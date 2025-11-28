scorecardresearch
कारोबार बाजार

Stocks to Watch : आज Wipro, RVNL, Bandhan Bank, Adani Enterprises, Ashoka Buildcon समेत फोकस में रहेंगे ये स्टॉक

Stocks in Focus Today: बेहतर सेंटीमेंट के चलते कुछ शेयर आज फोकस में रहेंगे. अगर इंट्राडे में अच्छे रिटर्न के लिए बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रखें. किसी न किसी डेवलपमेंट के चलते इन्हें लेकर सेंटीमेंट बेहतर हैं.

Written bySushil Tripathi

Stocks in Focus Today: बेहतर सेंटीमेंट के चलते कुछ शेयर आज फोकस में रहेंगे. अगर इंट्राडे में अच्छे रिटर्न के लिए बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रखें. किसी न किसी डेवलपमेंट के चलते इन्हें लेकर सेंटीमेंट बेहतर हैं.

author-image
Sushil Tripathi
New Update
Stocks to Watch, Stocks in News, Stocks in Action, Stocks in Focus

Trending Stocks Today : उतार चढ़ाव वाले बाजार में आज 28 नवंबर 2025 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. (Pixabay)

Stocks in Focus Today : आज 28 नवंबर 2025 को कुछ शेयर (Stocks in News) एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव या निगेटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज फोकस (Stocks to Watch) में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो पॉजिटिव ट्रिगर वाले इन शेयरों पर नजर (Stock in Focus) रख सकते हैं. आज की लिस्ट में Wipro, RVNL, Bandhan Bank, Adani Enterprises, Ashoka Buildcon, Zydus Lifesciences, Kotak Mahindra Bank, Tata Technologies, Refex Industries, Bajaj Healthcare, Emcure Pharmaceuticals, Bombay Dyeing, Global Health, Lemon Tree Hotels, Lenskart Solutions शामिल हैं.  

Wipro

AI-आधारित टेक्नोलॉजी सर्विसेज और कंसल्टिंग कंपनी ने Odido Netherlands BV के साथ एक मल्टी ईयर एंगेजमेंट किया है. इसका उद्देश्य उनकी IT व्यवस्था को बदलना और कंपनी के एंटरप्राइज और कंज्यूमर दोनों सेगमेंट में ग्राहक अनुभव बेहतर बनाना है.

Advertisment

RVNL

कंपनी को ईस्ट कोस्ट रेलवे से 9.64 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट के लिए लेटर आफ एक्सेप्टेंस (LOA) मिला है. इस प्रोजेक्ट में ECoR के रोलिंग स्टॉक के लिए IP-आधारित वीडियो सर्विलांस सिस्टम की सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग शामिल है.

Bandhan Bank

बोर्ड ने 3,212.17 करोड़ रुपये के चुने हुए बैड लोन (NPA) और 3,719.14 करोड़ रुपये के रिटेन आफ पोर्टफोलियो को बेचने की मंजूरी दी है. यह बिक्री बिडिंग प्रक्रिया के जरिए एसेट रीकस्ट्रक्शन कंपनीज (ARC) या अन्य अनुमत खरीदारों को की जाएगी. ये लोन पोर्टफोलियो उभरते उद्यमियों, ग्रुप लोन, छोटे व्यवसाय और एग्री लोन, और 'एसपायरिंग बिजनेस ग्रुप' से जुड़े हैं.

Kotak Mahindra Bank

कोटक महिंद्रा बैंक की सब्सिडियरी इंश्योरेंस आर्म, कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का एसेट्स अंडर मैनेजमेंट (AUM) 1 लाख करोड़ रुपये के पार चला गया है. मार्च 2010 से, कोटक लाइफ का एसेट्स अंडर मैनेजमेंट (AUM) 19% की सालाना ग्रोथ रेट (CAGR) से बढ़ा है, जो लगातार बेहतर फंड प्रदर्शन और ग्राहकों के भरोसे को दर्शाता है.

Adani Enterprises

अदाणी ग्रुप फ्लाइट सिमुलेशन टेक्निक सेंटर (FSTC) में 72.8% हिस्सेदारी 820 करोड़ रुपये में खरीदेगा. FSTC के पास 11 एडवांस फुल-फ्लाइट सिम्युलेटर और 17 ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट हैं. यह संस्था कमर्शियल पायलट लाइसेंस से लेकर टाइप रेटिंग, रीकरेन्ट ट्रेनिंग और विशेष कौशल कोर्स तक की ट्रेनिंग प्रदान करती है.

Ashoka Buildcon

कंपनी को NH-66 के अरूर से थुरावुर थेक्कू सेक्शन तक 6 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण से जुड़ी एक घटना को लेकर शो काज नोटिस (SCN) मिला है. इस घटना में दो प्री-कास्ट PSC गर्डर गिर गए थे, जिनमें से एक एक कमर्शियल वाहन पर गिरा और ड्राइवर की मौत हो गई.
कंपनी को फिलहाल एक महीने के लिए या फिर विशेषज्ञ समिति की जांच पूरी होने तक, जो भी बाद में हो, NHAI के मौजूदा या भविष्य के टेंडरों में भाग लेने से निलंबित कर दिया गया है.

Zydus Lifesciences

कंपनी को यूएसएफडीए से Empagliflozin और Linagliptin टैबलेट (10mg/5mg और 25mg/5mg) के लिए अस्थायी मंजूरी मिली है. ये दवाएं टाइप 2 डायबिटीज के वयस्क मरीजों में शुगर कंट्रोल सुधारने के लिए इस्तेमाल होती हैं. अमेरिका में इनकी सालाना बिक्री 215.8 मिलियन डॉलर रही.

Stocks In Focus stocks to watch stocks in news Stocks in Focus Today