HPBOSE HP Board 12th results 2023: हिमाचल बोर्ड ने 12वीं का रिजल्ट किया जारी, 80 फीसदी छात्र हुए पास, चेक टॉपर्स लिस्ट

HPBOSE HP Board 12th results 2023: हिमाचल प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (HPBOSE) ने आज 12वीं कक्षा 2023 के नतीजे घोषित कर दिए. छात्र आधिकारिक वेबसाइट – hpbose.org, indiaresults.com पर नतीजे देख सकते हैं. वहीं, जो छात्र 12वीं कक्षा की परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट hpbose.org पर देख सकते हैं. ये रहे टॉपर्स इस साल 12वीं कक्षा की परीक्षा में 1,03,928 छात्र शामिल हुए, जिनमें से 83,418 छात्र पास हुए. बोर्ड के मुताबिक कुल 79.74 फीसदी छात्र पास हुए हैं. तरनिजा शर्मा ने 97.4 फीसदी के साथ आर्ट्स स्ट्रीम में टॉप किया है, ओजस्विनी उपमन्यु ने 98.6 प्रतिशत के साथ साइन स्ट्रीम और कॉमर्स स्ट्रीम की टॉपर वृंदा ठाकुर रहीं, जिन्होंने 98.4 प्रतिशत हासिल किया है. लाखों छात्रों को था रिजल्ट का इंतजार एचपी बोर्ड कक्षा 12वीं की परीक्षा 10 मार्च से 31 मार्च के बीच आयोजित की थी. रेगुलर छात्रों के लिए सुबह 8:45 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच आयोजित की गई थी और SOS छात्रों के लिए परीक्षा दोपहर 1:45 बजे से शुरू हुई और शाम 5 बजे समाप्त हुई. पिछले कई दिनों से लाखों छात्रों को रिजल्ट का इंतजार था, हालांकि अब जाकर रिजल्ट जारी हुआ है.