले इसी तिमाही में 3,523 करोड़ रुपये थी.