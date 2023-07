CAT 2023 एग्जाम शेड्यूल जारी, 2 अगस्त से कर सकेंगे अप्लाई, इस दिन होगी परीक्षा? चेक करें हर डिटेल

IIM Lucknow Releases Full Exam Schedule for CAT 2023 Check Here Registration And Exam Date: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी आईआईएम (IIM) से मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए देश भर में आयोजित कॉमन एडमिशन टेस्ट (CAT 2023) के लिए एग्जाम शेड्यूल जारी हो चुका है. आईआईएम लखनऊ ने रविवार को यह शेड्यूल जारी किया है. बता दें कि इस बार पूरा कॉमन एडमिशन टेस्ट आईआईएम लखनऊ आयोजित कराएगी. जारी CAT 2023 एग्जाम शेड्यूल आईआईएम कैट की आधिकारिक वेबसाइट iimcat.ac.in पर जाकर देख सकते हैं.

CAT 2023 एग्जाम के लिए 2 अगस्त से कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन

आईआईएम लखनऊ की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक CAT 2023 एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन 2 अगस्त से शुरू होगा. आईआईआई से मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के इच्छुक उम्मीदवार 13 सितंबर तक कॉमन एडमिशन टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकेंगे. इस परीक्षा के लिए आईआईएम लखनऊ की तरफ से 25 अक्टूबर को एडमिट कार्ड जारी की जाएगी. देशभर में 26 नवंबर को CAT 2023 परीक्षा तीन सत्रों में होगी.

CAT 2023 एग्जाम के लिए जमा करने होंगे इतने रजिस्ट्रेशन फीस

CAT 2023 एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 1200 रुपये से लेकर 2,400 रुपये तक है. एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 1200 रुपये है जबकि अन्य सभी कैटेगरी के लिए 2,400 रुपये है. एप्लिकेशन फीस रिफंडेबल नहीं है. उम्मीदवार CAT 2023 के जरिए तमाम आईआईआई के लिए आवेदन कर रहा हो तो उसे इसके लिए सिर्फ एक बार ही रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट करना होगा.

CAT 2023 परीक्षा का आयोजन देश भर में करीब 155 एग्जाम सिटी में फैले केंद्रों पर किया जाना है. रजिस्ट्रेशन के दौरान उम्मीदवारों को अपनी प्राथमिकता के अनुसार 6 एग्जाम सिटी का चयन करने का विकल्प दिया जाएगा.