CUET UG 2023: सेंट्रल यूनिवर्सिटी के यूजी कोर्स में दाखिले का मौका, कल से रिओपन होगा एप्लिकेशन विंडो, ऐसे कर सकेंगे अप्लाई

CUET UG 2023: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने देश भर के ज्यादातर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट कोर्स की दाखिले की प्रक्रिया में शामिल होने का एक और मौका दिया है. NTA द्वारा आयोजित की जाने वाली कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडरग्रेजुएट (CUET-UG 2023) के लिए कल से फिर एक रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन हो जाएगी. यह विंडो 9 अप्रैल से 11 अप्रैल रात 11:59 बजे तक ओपन रहेगा. किसी कारणवश CUET-UG 2023 के लिए आवेदन पत्र न जमा कर पाए इच्छुक उम्मीदवार अप्लाई कर सकेंगे. इसके लिए उन्हें एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट- cuet.samarth.ac.in पर अप्लाई करना होगा.

यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के चेयरमैन एम जगदीश कुमार (Mamidala Jagadesh Kumar) ने माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफार्म ट्विटर के माध्यम से बताया कि कई छात्रों के अनुरोध के बाद यूजीसी ने कल यानी रविवार, सोमवार और मंगलवार को सीयूईटी-यूजी (CUET-UG) के लिए आवेदन पोर्टल को फिर से खोलने का फैसला किया है. उन्होंने मंगलवार यानी 11 अप्रैल 2023 रात 11.59 बजे तक यह रजिस्ट्रेशन विंड़ो बंद होने की बात कही है. अपने इसी ट्वीट में यूजीसी चीफ ने छात्रों से अपील भी की है और कहा है कि वे रजिस्ट्रेशन संबंधी अधिक जानकारी के लिए सीयूईटी की आधिकारिक वेबसाइट cuet.samarth.ac.in पर जाएं.

Following requests from several students, we have decided to re-open the application portal for CUET-UG on Sunday, Monday, and Tuesday and will close at 11.59 pm on Tuesday (11 April 2023). Students are requested to visit https://t.co/6511A38EDk for more details. pic.twitter.com/Z5cCnvRVWd— Mamidala Jagadesh Kumar (@mamidala90) April 8, 2023