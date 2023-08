CBSE 10th Compartment Result 2023: सीबीएसई 10वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा के नतीजे जारी, यहां से चेक करें रिजल्ट

CBSE 10th Compartment Result 2023: सीबीएसई 10वीं कंपार्टमेंट/सप्लीमेंट्री एग्जाम में शामिल हुए बच्चे बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट results.cbse.nic.in या cbse.gov.in से चेक कर सकते हैं.

CBSE 10th Supplementary Exam Result 2023: इसके अलावा वे 12वी बोर्ड की सप्लीमेंट्री परीक्षा के नतीजे results.nic.in से भी डाउनलोड कर सकते हैं. (Representative image. Express photo)

CBSE 10th Compartment Result 2023: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (सीबीएसई) ने 10वीं की सप्लीमेंट्री/कंपार्टमेंट बोर्ड परीक्षा के नतीजे जारी किए. इस सप्लीमेंट्री एग्जाम में शामिल हुए बच्चे अपना रिजल्ट सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbseresults.nic.in या cbse.gov.in से देख सकते हैं. इसके अलावा वे 10वी बोर्ड की कंपार्टमेंट परीक्षा के नतीजे results.nic.in से भी डाउनलोड कर सकते हैं. इस साल 10वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षा में शामिल हुए बच्चे सीधे इस लिंक cbseresults.nic.in/Class_X_2023_Compartment_as_234/Class10th23Compart.htm की मदद से अपना रिजल्ट देख सकते हैं. नतीजों को चेक करने के लिए 10वीं के रोल नंबर, स्कूल नंबर, जन्मतिथि और एडमिट कार्ड आईडी कार्ड मांगे जाएंगे. इन जरूरी डिटेल की मदद से रिजल्ट चेक कर सकते हैं. Also Read: Rahul Gandhi Defamation Case : राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, मानहानि केस में दोषी करार देने वाले फैसले पर लगाई रोक 47.40% बच्चे सप्लीमेंट्री परीक्षा में हुए सफल सीबीएसई की तरफ से इस साल 10वीं सप्टीमेंट्री की परीक्षा 17 जुलाई से लेकर 22 जुलाई के बीच सुबह 10:30 बजे से आयोजित कराई गईं. इस परीक्षा में शामिल होने के लिए कुल 1,31,385 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराए थे. जिनमें से 1,27,622 बच्चे सप्लीमेंट्री परीक्षा में शामिल हुए. कुल उपस्थित बच्चों में से 80,715 लड़के और 46,907 लड़किया थीं. कुल 60,551 बच्चों ने परीक्षा उत्तीर्ण की, जिनमें से 37,149 लड़के और 23,402 लड़कियां थीं. इस परीक्षा में शामिल 47.40 फीसदी बच्चे सफल हुए. 10वीं के नतीजे सामने आने के बाद सुधार के लिए कुल 21,557 बच्चे रजिस्ट्रेशन कराए थे. और परीक्षा के दौरान कुल 25,886 बच्चे शामिल हुए. इम्प्रूवमेंट के लिए उपस्थित हुए कुल बच्चों में से 14,318 लड़के और 7239 लड़कियाँ थीं. BSE Class 10 Supplementary Results 2023: ऐसे चेक करें रिजल्ट सबसे पहले सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाएं.

अब सामने स्क्रीन पर नजर आ रहे रिजस्ट (Results) टैब पर क्लिक करें

उसके बाद Class 10 Supplementary Results एक्टिव लिंक पर क्लिक करें.

मांगी गए सभी डिटेल जैसे रोल नंबर, स्कूल नंबर, जन्मतिथि और एडमिट कार्ड आईडी भरें

और अंतिम में सबमिट बटन पर क्लिक कर दें. ऐसा करते ही सामने स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखाई देगा.