CTET July 2023 एग्जाम के लिए शेड्यूल जारी, इस तारीख को ऑफलाइन मोड में होगी परीक्षा

CTET July 2023 Exam to be Conducted in Pen and Paper Format or Offline Mode: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) ने सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के 17वें एडिशन यानी सीटीईटी जुलाई 2023 (CTET July 2023) के लिए शेड्यूल जारी किए. इस बार ऑफलाइन मोड में परीक्षा होगी. सीबीएसई ने शनिवार को यह जानकारी दी. इस परीक्षा के लिए आवेदन किए उम्मीदवार सीटीईटी की आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं. सितंबर 2023 में सीटीईटी परीक्षा के नतीजों का एलान किए जाने की संभवना है.

20 अगस्त को होगा CTET July 2023 का एग्जाम

जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पेपर और पेन मोड यानी ऑफलाइन ओएमआर शीट (OMR Sheet) के जरिए देशभर में सीटीईटी जुलाई 2023 की परीक्षा 20 अगस्त 2023 को आयोजित कराई जाएगी. इस परीक्षा के लिए इस साल आवेदन प्रक्रिया 27 अप्रैल 2023 से शुरू हुई थी. उम्मीदवारों के पास 26 मई 2023 तक अप्लाई करने का मौका था. उन्हें 26 मई रात 11:59 बजे तक फीस का भुगतान करने की अनुमति दी गई थी.

योग्यता के आधार पर उम्मीदवारों के पास सीटीईटी परीक्षा के तहत पेपर 1 या पेपर 2 या फिर दोनों देने होते हैं. अगस्त महीने में यह परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जानी है.पहली पाली की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक होगी. सीबीएसई की तरफ इस परीक्षा के लिए जारी नोटिफिकेशन में बताया गया है कि उम्मीदवार के एडमिट कार्ड पर परीक्षा की तय तारीख और पाली का जिक्र चुने गए पेपर के आधार पर दरिज होगा.

इस परीक्षा में सभी सवाल एमसीक्यू प्रारूप में यानी बहुविकल्पीय होंगे. पेपर 1 उस उम्मीदवार के लिए आयोजित किया जाता है जो कक्षा 1 से 5 के बच्चों को पढ़ाने का इरादा रखता है. इसके लिए आवेदन किए उम्मीदवारों से बाल विकास और शिक्षाशास्त्र, भाषा 1 (अनिवार्य), भाषा 2 (अनिवार्य), गणित और पर्यावरण अध्ययन आधारित हर एक भाग में से 30-30 अंक के सवाल पूछे जाएंगे. कुल मिलाकर पेपर एक 150 अंकों होगा.

लंबे समय बाद ऑफलाइन मोड में होगी परीक्षा

वहीं पेपर 2 कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाने का इरादा रखने वाले उम्मीदवारों के लिए आयोजित कराया जाता है. पेपर 2 में बाल विकास और शिक्षाशास्त्र, भाषा 1 और भाषा 2 से 30-30 अंक के सवाल और गणित व विज्ञान या सामाजिक अध्ययन से 60-60 अंक के सवाल पूछे जाते हैं. कुल मिलाकर पेपर दो में उम्मीदवारों से 150 अंक के सवाल पूछे जाते हैं. सीटीईटी की परीक्षा लंबे समय के बाद पेन और पेपर फॉर्मेट यानी ऑफलाइन मोड में आयोजित की जानी है. पिछले साल तक यह एग्जाम कंप्यूटर आधारित टेस्ट मोड में आयोजित की जा रही थी. सीटीईटी साल में दो बार आयोजित की जाती है.