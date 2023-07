Bihar NEET UG 2023 Counselling: बिहार के मेडिकल कालेजों में दाखिले के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, MBBS, BDS एस्पिरेंट्स 4 अगस्त तक कर सकेंगे अप्लाई

Bihar NEET UG 2023 Counselling: बिहार नीट यूजी काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवार BCECEB की आधिकारिक वेबसाइट bceceboard.bihar.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. उम्मीदवारों के पास 4 अगस्त तक अप्लाई करने का मौका है.

Bihar NEET UG Counseling 2023: बिहार के मेडिकल कालेजों से MBBS, BDS की पढ़ाई करने के इच्छुक उम्मीदवार राज्य स्तरीय नीट काउंसलिंग की प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं. (IE File Photo/रिप्रेजेंटेटिव)

Bihar NEET UG 2023 Counselling: बिहार के मेडिकल कालेजों में संचालित MBBS, BDS जैसे प्रोग्राम में दाखिले कि लिए शनिवार 29 जुलाई यानी आज से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा इस साल आयोजित नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट यूजी (NEET UG 2023) परीक्षा में बेहतर स्कोर किए उम्मीदवार बिहार नीट यूजी काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं. बिहार कंबाइन्ड एंट्रेंस कंपिटीशन एग्जामिनेश बोर्ड (बीसीईसीईबी-BCECEB) ने राज्य के मेडिकल कालेजों में दाखिले के लिए नीट यूजी परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार राज्य स्तरीय मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए BCECEB की आधिकारिक वेबसाइट bceceboard.bihar.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. 4 अगस्त तक आवेदन करने का है मौका BIhar NEET UG 2023 Counseling बिहार के मेडिकल कालेजों में संचालित एमबीबीएस, बीडीएस और अन्य समकक्ष मेडिकल कोर्स में दाखिला पाने के इच्छुक उम्मीदवारों के पास इस बार NEET UG 2023 परीक्षा का स्कोर कार्ड होना चाहिए. BCECEB की तरफ से जारी आधिकारिक शेड्यूल के मुताबिक 2023 नीट यूजी परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 4 अगस्त रात 10 बजे तक एमबीबीएस कोर्स में दाखिले के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके बाद आवेदन किए उम्मीदवार 5 अगस्त को अपने बिहार NEET UGMAC एप्लिकेशन फार्म को एडिट कर सकेंगे. बिहार एनईईटी यूजी काउंसलिंग रैंक कार्ड और मेरिट लिस्ट 7 अगस्त को जारी की जाएगी. उसके बाद मेरिट लिस्ट में शामिल उम्मीदवार 9 अगस्त तक च्वाइस लॉक कर सकेंगे. यह तारीख अस्थायी है मतलब इसमें बदलाव भी हो सकता है. Also Read: Opposition MPs’ Manipur Visit: जमीनी हकीकत जानने मणिपुर पहुंचे ‘INDIA’ गठबंधन के 21 सांसद, दो दिन तक हिंसा पीड़ित इलाकों का करेंगे दौरा Bihar NEET UG 2023 Counselling: ऐसे करें अप्लाई सबसे पहले BCECEB की आधिकारिक वेबसाइट – bceceboard.bihar.gov.in पर जाएं.

अब होम पेज पर ऑनलाइल एप्लिकेशन फार्म कॉलम में दिखाई दे रहे ‘Online Portal of UGMAC-2023’ लिंक पर क्लिक करें.

नई विंडो खुलेगी, अब मांगे गए जरूरी डिटेल की मदद से नए सिरे से रजिस्ट्रेशन करें.

अब मिले क्रेडेंशियल्स का इस्तेमाल करके लॉग-इन करें.

इसके बाद BCECEB नीट यूजी 2023 एप्लीकेशन फॉर्म भरें.

मांगे गए सभी जरूरी डाक्युमेंटस् अपलोड करें और फिर काउंसलिंग फीस पेमेंट करें.

अब BCECEB नीट यूजी काउंसलिंग 2023 एप्लीकेशन फॉर्म को सफलतापूर्वक सबमिट कर दें.

अंत में बिहार नीट यूजी काउंसलिंग 2023 एप्लीकेशन फार्म डाउनलोड कर लें. भविष्य में जरूरत पड़ने पर उपलब्ध करा सकें उसके लिए सेव कर लें. संभव हो तो प्रिंट निकलवा कर रख लें.