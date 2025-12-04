कमज़ोर रुपया और तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था: विनिमय दर के असंतुलन का रहस्य

भारत की अर्थव्यवस्था तेज़ी से बढ़ रही है 8% से भी ज्यादा की दर से. आमतौर पर इतनी मजबूत वृद्धि रुपये के मजबूत रहने का संकेत देती. लेकिन इस बार कहानी कुछ अलग है. विशेषज्ञ सौमित्र भादुरी के अनुसार, यह सिर्फ मुद्रा का गिरना नहीं है, बल्कि इसके पीछे भारत की बाहरी कमजोरियों की एक गहरी तस्वीर छिपी हुई है. यानी, चाहे आर्थिक ग्रोथ कितनी भी अच्छी क्यों न हो, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की वित्तीय नाजुकियत अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है.

आर्थिक विरोधाभास

सितंबर तिमाही 2025 में, भारत की GDP वृद्धि (GDP growth) दर 8.2% रही, लेकिन इसी दौरान रुपये का मूल्य लगभग 5% गिर गया. यह गिरावट वैश्विक डॉलर की ताकत के कारण नहीं हुई, क्योंकि उस समय अमेरिकी डॉलर इंडेक्स (DX) लगभग 99 के स्तर पर स्थिर था. असल में, इस वर्ष भारत ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेश में $16–18 अरब का निकासी देखा, जबकि शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) लगभग $30 अरब के आसपास स्थिर रहा. इसके साथ ही, हर महीने वस्तु व्यापार घाटा $25–30 अरब के बीच रहा. देश में पूंजी बाहर जा रही है, वहीं आयात की मांग बढ़ रही है, यह संयोजन रुपये को कमजोर करता है, भले ही घरेलू उत्पादन मजबूत बना हुआ हो.

डॉलर दबाव में रुपये की मजबूरी

जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था (Economy) बढ़ती है भारत अधिक तेल, कच्चे माल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी का आयात करता है. इसका सीधा जिसका मतलब डॉलर की बढ़ती मांग है. वहीं, उच्च अमेरिकी ब्याज दरों से आकर्षित होकर वैश्विक निवेशक उभरते बाजारों, जिनमें भारत भी शामिल है, से पैसा बाहर निकाल रहे हैं. इस समय डॉलर की आवश्यकता बढ़ रही है, जबकि आने वाले डॉलर की आपूर्ति घट रही है. जब डॉलर की मांग रुपये की मांग से अधिक हो जाती है, तो रुपये का मूल्य अवश्य गिरता है.

इस गिरावट की खास बात यह है कि यह देश की आंतरिक कमजोरी के कारण नहीं हुई, बल्कि बाहर से आने वाले वित्तीय दबाव की वजह से है. ज्यादा आयात, धीमे निर्यात और अस्थिर पूंजी प्रवाह रुपये की गिरावट का मुख्य कारण हैं. इतना भी सही है कि तेज़ आर्थिक वृद्धि भी इन बाहरी दबावों को पूरी तरह नहीं रोक सकती.

भारत के लिए यह चिंता का विषय क्यों है

भारत की स्थिति ज्यादा गंभीर है क्योंकि रुपये की गिरावट केवल अस्थायी (साइक्लिकल) नहीं, बल्कि ढांचागत (स्ट्रक्चरल) है. आर्थिक वृद्धि मजबूत है लेकिन आयात पर निर्भरता अभी भी अधिक है. निर्यात GDP की गति के साथ नहीं चल पा रहा. FDI प्रवाह धीमे हैं और पोर्टफोलियो निवेश नकारात्मक हैं. यदि वैश्विक जोखिम का माहौल बिगड़ता है या अमेरिकी ब्याज दरें इसी स्तर पर बनी रहती हैं तो और अधिक पूंजी बाहर जा सकती है, जिससे रुपये की कीमत और गिर सकती है.

