CLAT 2024: नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के यूजी-पीजी कोर्स में दाखिले के लिए आवेदन शुरू, चेक करें अप्लाई करने की अंतिम तारीख और परीक्षा पैटर्न

कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT 2024) के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 1 जुलाई से शुरू हो चुकी है. देशभर के सभी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के यूजी-पीजी कोर्स में दाखिले के इच्छुक उम्मीदवारों के पास 8 नवंबर तक अप्लाई करने का मौका है.

CLAT-2024 Registration Begins: CLAT 2024 परीक्षा में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवार की कंसोर्टियम की आधिकारिक वेबसाइट – consortiumofnlus.ac.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं.

CLAT 2024 Registration Begins: देशभर के सभी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के यूजी-पीजी कोर्स में दाखिले के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज (NLUs) ने शनिवार यानी 1 जुलाई से कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT 2024) के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी. कॉमन लॉ प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवार कंसोर्टियम की आधिकारिक वेबसाइट – consortiumofnlus.ac.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. इसके लिए उम्मीदवारों के पास 3 नवंबर तक मौका है. देश के नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में संचालित कानून में अंडरग्रेजुएट (यूजी) और पोस्टग्रेजुएट (पीजी) कोर्स में दाखिले के लिए हर साल कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट आयोजित किया जाता है. इस परीक्षा से गुजरने के बाद ही योग्य उम्मीदवारों को नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन का मौका मिलता है. CLAT 2024 Registration: ऐसे करें अप्लाई सबसे पहले कंसोर्टियम की आधिकारिक वेबसाइट – consortiumofnlus.ac.in पर जाएं.

अब होम पेज पर दिखाई दे रहे लॉग-इन विंडो के नीचे ‘रजिस्टर’ बटन पर क्लिक करें.

उसके बाद मांग गए सभी जरूरी डिटेल भरकर रजिस्ट्रेशन करें और फिर लॉगिन करें.

अब जरूरी डिटेल की मदद लेकर एप्लिकेशन फॉर्म भरें, फोटो, सिग्नेचर समेत बाकी डाक्यूमेंट अपलोड करें और एप्लिकेशन फीस का भुगतान कर सफलतापूर्वक फॉर्म जमा करें.

अंतिम में सभी चरणों को पूरा करने के बाद एप्लिकेशन फॉर्म को सबमिट करें और भविष्य में जरूरत पड़ने पर इसकी प्रति उपलब्ध करा सकें उसके लिए फार्म डाउनलोड कर सेव कर लें या उसकी एक प्रति प्रिंट करवा लें. इन सेक्शन से परीक्षा में पूछे जाएंगे सवाल CLAT UG 2024 में पिछले साल की तर्ज पर 150 सवाल के बजाय 120 प्रश्न होंगे. इस टेस्ट को पूरा करने के लिए उम्मीदवारों को 2 घंटे का समय मिलेगा. 120 प्रश्नों को पांच खंडों में व्यवस्थित किया जाएगा जिसमें अंग्रेजी भाषा, सामान्य ज्ञान, कानूनी तर्क, तार्किक तर्क और मात्रात्मक तकनीक सहित करंट अफेयर्स से जुड़े सवाल शामिल होंगे. CLAT PG 2024 के परीक्षा पैटर्न और सवालों की संख्या में कोई बदलाव नहीं किया गया है. CLAT 2024 शैक्षणिक वर्ष 2024-2024 में शुरू होने वाले भाग लेने वाले विश्वविद्यालयों में पांच वर्षीय एकीकृत एलएलबी और एलएलएम कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए है.