JEE Advanced 2023 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, 7 मई तक कर सकेंगे अप्लाई, चेक करें तरीका और परीक्षा की तारीख

JEE Advanced 2023: देश के प्रतिष्ठित आईआईटी में एडमिशन के लिए आयोजित ज्वॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी जेईई एडवांस परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है. जेईई मेंस में सफल हुए उम्मीदवार जेईई एडवांस परीक्षा में शामिल होने के लिए अप्लाई कर सकते हैं. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी आईआईटी गुवाहाटी ने जेईई एडवांस परीक्षा (JEE Advanced 2023) के लिए आज से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है. योग्य उम्मीदवार आईआईटी गुवाहाटी की आधिकारिक वेबसाइट jeeadv.ac.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. 7 मई है अप्लाई करने की अंतिम तारीख आईआईटी के बीटेक और समकक्ष कोर्स में एडमिशन पाने के इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों के पास जेईई एडवांस परीक्षा में शामिल होने के लिए 7 मई 2023 तक रजिस्ट्रेशन करने का मौका है. पंजीकृत उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान 8 मई तक कर सकेंगे. इस बार यह परीक्षा 4 जून 2023 को आयोजित की जाएगी. आधिकारिक वेबसाइट पर 29 मई से एडमिट कार्ड उपलब्ध होंगे. उम्मीदवार 4 जून तक अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे. JEE Advanced 2023: ऐसे कर सकेंगे अप्लाई जेईई एडवांस परीक्षा में शामिल होने के लिए सबसे पहले आईआईटी गुवाहाटी की आधिकारिक वेबसाइट jeeadv.ac.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा.

वेबसाइट पर दिखाई दे रहे संबंधित रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें.

मांगी गई डिटेल भरकर आगे बढ़ें.

अब रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान करें.

अब सबमिट बटन पर क्लिक कर दें. सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद कनफर्मेंशन पेज को सेव कर लें और भविष्य में उपलब्ध करा सकें उसके लिए कनफर्मेंशन पेज का प्रिंट निकलवां लें. इस साल एक छात्रा समेत 43 अभ्यर्थियों ने 100 परसेंटाइल स्कोर किया है. इनमें से 11 तेलंगाना से, पांच-पांच आंध्र प्रदेश और राजस्थान से हैं. वहीं उत्तर प्रदेश से चार, गुजरात और कर्नाटक से तीन-तीन, दिल्ली और महाराष्ट्र से दो-दो और हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, बिहार, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से एक-एक उम्मीदवार शामिल है. एनटीए द्वारा जारी मेरिट लिस्ट के मुताबिक 2,50,255 उम्मीदवारों ने जेईई एडवांस 2023 के लिए क्वालीफाई किया है. इनमें से 39.4 फीसदी जनरल (General) कैटेगरी से, 14.99 फीसदी अनुसूचित जाति (SC) वर्ग से, 7.49 फीसदी अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग से और 27.01 फीसदी ओबीसी (OBC) वर्ग से हैं. जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए जेईई एडवांस 2023 के लिए कट-ऑफ या क्वालिफाइंग पर्सेंटाइल 90.77 है. जबकि 2022 में 88.4 और 2021 में 87.9 था. उससे पहले 2020 में कट-ऑफ 90.3 और 2019 में 89.7 था.