JEE Advanced 2023 एग्जाम के नतीजे जारी, यहां से चेक करें स्कोरकार्ड और रैंक

JEE Advanced 2023 परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अपना रिजल्ट इस आधिकारिक वेबसाइट – jeeadv.ac.in से चेक कर सकते हैं.

इस साल 4 जून को दो पारियों में देश के 221 एग्जाम सिटी में जेईई-एडवांस्ड की परीक्षा आयोजित की गई थी.

JEE Advanced Result 2023: देश की सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कालेजों में दाखिले के लिए आयोजित परीक्षा (आईआईटी प्रवेश परीक्षा) जेईई-एडवांस्ड के नतीजे जारी हो चुके हैं. आईआईटी गुवाहाटी ने रविवार को जेईई-एडवांस्ड के नतीजे जारी किए. इस परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अब अपना रिजल्ट IIT JEE Advanced 2023 से जुड़े आधिकारिक वेबसाइट – jeeadv.ac.in पर देख सकते हैं. अधिकारी ने बताया कि हैदराबाद जोन के वाविलला चिदविलास रेड्डी ने आईआईटी प्रवेश परीक्षा जेईई-एडवांस में टॉप स्थान हासिल किया है. रेड्डी ने इस परीक्षा में 360 अंकों में से 341 अंक हासिल किए. वहीं आईआईटी हैदराबाद जोन की नयाकांति नगा भव्या श्री लड़कियों में पहले स्थान पर रहीं. आईआईटी गुवाहाटी ने इस बार की यह परीक्षा आयोजित कराई थी. इस साल 4 जून को दो पारियों में देश के 221 एग्जाम सिटी में जेईई-एडवांस्ड की परीक्षा आयोजित की गई थी. JEE Advanced Result 2023: यहां से चेक करें टोटल स्कोर और रैंक सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट jeeadv.ac.in पर जाएं.

अपना टोटल स्कोर और रैंक देखने के लिए संबंधित रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें.

अब जरूरी डिटेल की मदद से लॉग-इन करें.

ऐसा करते ही सामने स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाई देगा.

अब उसे डाउनलोड कर लें और भविष्य में उपयोग के लिए इसकी एक प्रति प्रिंट भी निकलवा सकते हैं. इस बार IIT-JEE एडवांस 2023 के दोनों पेपरों में कुल 1,80,372 शामिल हुए, जिनमें से 43773 ने यह परीक्षा क्वालीफाई किया है. जेईई एडवांस्ड 2023 में 36204 पुरुष और 7509 महिला उम्मीदवारों ने सफलता हासिल की है. क्वालिफाइंग कट-ऑफ में सफल होने वाले उम्मीदवार अब JoSAA काउंसलिंग में शिरकत करेंगे. इस काउंसलिंग प्रक्रिया के जरिए देश के 23 आईआईटी संस्थान में दाखिले होंगे. काउंसलिंग और च्वाइस फिलिंग की प्रक्रिया कल से होगी शुरू काउंसलिंग और च्वाइस फिलिंग की प्रक्रिया 19 जून को सुबह 10 बजे से शुरू होगी. अधिकारी 30 जून को JoSAA काउंसलिंग 2023 की पहली राउंड के लिए सीट आवंटन परिणाम जारी करेंगे. काउंसलिंग के दूसरे राउंड की सीट आवंटन नतीजे 6 जुलाई को जारी किया जाएंगे. चयनित उम्मीदवार 6 जुलाई से 10 जुलाई तक JoSAA काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन पूरा कर सकते हैं.