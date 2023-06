BSSC CGL 3 Result 2023: BSSC CGL 3 का रिजल्ट जारी, 11,240 उम्मीदवार हुए पास, ऐसे चेक करें रिजल्ट

BSSC CGL 3 Result 2023: बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) ने बुधवार को BSSC CGL 3 2023 के रिजल्ट जारी कर दिए हैं. जिन उम्मीदवारों ने लिखित परीक्षा दी है, वे BSSC CGL 3 के परिणाम आधिकारिक वेबसाइट: bssc.bihar.gov.in पर जाकर देख सकते हैं. एक रिपोर्ट के अनुसार, प्रारंभिक परीक्षा में बैठने वाले लगभग छह लाख आवेदकों में से 11,240 उम्मीदवार मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए एलिजिबल हैं. अन-रिजर्व्ड केटेगरी के लिए कट ऑफ 99.46 रहा आयोग ने विभिन्न श्रेणियों के लिए कट ऑफ भी जारी किया है. अन-रिजर्व्ड केटेगरी के लिए उच्चतम कट ऑफ 99.46 गया है, जबकि विकलांग उम्मीदवारों के लिए सबसे कम 47.97 बताई जा रही है. गौरतलब है कि लाखों परीक्षार्थी इसके परिणाम का लंबे समय से इंतजार कर रहे और अब जाकर नतीजे सामने आए हैं. Also Read: इन स्टेप्स से आसानी से चेक करें रिजल्ट आपको आधिकारिक वेबसाइट: bssc.bihar.gov.in पर जाना होगा

BSSC CGL 3 रिजल्ट खोजने के लिए होमपेज पर जाएं

रिजल्ट पेज तक पहुंचने के लिए आपको लिंक पर क्लिक करना होगा

अब आप बिहार BSSC CGL 3 रिजल्ट का पीडीएफ खोल सकते हैं रिजल्ट सर्च करने के लिए डिटेल्स दर्ज करें

रिजल्ट सामने आने के बाद आप अपना मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं