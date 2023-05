Live

Chhattisgarh Board Results 2023: छत्तीसगढ़ बोर्ड 10वीं, 12वीं के नतीजे आज होंगे जारी, ऐसे चेक कर सकेंगे अपना रिजल्ट

CGBSE 10th and 12th Results 2023: छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित की गई 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए स्टूडेट्स नतीजों के एलान के बाद cgbse.nic.in या results.cg.nic.in वेबसाइट्स पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे.

CGBSE Results 2023: छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री और राज्य माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव प्रोफेसर व्ही के गोयल के द्वारा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के नतीजों का एलान रायपुर स्थित मंडल के सभागृह से आज दोपहर 12 बजे किया जाना है. (IE File Photo)

Go to Live Updates Chhattisgarh CGBSE 10th and 12th Results 2023 Updates: छत्तीसगढ़ बोर्ड 10वीं और 12वीं के नतीजे 10 मई 2023 यानी आज दोपहर 12 बजे जारी किए जाएंगे. छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर ने इसी मंगलवार को यह जानकारी दी है. छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CGBSE) ने बताया कि कक्षा 10वीं और 12वीं की मुख्य परीक्षा के नतीजे बुधवार दोपहर 12 बजे रायपुर स्थित मंडल के सभागृह से छत्तीसगढ़ शिक्षा मंत्री और राज्य माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर सचिव प्रोफेसर व्ही के गोयल के द्वारा घोषित किया जाएगा. इस बार की परीक्षा में शामिल हुए स्टूडेंट्स नतीजों का एलान हो जाने के बाद अपना रिजल्ट छत्तीसगढ़ बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cgbse.nic.in और एनआईसी की वेबसाइट results.cg.nic.in पर जाकर देख सकेंगे. यहा से आप छत्तीसगढ़ बोर्ड 10वीं और 12वीं के नतीजों से संबंधित सभी अपडेट ले सकते हैं. Live Updates Chhattisgarh CGBSE 10th, 12th Result 2023 Updates: यहां देखें बोर्ड रिजल्ट से जुड़े सभी अपडेट्स 07:38 (IST) 10 May 2023 CGBSE 12th Result: बीते साल कितना रहा 12वीं का पासिंग परसेंटेंज? पिछली बार छत्तीसगढ़ बोर्ड 12वीं का पासिंग परसेंटेंज 79.03 फीसदी रहा. 07:35 (IST) 10 May 2023 CGBSE 10th Result: बीते साल कितना रहा पासिंग परसेंटेंज? पिछले साल छत्तीसगढ़ बोर्ड के पंजीकृत 10वीं के कुल 74.23 फीसदी स्टूडेंट्स सफल हुए थे. 07:33 (IST) 10 May 2023 CGBSE 12th Result: 2022 में कब जारी हुआ था 12वीं का रिजल्ट छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने पिछली बार 12वीं का रिजल्ट भी 14 मई 2022 को जारी किया था. 07:31 (IST) 10 May 2023 CGBSE 10th Results: पिछली बार इस तारीख को जारी हुआ था 10वीं का रिजल्ट छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 2022 में 10वीं का रिजल्ट 14 मई को जारी किया था. 07:27 (IST) 10 May 2023 CGBSE 12th Result 2023: कब हुई थी 12वीं की परीक्षा छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हायर सेकेंडरी यानी 12वीं क्लास की परीक्षा 1 मार्च 2023 से 31 मार्च 2023 के बीच आयोजित कराई थी. 07:25 (IST) 10 May 2023 CGBSE 10th Result 2023: कब हुई थी 10वीं की परीक्षा इस बार छत्तीसगढ़ बोर्ड ने 10वीं क्लास की परीक्षा 2 मार्च 2023 से 24 मार्च 2023 के बीच आयोजित कराई थी. राज्य बोर्ड की तरफ से सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट यानी मैट्रिक की परीक्षा तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक सुबह 9 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक आयोजित की गई थी. 07:21 (IST) 10 May 2023 CGBSE Results 2023: ऐसे चेक कर सकेंगे अपना रिजल्ट 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के नतीजों का एलान हो जाने के बाद स्टूडेंट्स अपना फाइनल रिजल्ट इन स्टेप्स की मदद से देख सकेंगे. 1. सबसे पहले छत्तीसगढ़ बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cgbse.nic.in पर जाएं. 2. अब स्क्रीन पर दिखाई दे रहे CGBSE बोर्ड के संबंधित 10वीं या 12वीं रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें. आपके सामने एक नया लॉग-इन वेबपेज खुलेगा. 3. एडमिट कार्ड पर दर्ज रोल नंबर, जन्मतिथि और मांगे गए अन्य जरूरी डिटेल को भरें. 4. फिर रिजल्ट देखने और उसे डाउनलोड करने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करें. 5. भविष्य में जरूरत पड़ने रिजल्ट की प्रति उपलब्ध करा सकें प्रिंटऑउट निकलवा लें. 07:18 (IST) 10 May 2023 CGBSE Result 2023: ऐसे देख सकेंगे अपना रिजल्ट छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की तरफ से आज दोपहर हाईस्कूल (10वीं) और हायर सेकेंडरी (12वीं) बोर्ड परीक्षा के नतीजे जारी किए जाएंगे. फाइनल नतीजों के एलान के बाद इस बार की बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट छत्तीसगढ़ बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cgbse.nic.in और एनआईसी की वेबसाइट results.cg.nic.in पर जाकर देख सकेंगे.