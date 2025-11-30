Bihar Board 12th Exam Time Table 2025: बिहार बोर्ड 12वीं की परीक्षा का टाइम टेबल जारी, फरवरी में इस तारीख से पेपर शुरू

Bihar Board Inter Exam 2025, BSEB 12th Exam Schedule 2025 Announced : बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट (12वीं) वार्षिक परीक्षा 2026 का इंतज़ार कर रहे लाखों छात्रों के लिए बड़ा अपडेट जारी कर दिया है. बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) ने आधिकारिक डेटशीट जारी करते हुए पुष्टि की है कि अगले वर्ष की 12वीं की परीक्षाएं 2 फरवरी 2026 से शुरू होकर 13 फरवरी 2026 तक चलेंगी. यानी कुल 10 दिन के भीतर 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं संपन्न करा ली जाएंगी.
अगर आप भी बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026 के लिए पंजीकृत हैं और तैयारी को अंतिम रूप देने में जुटे हैं, तो यहां आपको विज्ञान, कॉमर्स और कला, तीनों स्ट्रीम्स की विस्तृत परीक्षा तारीखें मिल जाएंगी. स्टूडेंट्स आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in से भी पूरी Date Sheet का PDF डाउनलोड कर सकते हैं.
बोर्ड का कहना है कि इस साल परीक्षा प्रक्रिया को और बेहतर एवं समयबद्ध बनाने पर फोकस किया गया है. इसी लक्ष्य के तहत सभी विषयों की तिथियां पहले से जारी कर दी गई हैं, ताकि विद्यार्थी अपनी तैयारी रणनीति को मजबूत कर सकें. 12 दिनों तक चलने वाली इन परीक्षाओं में राज्यभर के लाखों छात्र शामिल होंगे.
BSEB Class 12th Exam Date Sheet 2026: इंटर परीक्षा का पूरा शेड्यूल
2 फरवरी 2026
पहली पाली (9:30 AM - 12:45 PM): बायोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप, इकोनॉमिक्स, म्यूजिक
दूसरी पाली (2:00 PM – 5:15 PM): फिजिक्स, फिलॉसफी, बिजनेस स्टडीज, फाउंडेशन कोर्स
5 फरवरी 2026
पहली पाली: फिजिक्स
दूसरी पाली: ज्योग्राफी, बिजनेस स्टडीज, म्यूजिक
6 फरवरी 2026
पहली पाली: अंग्रेजी
दूसरी पाली: आई.ए. हिंदी, वोकेशनल अरबी
7 फरवरी 2026
पहली पाली: केमिस्ट्री
दूसरी पाली: इंग्लिश, एग्रीकल्चर
9 फरवरी 2026
पहली पाली: हिंदी
दूसरी पाली: वोकेशनल इलेक्टिव पेपर-1
10 फरवरी 2026
पहली पाली: भाषाएं – उर्दू, मैथिली, संस्कृत, प्राकृत, मगही, भोजपुरी, अरबी, फारसी, पाली, बांग्ला
दूसरी पाली: साइकोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप
11 फरवरी 2026
पहली पाली: म्यूजिक, वोकेशनल इलेक्टिव पेपर-2
दूसरी पाली: सुरक्षा शिक्षा, पर्यटन, रिटेल, होम साइंस (ISC), और आई.ए. के गणित, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र
12 फरवरी 2026
पहली पाली: समाजशास्त्र
दूसरी पाली: अकाउंटेंसी, रिटेल मैनेजमेंट, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी
13 फरवरी 2026
पहली पाली: सभी संकायों की भाषाएं
दूसरी पाली: कंप्यूटर साइंस, मल्टीमीडिया & वेब टेक, योगा, वोकेशनल ट्रेड्स.
यहां से डाउनलोड करें बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा का शेड्यूल
- बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर जाएं.
- होमपेज पर Student Section टैब पर क्लिक करें.
- यहां Exam Schedule ऑप्शन चुनें.
- अब Class 12 Exam 2026 के लिंक पर क्लिक करें.
- आपकी स्क्रीन पर BSEB Intermediate Exam 2026 Date Sheet PDF खुल जाएगी.
- इसे डाउनलोड कर लें और प्रिंट निकालकर सुरक्षित रखें.