रुपए की कमजोरी का असर अर्थव्यवस्था के लगभग हर हिस्से पर पड़ता है. लगातार गिरावट से महंगाई का खतरा बढ़ता है, घर-घर की खरीद क्षमता घटती है, विदेशी मुद्रा में कर्ज रखने वाली कंपनियों के लिए उधार महंगा हो जाता है, और भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) पर हस्तक्षेप का दबाव बढ़ जाता है. तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और कमजोर रुपये का होना कोई अचरज की बात नहीं है यह दिखाता है कि भारत की बाहरी वित्तीय स्थिति नाजुक है.

रुपए की गिरावट का निर्यात और आयात पर असर

रुपए की कमजोरी का असर अलग-अलग सेक्टरों पर अलग तरह से पड़ता है. IT सेवाओं, फार्मास्यूटिकल्स और कुछ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के निर्यातकों को कमजोर रुपये से फायदा दिख सकता है लेकिन यह फायदा सीमित है क्योंकि अधिकांश भारतीय निर्यातक आयातित कंपोनेंट्स पर निर्भर हैं. जब इन आयातित सामानों की कीमत बढ़ती है, तो प्रतिस्पर्धात्मक लाभ जल्दी घट जाता है.

आयात-निर्भर सेक्टरों पर इसका सीधा असर होता है. तेल और गैस कंपनियां, एयरलाइंस, ऑटोमोबाइल निर्माता, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादक और केमिकल कंपनियों की लागत तुरंत बढ़ जाती है. आयातित खाद्य पदार्थ और दवाइयां भी महंगी हो जाती हैं. विदेश में शिक्षा और यात्रा भी परिवारों के लिए महंगी हो जाती है. इसका अनिवार्य परिणाम महंगाई के रूप में सामने आता है.

हेजिंग क्यों जरूरी है

विशेषज्ञों का कहना है कि हाल की मुद्रा अस्थिरता में हेजिंग यानी वित्तीय जोखिम से बचाव करना अब केवल विकल्प नहीं, बल्कि जरूरी बन गया है. कई मिड-साइज़ कंपनियां हेजिंग नहीं करतीं और उम्मीद करती हैं कि रुपये की कीमत फिर मजबूत हो जाएगी. लेकिन, उभरते बाजारों के दशकों के अनुभव से पता चलता है कि मुद्रा की गिरावट का चक्र जल्दी पलटता नहीं है. फॉरवर्ड्स, ऑप्शन्स या अन्य उपायों के जरिए हेजिंग करने से कंपनियां अस्थिरता से सुरक्षित रहती हैं और नकदी प्रवाह में झटके से बचती हैं. अस्थिर पूंजी प्रवाह की स्थिति में “इंतजार करो और उम्मीद रखो” रणनीति कारगर नहीं है.

RBI को क्या करना चाहिए

विशेषज्ञों का कहना है कि रिज़र्व बैंक को एक संतुलित और अनुशासित रुख अपनाना चाहिए. RBI का काम रुपये की कीमत को किसी खास स्तर पर रोकना नहीं, बल्कि अचानक और ज्यादा गिरावट या उतार-चढ़ाव को रोकना होना चाहिए. किसी स्तर को बचाने की कोशिश करने से विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से घट सकते हैं, और गिरावट के मूल कारण दूर नहीं होंगे.

विशेषज्ञों के अनुसार सही रणनीति यह होगी कि रुपये को बाजार के अनुकूल मूल्य तक जाने दिया जाए, और केवल तब हस्तक्षेप किया जाए जब गिरावट असामान्य या गड़बड़ वाली हो.

भारत की चुनौती

रुपए की गिरावट का मतलब यह नहीं कि भारत की आर्थिक वृद्धि संदिग्ध है. इसका मतलब यह है कि वैश्विक, डॉलर-प्रधान वित्तीय दुनिया में तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था भी बाहरी दबावों से जूझ सकती है.

भारत की चुनौती केवल बढ़ना नहीं है, बल्कि अपनी बाहरी मजबूती को बढ़ाना है. इसके लिए बेहतर निर्यात प्रदर्शन, उच्च गुणवत्ता वाले निवेश, प्रभावी व्यापार वार्ता और वैश्विक माहौल में उतार-चढ़ाव से कम संवेदनशील होना जरूरी है.

