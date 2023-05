HBSE 10th Result 2023: हरियाणा बोर्ड 10वीं के नतीजे जारी, ये तीनों बच्चे बने फर्स्ट रैंकर, यहां से चेक करें रिजल्ट

Haryana Board 10th Result: इस बार 10 बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए स्टूडेंट्स हरियाणा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट https://bseh.org.in/ से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं.

HBSE 10th Result 2023: हरियाणा बोर्ड ने 10वीं के नतीजे किए जारी. (IE File Photo)

Haryana BSEH Class 10 Result Updates: हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड (HBSE) ने 10वीं के नतीजे जारी किए. मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा में इस बार तीन बच्चों ने टॉप किया है. इस परीक्षा में शामिल हुए बच्चे हरियाणा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट https://bseh.org.in/ से अपना फाइनल रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं. इन तीनों ने 10वीं हासिल किया रैंक फर्स्ट हरियाणा बोर्ड 10वीं की परीक्षा में कुल 3 बच्चों ने पहला रैंक हासिल किया है. इन तीनों के नाम क्रमशः सोनू, हिमेशा और वर्षा है. तीनों ने 500 में से 498 अंक हासिल किए हैं. हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित 10वीं की परीक्षा में इस बार कुल 1,23,117 रेगुलर छात्र शामिल हुए. इनमें से 93,126 बच्चों ने मैट्रिक की परीक्षा पास की है. इस साल हरियाणा बोर्ड 10वीं परीक्षा का कुल पासिंग परसेंटेज 65.43 फीसदी है. लड़कियों का परफार्मेंस इस बार काफी बेहतर है. लड़कियों और लड़कों का पासिंग परसेंटेज क्रमशः 69.81 फीसदी और 61.41 प्रतिशत रहा है. HBSE 12th Result 2023: हरियाणा बोर्ड 12वीं के नतीजे जारी, इंटर में 81.65% बच्चे हुए पास, यहां से चेक करें रिजल्ट HBSE 10th Result 2023: ऐसे करें रिजल्ट डाउनलोड हरियाणा बोर्ड 10वीं की परीक्षा में इस बार शामिल हुए स्टूडेंट्स अपना फाइनल रिजल्ट नीचे बताए गए स्टेप्स की मदद से डाउनलोड कर सकते हैं. सबसे पहले HBSE की आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर जाएं.

10वीं की रिजल्ट संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

स्क्रीन पर नया पेज ओपन होगा. अब मांगे गए जरूरी डिटेल को भरें.

उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें.

ऐसा करते ही स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखाई देगा.

रिजल्ट को डाउनलोड कर लें. भविष्य में जरूरत पड़ने पर उपलब्ध करा सकें उसके लिए रिजल्ट सेव कर लें या प्रिंट निकलवा लें. इससे पहले बीते दिन हरियाणा बोर्ड ने 12वीं के नतीजे जारी किए. इंटरमीडिएट यानी हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा में इस बार 81.65 फीसदी बच्चे सफल हुए हैं. अगर आपका कोई करीबी अपना रिजल्ट नहीं कर सका है या फिर से चेक करने की इच्छा रखता है तो वह समान प्रक्रिया अपनाकर 12वीं का रिजल्ट देख सकता है.