DU CSAS UG Admission 2023: 1 अगस्त को जारी होगी पहली एडमिशन लिस्ट, सेकेंड फेज के लिए रजिस्ट्रेशन आज से शुरू

डीयू ने यूजी कोर्स में दाखिले के लिए 17 जुलाई यानी आज से दूसरे फेज की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू की दी है. CUET UG 2023 परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार इसके लिए 24 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हैं.

CSAS Admission 2023:डीयू ने सोमवार को शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए यूजी एडमिशन शेड्यूल जारी की.

Delhi University UG Admission 2023: दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) ने शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए यूजी एडमिशन शेड्यूल जारी की. DU के अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि आगामी सत्र के लिए यूजी कोर्स में दाखिले की सीट एलोकेशन तीन राउंंड में पूरी की जाएगी. यूनिवर्सिटी यूजी कोर्स में दाखिले के लिए पहले राउंड की सीट एलोकेशन लिस्ट यानी पहली एडमिशन लिस्ट 1 अगस्त को जारी करेगी. डीयू में 16 अगस्त से यूजी कोर्स की कक्षाएं शरू हो जाएगी. 24 जुलाई तक सेकेंड फेज के लिए कर सकेंगे अप्लाई डीयू ने सोमवार 17 जुलाई से दूसरे चरण की यूजी एडमिशन प्रक्रिया के लिए रजिस्ट्रेशन शुरु कर दी है. इस बार CUET UG परीक्षा में शामिल हुए योग्य उम्मीदवार डीयू के यूजी प्रोग्राम्स और कॉलेज का चुनाव करेंगे. जिन उम्मीदवारों ने अब तक CSAS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, वे 24 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हैं. यूनिवर्सिटी ने पहले फेज की एडमिशन प्रक्रिया में शामिल हुए उम्मीदवारों के लिए करेक्शन विंडो भी ओपन किया है ताकि वे एप्लिकेशन डिटेल को एडिट और उसमें दर्ज गलतियों को सुधार सकें. Also Read: Maruti Suzuki July 2023 Car Discounts: मारुति की गाड़ियों पर 60,000 रुपये तक की छूट, Alto K10, S-Presso, Swift पर कितना मिलेगा फायदा CUET UG परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवारों को डीयू में मिलेगा दाखिला देश के ज्यादातर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के यूजी कोर्स में दाखिले के लिए एनटीए ने पिछले साल की तर्ज पर इस साल भी कॉमन यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट आयोजित किया. इस परीक्षा में मिले स्कोर के आधार पर डीयू कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम (DU CSAS UG-2023) के जरिए दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इसी साल जून में यूनिवर्सिटी ने CSAS पोर्टल लॉन्च किया गया था . यूनिवर्सिटी ने अपने लेटेस्ट नोटिफिकेशन के जरिए बताया कि सोमवार से CSAS UG-2023 के दूसरे फेज के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू की गई. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने पिछले हफ्ते मई और जून में आयोजित CUET UG 2023 परीक्षा का नतीजे जारी किए.