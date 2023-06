BSEB 2025 Matriculation Exam: बिहार बोर्ड 10वीं की परीक्षा के लिए आज से रजिस्ट्रेशन शुरू, 9वीं के बच्चे ऐसे कर सकेंगे अप्लाई

BSEB 2025 Matriculation Exam: बिहार बोर्ड की तरफ से 2025 की आयोजित की जाने वाली मैट्रिक परीक्षा में शामिल होने के लिए बच्चों के पास 14 जुलाई तक अप्लाई करने का मौका है.

BSEB 2025 Matriculation Exam: इस बार 9वीं क्लास में पढ़ाई कर रहे बच्चे अपने स्कूल के जरिए बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट secondary.biharboardonline.com की मदद से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. (IEPhoto by Kamleshwar Singh/Representative Image)

BSEB 2025 Matriculation Exam: बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) ने 2025 में आयोजित की जाने वाली मैट्रिक या हाईस्कूल या 10वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए आज से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दिया है. इस बार 9वीं क्लास में दाखिला लिये बच्चे अपने स्कूल के माध्यम से बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट secondary.biharboardonline.com की मदद से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. बच्चों के पास सेकेंडरी यानी 2025 बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा में शामिल होने के लिए 14 जुलाई तक अप्लाई करने का मौका है. BSEB ने सभी स्कूल्स के प्रिंसिपल या प्रमुख से अनुरोध किया है कि वे बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड करें और इसे बच्चों से सही तरीके से भरवाएं. BSEB 2025 Matriculation Exam: ऐसे करें रजिस्ट्रेशन सबसे पहले बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर जाएं.

अब स्कूल की आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करके लॉगिन करें.

2025 में आयोजित की जाने वाली 10वीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें और उन बच्चों का वेरीफिकेशन करें जिनके लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है

अब रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान करें और पेमेंट वेरीफिकेशन होने तक इंतजार करें.

उसके बाद उन बच्चों की लिस्ट देखें जिनके लिए 2025 बिहार बोर्ड 10वीं की परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा गया है.

अंतिम चरण में लॉग आउट करें. बिहार बोर्ड 2025 मैट्रिक परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान ऑनलाइन, ई-चालान और NEFT के माध्यम से किया जा सकता है. सबसे अहम बात ये है कि इस परीक्षा में वहीं बच्चे शामिल हो सकेंगे जिनकी निर्धारित तारीख से न्यूनतम आयु 14 साल होगी. इस साल बिहार बोर्ड ने व्यावसायिक शिक्षा के तहत अध्ययन के 8 नए सब्जेक्ट यानी सेक्टर को शामिल किया है. जिसमें सिक्योरिटी, ब्यूटीशियन, टूरिज्म, ऑटोमोबाइल, रिटेल मैनेजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड H/W, ब्यूटी एंड वेलनेस, टेलीकॉम एंड IT/ITes सेक्टर शामिल है.