CUET UG 2023 के नतीजे जारी, यहां से चेक करें स्कोर

CUET UG 2023 परीक्षा के नतीजों का एलान एनटीए ने कर दिया है. इसमें शामिल हुए उम्मीदवार सीयूईटी की आधिकारिक वेबसाइट cuet.samarth.ac.in से अपना स्कोर चेक कर सकते हैं.

CUET UG 2023: इस परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार एनटीए की वेबसाइट nta.ac.in से भी अपना पर्सेंटाइल स्कोर चेक कर सकते हैं.