Bihar Police Recruitment 2023: बिहार पुलिस में 21,391 कांस्टेबल्स की होगी भर्ती, आज से आवेदन शुरू, ऐसे करें अप्लाई

बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवारों के पास 20 जुलाई 2023 तक एप्लिकेशन अप्लाई करने का मौका हैं.

पुलिस कांस्टेबल भर्ती में शामिल होने के लिए उम्मीदवार बिहार सेंट्रल सेलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल की आधिकारिक वेबसाइट csbc.bih.nic.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं.

CSBC Bihar Police Recruitment 2023: बिहार में पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आज से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है. इस भर्ती के लिए बिहार सेंट्रल सेलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल (CSBC) ने आनलाइन आवेदन स्वीकार करना शुरू कर दिया है.बिहार कांस्टेबल रिक्रूटमेंट के जरिए तमाम यूनिट में सफल उम्मीदवारों की नियुक्ति की जानी है. योग्य और इच्छुक उम्मीदवार कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए बिहार CSBC की आधिकारिक वेबसाइट csbc.bih.nic.in से ऑनलाइन एप्लिकेशन अप्लाई कर सकते हैं. 20 जुलाई तक आवेदन करने का है मौका बिहार पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट के तहत 21,391 खाली पदों योग्य और सफल उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी. यह भर्ती प्रकिया दो चरणों में पूरी होगी. चयन के लिए उम्मीदवारों के लिखित परीक्षा और फिजिकल टेस्ट से गुजरना होगा. बिहार कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए उम्मीदवार 20 जुलाई 2023 तक एप्लिकेशन अप्लाई कर सकते हैं. ये उम्मीदवार बिहार कांस्टेबल भर्ती के लिए कर सकते हैं अप्लाई 1 अगस्त 2022 को या उससे पहले 12वीं पास करने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. 1 अगस्त आयु सीमा निर्धारित करने की कट ऑफ डेट भी है. इन पदों के लिए सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार जिनकी आयु 1 अगस्त 2022 को 18 वर्ष से कम और 25 वर्ष से अधिक नहीं है, वे आवेदन कर सकते हैं. आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट लागू होगी. CSBC Bihar Police Constable recruitment 2023: ऐसे करें अप्लाई सबसे पहले बिहार सेंट्रल सेलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल की आधिकारिक वेबसाइट – csbc.bih.nic.in पर जाएं और कांस्टेबल भर्ती से जुड़े लिकं पर क्लिक करें.

अब रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद जरूरी डिटेल भरें और सबमिट करें.

अब रजिस्ट्रेशन डिटेल की मदद से लॉग-इन करें और एप्लिकेशन फार्म भरें.

अंत में सबमिट बटन पर क्लिक करें और एप्लिकेशन फीस का भुगतान कर सफलतापूर्वक आवेदन फार्म की प्रक्रिया पूरी कर लें.