बर्कशायर शेयर में गिरावट: बफेट ने निवेशकों को दिया हौसला

वॉरेन ई. बफेट (Warren Buffett) के शेयरधारकों के लिए लिखे गए पत्र, जो 1965 से बर्कशायर हैथवे की सालाना रिपोर्ट में आते रहे हैं, निवेशकों के लिए बहुत सीखने वाले होते थे.

लेकिन अब वॉरेन बफेट का कोई नया “शेयरधारकों के लिए पत्र” नहीं आएगा.

लेकिन निराश मत होइए. वॉरेन बफेट सालाना “थैंक्सगिविंग मैसेज” लिखते रहेंगे. और इनका नवीनतम संदेश अभी हाल ही में जारी किया गया है.

बफेट सीईओ के पद से हट रहे हैं और अगले साल उनकी जगह ग्रेग एबेल ले लेंगे . 63 वर्षीय एबेल बर्कशायर के नॉन-इंश्योरेंस ऑपरेशन्स के उपाध्यक्ष हैं और उन्हें 2021 में बफेट का उत्तराधिकारी नामित किया गया था.

बर्कशायर का बाजार प्रभुत्व और शेयर की कीमतें

बर्कशायर हैथवे के समूह पर नजर डालें तो यह एसएंडपी 500 इंडेक्स की अन्य कंपनियों पर अपनी बड़ी पकड़ दिखाता है.

बर्कशायर हैथवे के क्लास A शेयर बहुत ही महंगे हैं जिनकी कीमत लगभग $7 लाख 44 हजार है, जबकि क्लास B शेयर करीब $497 में मिल जाते हैं.

1965 से वॉरेन बफेट के समूह, बर्कशायर हैथवे के शेयरों ने सालाना औसतन 19.9% का रिटर्न दिया है, जो कि इसी अवधि में एसएंडपी 500 के मुकाबले लगभग दोगुना है. बर्कशायर हैथवे ने हाल ही में अपनी मजबूत कमाई की रिपोर्ट दी है, जिसमें उनके पास $380 बिलियन से ज्यादा नकद मौजूद है.

लेकिन बर्कशायर हैथवे के शेयर की कीमत हमेशा लगातार नहीं बढ़ी है. बफेट ने अपने थैंक्सगिविंग पत्र में लिखा है, “हमारे शेयर की कीमत कभी-कभी अचानक नीचे भी जा सकती है, जैसे कि मौजूदा प्रबंधन के तहत पिछले 60 साल में तीन बार लगभग 50% गिरावट आई है. लेकिन निराश मत होइए; अमेरिका वापसी करेगा, और बर्कशायर के शेयर भी लौटेंगे.”

जब से यह खबर आई कि वॉरेन बफेट सीईओ के पद से हट रहे हैं, बर्कशायर हैथवे ने एसएंडपी 500 इंडेक्स की तुलना में कम प्रदर्शन किया है. एसएंडपी 500 इस साल अब तक 16% से ज्यादा बढ़ा है, जबकि बर्कशायर हैथवे के शेयरों ने इस साल अब तक केवल 10% की बढ़त दिखाई है.

